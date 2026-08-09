Мелукат — не экскурсионное представление, а живая духовная практика, которую балийцы проводят и сегодня. В храме у места слияния двух рек вы примете участие в необычном ритуале очищения водой, которая, согласно местным верованиям, помогает обрести внутреннее спокойствие и ясность мыслей. А после отдохнёте у водопадов Йе Булан и Гоа Раджа.

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Цена за 1-2 человек, стоимость зависит от количества людей

Описание экскурсии

8:00 — выезд из отеля

Мы отправимся в высокогорную часть Бали, где среди тропической зелени скрыт храм Пура Таман Печампухан Сала.

11:00 — церемония мелукат

Храм расположен в священном месте, где встречаются две реки. По балийским верованиям, такая точка обладает особой энергией равновесия, очищения и обновления. Здесь вы примете участие в мелукате — традиционном ритуале очищения водой. Пройдёте через священные источники, каждый из которых связан с определённым намерением: освобождением от тяжёлых мыслей, поиском защиты, ясности, внутреннего спокойствия и гармонии.

13:00 — обед

После церемонии сделаем остановку на обед. Кафе можно выбрать самостоятельно, питание оплачивается отдельно.

14:00 — водопад Йе Булан

Его название переводится как «водная луна». Это живописное место среди зелени, где можно отдохнуть. Рядом с водопадом есть искусственный бассейн для купания.

15:00 — водопад Гоа Раджа

Вода здесь падает внутри красивого грота с высоты около 15–20 метров. Атмосфера спокойная и уединённая: сюда приезжают не только за видами, но и за ощущением тишины и прохлады.

16:00–18:00 — возвращение обратно

Организационные детали