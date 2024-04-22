Обряд Мелукат и очищение в источнике Себату

Побывать в священных местах и познакомиться с традиционными балийскими ритуалами
Эта экскурсия поможет вам обрести внутреннюю гармонию. Мы посетим два священных для балийцев места — храм Тирта Эмпул и источники Себату.

Гид расскажет вам о наших традициях и ритуалах и поможет пройти обряд Мелукат, очищающий тело и душу.

На обратном пути заедем в деревню мастеров Мас и на плантации, где производят самый дорогой сорт кофе в мире.
5
1 отзыв
Обряд Мелукат и очищение в источнике Себату
Обряд Мелукат и очищение в источнике Себату
Обряд Мелукат и очищение в источнике Себату
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Храм Тирта Эмпул

Посетив этот храм, вы окунётесь в атмосферу древних ритуалов и обрядов индуистов, увидите множество статуй богов и демонов, а также алтари для жертвоприношений. Здесь находятся знаменитые священные источники, очищающие не только тело, но и душу. По желанию вы сможете пройти обряд Мелукат — гид подскажет, как это правильно сделать.

Священный источник Себату

Это место, скрытое в глубине джунглей, имеет огромное значение для жителей Бали. Вы преодолеете крутой спуск по ступеням, омоете лицо, руки и ноги в святой воде, ощутите её сладковатый привкус. А также погрузитесь в мир религиозной практики балийцев, узнаете об их традициях и обрядах и оставите свои негативные мысли и чувства у источника.

Деревня Мас

Здесь живут самые известные на острове резчики по дереву. Вы понаблюдаете за процессом их работы, увидите, как в руках мастеров обретают форму статуи и чётки из сандалового дерева для медитации. А также сможете приобрести понравившуюся вещь.

Кофейные плантации

Вы прогуляетесь среди кофейных деревьев и узнаете, как появляется самый дорогой кофе в мире — лювак. Если захотите, можно будет заказать чашечку ароматного напитка и продегустировать этот экзотический сорт, наслаждаясь красивыми пейзажами острова.

Организационные детали

  • Поедем на комфортабельном автомобиле Toyota Innova
  • В стоимость включено: трансфер и услуги русскоговорящего гида. Заберём из отелей в районе Убуда, Нуса-Дуа, Джимбарана, Куты, Чангу, Семиньяка или Санура. Из отдалённых районов (Амеда и Ловины) доплата за трансфер составит $30.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Дополнительные расходы

  • Храм Тирта Эмпул — $2
  • Кофейные плантации — $3
  • Источники Себату — $5

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Владимир
22 апр 2024
Я хочу выразить огромную благодарность гиду Мади Ната за незабываемую экскурсию "Обряд Мелукат и очищение в источнике Себату". Это было по-настоящему волшебное путешествие, наполненное духовной гармонией и очищением.
Источник Себату оказался
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удивительным местом, где вода струится водопадом, словно обвивая каждого посетителя своими чистотой и энергией. Процедура очищения в этих водах была необычайно освежающей и вдохновляющей.
Гид Мади Ната сумел прекрасно передать нам всю магию этого места, рассказав о его истории и значении. Его профессионализм, теплота и забота сделали этот опыт еще более ценным.
Спасибо Мади Ната за такое удивительное путешествие, которое оставит незабываемые воспоминания. Я рекомендую его как гида всем, кто хочет погрузиться в атмосферу таинственности и очищения в самых прекрасных уголках природы

Я хочу выразить огромную благодарность гиду Мади Ната за незабываемую экскурсию "Обряд Мелукат и очищение в

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