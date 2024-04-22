Эта экскурсия поможет вам обрести внутреннюю гармонию. Мы посетим два священных для балийцев места — храм Тирта Эмпул и источники Себату. Гид расскажет вам о наших традициях и ритуалах и поможет пройти обряд Мелукат, очищающий тело и душу. На обратном пути заедем в деревню мастеров Мас и на плантации, где производят самый дорогой сорт кофе в мире.

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Храм Тирта Эмпул

Посетив этот храм, вы окунётесь в атмосферу древних ритуалов и обрядов индуистов, увидите множество статуй богов и демонов, а также алтари для жертвоприношений. Здесь находятся знаменитые священные источники, очищающие не только тело, но и душу. По желанию вы сможете пройти обряд Мелукат — гид подскажет, как это правильно сделать.

Священный источник Себату

Это место, скрытое в глубине джунглей, имеет огромное значение для жителей Бали. Вы преодолеете крутой спуск по ступеням, омоете лицо, руки и ноги в святой воде, ощутите её сладковатый привкус. А также погрузитесь в мир религиозной практики балийцев, узнаете об их традициях и обрядах и оставите свои негативные мысли и чувства у источника.

Деревня Мас

Здесь живут самые известные на острове резчики по дереву. Вы понаблюдаете за процессом их работы, увидите, как в руках мастеров обретают форму статуи и чётки из сандалового дерева для медитации. А также сможете приобрести понравившуюся вещь.

Кофейные плантации

Вы прогуляетесь среди кофейных деревьев и узнаете, как появляется самый дорогой кофе в мире — лювак. Если захотите, можно будет заказать чашечку ароматного напитка и продегустировать этот экзотический сорт, наслаждаясь красивыми пейзажами острова.

Организационные детали

Поедем на комфортабельном автомобиле Toyota Innova

В стоимость включено: трансфер и услуги русскоговорящего гида. Заберём из отелей в районе Убуда, Нуса-Дуа, Джимбарана, Куты, Чангу, Семиньяка или Санура. Из отдалённых районов (Амеда и Ловины) доплата за трансфер составит $30.

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Дополнительные расходы