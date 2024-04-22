Посетив этот храм, вы окунётесь в атмосферу древних ритуалов и обрядов индуистов, увидите множество статуй богов и демонов, а также алтари для жертвоприношений. Здесь находятся знаменитые священные источники, очищающие не только тело, но и душу. По желанию вы сможете пройти обряд Мелукат — гид подскажет, как это правильно сделать.
Священный источник Себату
Это место, скрытое в глубине джунглей, имеет огромное значение для жителей Бали. Вы преодолеете крутой спуск по ступеням, омоете лицо, руки и ноги в святой воде, ощутите её сладковатый привкус. А также погрузитесь в мир религиозной практики балийцев, узнаете об их традициях и обрядах и оставите свои негативные мысли и чувства у источника.
Деревня Мас
Здесь живут самые известные на острове резчики по дереву. Вы понаблюдаете за процессом их работы, увидите, как в руках мастеров обретают форму статуи и чётки из сандалового дерева для медитации. А также сможете приобрести понравившуюся вещь.
Кофейные плантации
Вы прогуляетесь среди кофейных деревьев и узнаете, как появляется самый дорогой кофе в мире — лювак. Если захотите, можно будет заказать чашечку ароматного напитка и продегустировать этот экзотический сорт, наслаждаясь красивыми пейзажами острова.
Организационные детали
Поедем на комфортабельном автомобиле Toyota Innova
В стоимость включено: трансфер и услуги русскоговорящего гида. Заберём из отелей в районе Убуда, Нуса-Дуа, Джимбарана, Куты, Чангу, Семиньяка или Санура. Из отдалённых районов (Амеда и Ловины) доплата за трансфер составит $30.
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мади — ваша команда гидов на Бали
Здравствуйте, меня зовут Мади Ната. Я родился и вырос на острове Бали. Больше 15 лет я знакомлю путешественников, говорящих на русском языке, с традициями, историей и культурой острова Бали и Индонезии в целом.
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
–
3
–
2
–
1
–
Владимир
22 апр 2024
Я хочу выразить огромную благодарность гиду Мади Ната за незабываемую экскурсию "Обряд Мелукат и очищение в источнике Себату". Это было по-настоящему волшебное путешествие, наполненное духовной гармонией и очищением. Источник Себату оказался читать дальше
удивительным местом, где вода струится водопадом, словно обвивая каждого посетителя своими чистотой и энергией. Процедура очищения в этих водах была необычайно освежающей и вдохновляющей. Гид Мади Ната сумел прекрасно передать нам всю магию этого места, рассказав о его истории и значении. Его профессионализм, теплота и забота сделали этот опыт еще более ценным. Спасибо Мади Ната за такое удивительное путешествие, которое оставит незабываемые воспоминания. Я рекомендую его как гида всем, кто хочет погрузиться в атмосферу таинственности и очищения в самых прекрасных уголках природы