4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

  1. Индонезия
  2. Бали
  3. Экскурсии

  4. Морская рыбалка на Бали

Отправиться за лучшим уловом в водах Индонезии!

Wayan
Задать вопрос
Wayan – ваш гид
На Бали рыбалка редко разочаровывает путешественников.

В водах вокруг нашего острова водятся тунец, морской окунь, марлин и многие другие рыбы.

Русскоговорящий сопровождающий, обожающий рыбалку, расскажет обо всех ее тонкостях — надеюсь, во время ловли вам будет сопутствовать удача.

А после рыбалки вы насладитесь купанием в море.
$120 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 2 друзей
На кораблике
Продолжительность 5.5 часов
До 3 человек
Можно с детьми
Встреча у вашего отеля
Забронировать экскурсию
У этой экскурсии4 отзыва
5
Морская рыбалка на Бали
Морская рыбалка на Бали

Что вас ожидает

🐠 Рыбалка с опытным рыбаком
Ранним утром (в 7-7:30) на комфортном автомобиле вы отправитесь к месту отплытия в районе Серанган. И уже оттуда моторная лодка возьмет курс на рифы. В синих индонезийских водах вы сможете поймать желтоперого, большеглазого и голубого тунца, морского окуня, барракуду, черного и голубого марлина, яркую рыбу махи-махи и полосатую испанскую макрель.

Вас будет сопровождать мой брат: он говорит по-русски и настоящий фанат рыбалки, поэтому поделится секретами и сделает все возможное, чтобы вам повезло добыть экзотический улов :)

🌊 Перед возвращением домой у вас будет время, чтобы поплавать в чистом море.

Организационные детали

  • Мы заберем вас из отеля в следующих местах: Нуса-Дуа, Джимбаран, Кута, Семиньяк, Чангу, Убуд и Санур.
  • Трансфер от и до отеля оплачивается дополнительно — 25$ за машину.
Морская рыбалка на Бали
Морская рыбалка на Бали

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура у вашего отеля.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Март 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Апрель 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Май 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Июнь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Июль 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Август 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Сентябрь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Wayan
Wayan
Здравствуйте! Меня зовут Wayan, на русском можно назвать Иваном)) Я коренной житель острова Бали, родился в районе Убуд 30 лет назад. Я очень люблю свой остров. Работал русскоговорящим гидом 7 лет в агентстве, а теперь работаю самостоятельно. Мои экскурсии — это фантастические программы с профессиональным гидом!
Напишите мне

4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Вероника
23 октября 2019
Мне всё очень понравилось!!! Рекомендую брать свои удочки, так как хорошей удочки нет, а мне как девушке было неудобно с плохой катушкой рыбачить. Но не смотря ни на что, улов был супер и клёв был хороший. Большая рыбка сорвалась из-за слабых крючков. Спасибо за поездку приедем со своими супер профессиональными удочками на рыбку!
23 августа 2019
Ездила только ради сына 10 лет, очень хотел на рыбалку. Но и сама вошла в азарт, вытаскивая одну рыбку за другой. Наловили примерно 3 кг разной рыбы. Какие они красивые и, как оказалось, вкусные. После рыбалки заехали в кафе, нам их пожарили на гриле. Мы с сыном остались довольны.
30 июля 2019
Доброго времени суток! Мы с подругой были на настоящей рыбалки на Бали с Ваяном! Все прошло великолепно! Учитывая, что мы обыкновенные любители и до профи в рыбалке нам ну очень далеко, мы всё равно сами наловили на шикарный обед!!! А сколько положительных эмоций! Мы вышли в море на очень аутентичном катере, (на всякий случай подкрепившись таблетками от укачивания), встретили рассвет в океане - потрясающе! А какие виды открываются с моря! Ваян настоящий рыбак! Хорошо говорит по-русски. Он и его помощник нам помогали, и в рзультате - "там рыба есть"))). А какая она разная... я даже не все названия запомнила. Поймали около 3 кг как-то совсем легко, с шутками и смехом. Эмоции переполняли и надолго останутся в памяти. Спасибо огромное за такую экскурсию!!! Советую даже любителям! С уважением, Высокова Ирина, июль 2019
Dmitry
21 июня 2019
Всем привет! Отличная честная персональная экскурсия для любителей рыбалки.
Рыбалка не трофейная (не троллинг и не ловля трофейных экземпляров), это классическая рыбалка на коралловом рифе в отвес на национальной лодке. Реально интересно. Рыба мелких и средних размеров. Думаю до килограмма!:) Все очень достойно и интересно! Рыбы наловили килограмм 5 ! 5 часов пролетели как мгновенно! Все что поймали забрали и потом выбрали на приготовление! Ваян посоветовал место! Очень вкусно и колоритно! Отличная опция у экскурсии!
В общем это реальная национальная рыбалка! Советую начинающим и опытным рыбакам!
Из советов
1 Пользуйтесь таблетками от морской болезни
2 Можно детям, но хотя бы от 10 лет - что бы они сами ловили
3 Мажьтесь кремами :)
4 Если хотите ловить на спиннинг хищника - джига там нет (даже не берите), можно ловить пилькерами и колебалками . Груза брать от 25-30 гр. ну и там уже сами решаете до сколько. Спиннинги соответствующие.
5 Лов идет на креветку, тратится она быстро. Можете взять свежей креветки накануне дополнительно. Но вообще все, что Ваян взял как раз на 5 часов и хватило. Просто от стиля вываживания зависит.
6 Возьмите с собой поляризационные очки - под лодкой плавают большие рыбы. Можно увидеть - но если не будет волн.
7 Возьмите с собой питьевой воды
8 На рыбалке надо быть трезвым и не с похмелья :)
9 Группа ловцов не должна быть больше 3 человек. если больше то лучше вторую лодку. Мне кажется, что будет не удобно. Но лучше посоветоваться с Ваяном. Мы ловили 3 и как раз всем хватило место под навесом.
Это все из основных советов.
А так все отлично! Всем советую попробовать! Ребенок ,13 лет, был в восторге!
Ваян , спасибо большое за интересное приключение!

