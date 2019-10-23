4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Всем привет! Отличная честная персональная экскурсия для любителей рыбалки.

Рыбалка не трофейная (не троллинг и не ловля трофейных экземпляров), это классическая рыбалка на коралловом рифе в отвес на национальной лодке. Реально интересно. Рыба мелких и средних размеров. Думаю до килограмма!:) Все очень достойно и интересно! Рыбы наловили килограмм 5 ! 5 часов пролетели как мгновенно! Все что поймали забрали и потом выбрали на приготовление! Ваян посоветовал место! Очень вкусно и колоритно! Отличная опция у экскурсии!

В общем это реальная национальная рыбалка! Советую начинающим и опытным рыбакам!

Из советов

1 Пользуйтесь таблетками от морской болезни

2 Можно детям, но хотя бы от 10 лет - что бы они сами ловили

3 Мажьтесь кремами :)

4 Если хотите ловить на спиннинг хищника - джига там нет (даже не берите), можно ловить пилькерами и колебалками . Груза брать от 25-30 гр. ну и там уже сами решаете до сколько. Спиннинги соответствующие.

5 Лов идет на креветку, тратится она быстро. Можете взять свежей креветки накануне дополнительно. Но вообще все, что Ваян взял как раз на 5 часов и хватило. Просто от стиля вываживания зависит.

6 Возьмите с собой поляризационные очки - под лодкой плавают большие рыбы. Можно увидеть - но если не будет волн.

7 Возьмите с собой питьевой воды

8 На рыбалке надо быть трезвым и не с похмелья :)

9 Группа ловцов не должна быть больше 3 человек. если больше то лучше вторую лодку. Мне кажется, что будет не удобно. Но лучше посоветоваться с Ваяном. Мы ловили 3 и как раз всем хватило место под навесом.

Это все из основных советов.

А так все отлично! Всем советую попробовать! Ребенок ,13 лет, был в восторге!

Ваян , спасибо большое за интересное приключение!