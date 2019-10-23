4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

🐠 Рыбалка с опытным рыбаком
Ранним утром (в 7-7:30) на комфортном автомобиле вы отправитесь к месту отплытия в районе Серанган. И уже оттуда моторная лодка возьмет курс на рифы. В синих индонезийских водах вы сможете поймать желтоперого, большеглазого и голубого тунца, морского окуня, барракуду, черного и голубого марлина, яркую рыбу махи-махи и полосатую испанскую макрель.
Вас будет сопровождать мой брат: он говорит по-русски и настоящий фанат рыбалки, поэтому поделится секретами и сделает все возможное, чтобы вам повезло добыть экзотический улов :)
🌊 Перед возвращением домой у вас будет время, чтобы поплавать в чистом море.