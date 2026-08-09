Мелукат и скрытые водопады: церемония очищения в действующем храме Бали
Пройти обряд у священных источников и отдохнуть у двух водопадов
Мелукат — не экскурсионное представление, а живая духовная практика, которую балийцы проводят и сегодня.
В храме у места слияния двух рек вы примете участие в необычном ритуале очищения водой, которая, согласно местным верованиям, помогает обрести внутреннее спокойствие и ясность мыслей. А после отдохнёте у водопадов Йе Булан и Гоа Раджа.
Описание экскурсии
8:00 — выезд из отеля
Мы отправимся в высокогорную часть Бали, где среди тропической зелени скрыт храм Пура Таман Печампухан Сала.
11:00 — церемония мелукат
Храм расположен в священном месте, где встречаются две реки. По балийским верованиям, такая точка обладает особой энергией равновесия, очищения и обновления. Здесь вы примете участие в мелукате — традиционном ритуале очищения водой. Пройдёте через священные источники, каждый из которых связан с определённым намерением: освобождением от тяжёлых мыслей, поиском защиты, ясности, внутреннего спокойствия и гармонии.
13:00 — обед
После церемонии сделаем остановку на обед. Кафе можно выбрать самостоятельно, питание оплачивается отдельно.
14:00 — водопад Йе Булан
Его название переводится как «водная луна». Это живописное место среди зелени, где можно отдохнуть. Рядом с водопадом есть искусственный бассейн для купания.
15:00 — водопад Гоа Раджа
Вода здесь падает внутри красивого грота с высоты около 15–20 метров. Атмосфера спокойная и уединённая: сюда приезжают не только за видами, но и за ощущением тишины и прохлады.
16:00–18:00 — возвращение обратно
Организационные детали
Обратите внимание: мелукат — не туристическое шоу, а действующая духовная практика, поэтому важно относиться к церемонии бережно и с уважением к местным традициям
Поездка проходит на комфортабельном автомобиле с русскоговорящим гидом
В стоимость включены входные билеты и трансфер из районов Убуд, Санур, Кута, Семиньяк, Чангу, Джимбаран и Нуса-Дуа
Для удалённых районов (Амед, Ловина, Пемутеран, Табанан, Медеви, Мундук и др.) предусмотрена доплата — подробности в переписке
Обед оплачивается отдельно по желанию
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В вашем отеле
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Рус Эко — Организатор на Бали
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
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