Изюминка нашей экскурсии — поездка к дельфинам! Мы отправимся в Ловину, где проходит миграция этих удивительных морских созданий. Мы сделаем всё, чтобы ваше знакомство точно состоялось. А бонусом станут разноцветные коралловые рифы, которые вы увидите во время снорклинга. Но это не всё. Прекрасные озёра-близнецы, старинный индуистский храм и живописные водопады — также в программе.

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Описание водной прогулки

Встреча с дельфинами . Рано утром вы отправитесь на лодке в открытое море, чтобы поближе познакомиться удивительными морскими существами — дельфинами. Надев маску и трубку для снорклинга, вы погрузитесь в воду, чтобы увидеть их буквально на расстоянии вытянутой руки

. Рано утром вы отправитесь на лодке в открытое море, чтобы поближе познакомиться удивительными морскими существами — дельфинами. Надев маску и трубку для снорклинга, вы погрузитесь в воду, чтобы увидеть их буквально на расстоянии вытянутой руки Смотровая площадка озёр-близнецов Twin Lake . Отсюда открывается потрясающий вид на озёра, окружённые зелёными холмами и густыми лесами. А рядом находится небольшой зоопарк. Атмосфера в этом месте поистине сказочная!

. Отсюда открывается потрясающий вид на озёра, окружённые зелёными холмами и густыми лесами. А рядом находится небольшой зоопарк. Атмосфера в этом месте поистине сказочная! Водопад Банью Вана Амерта . Они состоят из трёх уровней, каждый из которых по-своему красив. Вы сможете насладиться видом на мощные потоки воды, падающие с высоты, и искупаться в их прохладных водах

. Они состоят из трёх уровней, каждый из которых по-своему красив. Вы сможете насладиться видом на мощные потоки воды, падающие с высоты, и искупаться в их прохладных водах Храм на воде Пура Улун Дану. Построен в 17 веке и посвящён богине воды Дану — покровительнице сельского хозяйства и рыболовства. Расположен на берегу живописного озера Братан и считается одним из самых известных и фотогеничных мест на острове

Во время экскурсии мы расскажем о каждой локации и откроем яркие факты из истории. Вспомним древние легенды и поверья местных, окунёмся в прошлое и станем ближе к культурному наследию Бали.

Подробная программа

6:00 — выезд из отеля

9:00 — прибытие в Ловину и старт морской прогулки к дельфинам на лодке

11:00 — завершение морской прогулки, обед в кафе на берегу и отдых

12:00 — выезд из Ловины

13:00 — смотровая на озёра-близнецы Twin Lake + минизоопарк

14:00 — водопад Банью Вана Амерта

16:00 — популярная туристическая локация: парк и храм на воде Пура Улун Дану

18:00-19:00 — возвращение в ваш отель

Организационные детали