4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Рассвет, моторная лодка, бриз и ожидание первой поклёвки.
Вы выйдете в океан с местным рыбаком, попробуете троллинг, донную рыбалку или джиггинг и отправитесь к точкам, где водится крупная рыба. Увезёте с собой не только улов, но и много впечатлений!
Вы выйдете в океан с местным рыбаком, попробуете троллинг, донную рыбалку или джиггинг и отправитесь к точкам, где водится крупная рыба. Увезёте с собой не только улов, но и много впечатлений!
Описание экскурсии
- Встретимся в районе Амеда, Ловины на севере Бали или Чандидасы на востоке острова. На моторной лодке вы выйдете в океан вместе с опытным рыбаком-капитаном. Он знает лучшие локации, помогает со снастями и следит за процессом
- В программе могут сочетаться троллинг, донная рыбалка и джиггинг. Мы объясним, чем отличаются эти форматы, и подберём подходящий вариант
- За крупной рыбой лодка может уйти в открытый океан — к специальным точкам у буёв
- По возвращении мы подскажем проверенные рестораны, где смогут приготовить ваш улов
Ориентировочный тайминг
5:00-6:00 — выход на лодке (продолжительность около 6 часов)
Организационные детали
- В стоимость входит аренда лодки, сопровождение англоговорящего рыбака-капитана, рыболовное оборудование и спасательные жилеты. Питание и трансфер оплачиваются отдельно. Стоимость трансфера зависит от расположения вашего отеля — уточним её перед бронированием
- На лодке предусмотрено нахождение до 3-х участников, но удочки предоставляются максимум на двоих
- По запросу можем организовать рыбалку на люксовой яхте
- Улов зависит от погоды, сезона и активности рыбы
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе Амеда, Ловины или Чандидасы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Эльдар — ваша команда гидов на Бали
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 2316 туристов
Мы живём на Бали, любим этот остров и всю Индонезию с её богатыми флорой и фауной. Почему мы классные? Потому что у нас есть русскоговорящие, англоговорящие гиды и гиды, знающие
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Г
Все было отлично, наловили огромное количество тунца и корифены, забрал одного тунца и попросил приготовить на пляже рядом с отелем, ничего вкуснее в жизни не пробовал!! Спасибо за опыт, за рыбалкой только сюда)
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