Wayan проводит ещё 1 экскурсию

Джип-приключение на вулкане БатурДжип-приключение на вулкане БатурДжип-приключение на вулкане Батур
$130 за экскурсию
11 часов
131 отзыв
Застывшая лава, рисовые террасы, водопад в джунглях и рассказы о самобытном Бали
Хотите разбавить пляжный отдых на Бали духом приключений? Идеальное место для авантюрного путешествия — вулкан Батур! Вы покорите дороги из застывшей лавы, проедете через лучшие фото-стопы, искупаетесь в горячих источниках с видом на сакральное озеро, заглянете на аутентичный рынок, увидите рисовые террасы и водопад с балийских открыток. Я обеспечу вам комфорт и безопасность и наполню день рассказами о традициях и природе Бали.

Необычные маршруты по Бали

Рафтинг по Телаге — новые эмоции на БалиРафтинг по Телаге — новые эмоции на БалиРафтинг по Телаге — новые эмоции на Бали
$38 за человека
3 часа
8 отзывов
Сплавиться по одной из самых длинных и красивых рек на востоке острова
Горная река Телага Ваджа протекает у подножия вулкана Агунг, вдоль просторных рисовых террас, в окружении свисающих лиан и живописных скалистых ущелий. Веселый рафтинг с захватывающими дух речными порогами и остановка у потайного тропического водопада украсят ваше путешествие жизнерадостными воспоминаниями! А в завершение вас будет ждать традиционный обед в местном кафе.
Покорить вулкан Батур на джипеПокорить вулкан Батур на джипеПокорить вулкан Батур на джипе
$150 за экскурсию
12 часов
18 отзывов
Встретить рассвет у кратера вулкана, окунуться в горячие источники и увидеть водопад Тегенунган
Увидеть первые лучи солнца над вулканами Батур, Агунг и Ринджани, проехать по лавовым склонам на джипе, взмыть в небо на качелях и искупаться в горячем источнике — вот идеальный сценарий нашего приключения! Приготовьтесь встретить красивейший рассвет на Бали, взбодриться чашечкой кофе на плантациях и помедитировать под шум водопада Тегенунган.
Северо-запад Бали: святыни и волшебная природаСеверо-запад Бали: святыни и волшебная природаСеверо-запад Бали: святыни и волшебная природа
От $118 за экскурсию
10 часов
9 отзывов
Храмы Танах Лот и Пура Улун Дану Бератан, водопад Гит Гит и немного мистики
Этот день пройдет под знаком водной стихии, имеющий особую значимость в индуизме. Вы посетите один из наиболее впечатляющих храмов Бали — древний Танах Лот, услышите легенды о его создании и оцените виды скально-океанических пейзажей. Понаблюдаете за тропической природой возле дивного водопада Гит Гит. Увидите три из четырех священных озер Бали и узнаете о культе богини Деви Дану.
Традиции и обряды БалиТрадиции и обряды БалиТрадиции и обряды Бали
$90 за экскурсию
8 часов
1 отзыв
Помедитировать в храме, подняться на вулкан Батур и пройти обряд очищения Мелукат
Это путешествие — дверь в мир балийских традиций и возможность ощутить энергетику острова. Вы начнете день с медитации в горном храме, прочувствуете магию природы у вулкана Батур, пройдете ритуал очищения в храме Гунунг Кави Себату и узнаете о балийской концепции жизни для счастья и благодарности.
Стать лучшей версией себя на Бали!Стать лучшей версией себя на Бали!Стать лучшей версией себя на Бали!
От $113 за экскурсию
6 часов
3 отзыва
Прочтение ауры и активация энергии на сеансе со специалистом, а также поездка в горный храм на озере
Если вы чувствуете, что в жизни что-то не получается или есть проблемы со здоровьем, то это предложение для вас. Вы встретитесь с балийцем, который работает с энергетическими потоками и открывает чакры. На сеансе вы заглянете внутрь себя, научитесь управлять своими эмоциями и лучше проработаете свои способности. А после также побываете в храме Улун Дану на озере.
Таинственный восток БалиТаинственный восток БалиТаинственный восток Бали
$95 за экскурсию
8 часов
4 отзыва
Древние храмы, кофейные плантации, белоснежный пляж и местные секреты на авто-пешеходной экскурсии
На востоке райского острова вы ощутите истинную магию Бали. Раскроете основы индуистской культуры и понаблюдаете за религиозными церемониями и жизнью вдали от западной цивилизации. А еще познакомитесь с балийцами и выясните, почему они всегда улыбаются.

Выбирайте и другие экскурсии на Бали

ОбзорныеКрыши и панорамыУбудИстория и архитектураВулканыФотосессииХрамыВулкан ИдженГрупповыеМногодневныеНа корабликеМорскиеВсеИндивидуальныеЗа городомВ другой городВулкан БатурНа велосипедеКутаСанурВодопадыНуса ПенидаНа автобусеНуса ДуаПляжиНеобычные маршрутыНа автомобилеАмедЯваВулкан АгунгСо скидкойПешком