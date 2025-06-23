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Это Бали: дельфины, озеро Братан и храм на воде

Отправиться на свидание к морским обитателям, а после отдохнуть у водопадов и озёр-близнецов
Изюминка нашей экскурсии — поездка к дельфинам! Мы отправимся в Ловину, где проходит миграция этих удивительных морских созданий. Мы сделаем всё, чтобы ваше знакомство точно состоялось. А бонусом станут разноцветные коралловые рифы, которые вы увидите во время снорклинга. Но это не всё. Прекрасные озёра-близнецы, старинный индуистский храм и живописные водопады — также в программе.
4.75
4 отзыва
Это Бали: дельфины, озеро Братан и храм на воде
Это Бали: дельфины, озеро Братан и храм на воде
Это Бали: дельфины, озеро Братан и храм на воде
Ближайшие даты:
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Время начала: 06:00, 06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00

Описание водной прогулки

  • Встреча с дельфинами. Рано утром вы отправитесь на лодке в открытое море, чтобы поближе познакомиться удивительными морскими существами — дельфинами. Надев маску и трубку для снорклинга, вы погрузитесь в воду, чтобы увидеть их буквально на расстоянии вытянутой руки
  • Смотровая площадка озёр-близнецов Twin Lake. Отсюда открывается потрясающий вид на озёра, окружённые зелёными холмами и густыми лесами. А рядом находится небольшой зоопарк. Атмосфера в этом месте поистине сказочная!
  • Водопад Банью Вана Амерта. Они состоят из трёх уровней, каждый из которых по-своему красив. Вы сможете насладиться видом на мощные потоки воды, падающие с высоты, и искупаться в их прохладных водах
  • Храм на воде Пура Улун Дану. Построен в 17 веке и посвящён богине воды Дану — покровительнице сельского хозяйства и рыболовства. Расположен на берегу живописного озера Братан и считается одним из самых известных и фотогеничных мест на острове

Во время экскурсии мы расскажем о каждой локации и откроем яркие факты из истории. Вспомним древние легенды и поверья местных, окунёмся в прошлое и станем ближе к культурному наследию Бали.

Подробная программа

6:00 — выезд из отеля
9:00 — прибытие в Ловину и старт морской прогулки к дельфинам на лодке
11:00 — завершение морской прогулки, обед в кафе на берегу и отдых
12:00 — выезд из Ловины
13:00 — смотровая на озёра-близнецы Twin Lake + минизоопарк
14:00 — водопад Банью Вана Амерта
16:00 — популярная туристическая локация: парк и храм на воде Пура Улун Дану
18:00-19:00 — возвращение в ваш отель

Организационные детали

  • Поедем на комфортабельном автомобиле Toyota Avanza
  • Программа подойдёт взрослым и детям с 3 лет. На водопадах необходимо спускаться по дорожке вниз — не рекомендуется людям с болезнями ног
  • В стоимость входит трансфер, услуги гида, маски для снорклинга
  • Отдельно оплачиваются входные билеты на водопады — $3 с чел. и в храм Пура Улун Дану —$5 с чел. Также по желанию заедем на обед
  • С вами поеду я или другой гид из нашей команды
  • Можно организовать поездку для большего количества человек. Стоимость уточняйте в переписке

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Екатерина
23 июн 2025
Благодарю Гида за старания и то, что сделали наш день!
Путешествовали с дочерью (6 лет), в поездке к Дельфинам, у нас была своя индивидуальная лодка и мы могли поплавать в открытом
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море, считаю это плюсом, поскольку ребенок испугался воды, мы особо не плавали. Дельфины сильно не впечатлили напомнило мультик Простаквашино и Шарика с его Фото охотой. Зато очень радостно, что они в естественной среде обитания, видели их в отдалении.
Потрясающий водопад, куда нас отвезли из плюсов никаких туристов))!
Территория Храма куда мы отправились после, очень впечатлила, красивая ухоженная территория, контактный зоопарк на территории, потрясающее озеро кормление животных, рыбок, волшебные Совы!
Дочка была в восторге, несмотря на дождь и холод, который нас застал! Грелись и пили горячий чай среди дождя и тумана сидя в беседке, эти моменты только скрасили наше присутствие здесь.
Однако если соберетесь туда, все же возьмите теплые вещи, на высоте в горах прохладно.

По дороге назад увидели, что торговцы продают клубнику, оказалось рядом ее выращивают! накупили три подложки!

А еще в виде исключения или как презент для ребенка нас завезли по дороге домой на шоколадную фабрику!
Что не входило в программу, однако оставило только самые лучшие впечатления! И восторг у ребенка! Благодарю ребят за индивидуальный подход.

Павел
14 апр 2025
Экскурсия очень понравилась! Гид очень интересно рассказывал нам про культуру и природу острова. Мы посетили множество потрясающих мест✨
Организация порадовала: комфортный транспорт, продуманный маршрут и приятная атмосфера. Огромное спасибо за чудесную экскурсию! 🙌🏻😊
M
28 мар 2025
Съездили на замечательную экскурсию в Ловину к дельфинам, увидели несколько десятков дельфинов и даже черепаху. Наш капитан очень удачно ловировал между лодочками и мы насладились плаванием с дельфинами на 100%.
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Еще мы увидели прекраснейший водопад Banyumala twin waterfalls, дворец на воде. И наш супер гид помимо основной экскурсии рассказал нам про традиции празднования Балийского нового года. По дороге нам посчастливилось посмотреть петушиные бои проводившиеся недалеко от дороги. Организация на, гид огромное спасибо что так круто все организовали несмотря на то что мы написали накануне поездки, и наша экскурсия совпала с празднованием Огох-огох, что вносило свою лепту в тайминг экскурсии

Съездили на замечательную экскурсию в Ловину к дельфинам, увидели несколько десятков дельфинов и даже черепаху. НашСъездили на замечательную экскурсию в Ловину к дельфинам, увидели несколько десятков дельфинов и даже черепаху. НашСъездили на замечательную экскурсию в Ловину к дельфинам, увидели несколько десятков дельфинов и даже черепаху. Наш
Валентина
5 фев 2025
Замечательная экскурсия с внимательным гидом, который очень интересно рассказывал про местную культуру, традиции и историю

Видели играющих в море дельфинов, поснорклили (можно выбрать локацию: с дельфинами или у кораллов с рыбками), искупались в водопаде, посетили красивые озера и храм. А в конце вишенкой на торте
был мини-зоопарк с кроликами, куницами, оленем и другими животными

Остались отличные впечатления!
Замечательная экскурсия с внимательным гидом, который очень интересно рассказывал про местную культуру, традиции и историюЗамечательная экскурсия с внимательным гидом, который очень интересно рассказывал про местную культуру, традиции и историюЗамечательная экскурсия с внимательным гидом, который очень интересно рассказывал про местную культуру, традиции и историюЗамечательная экскурсия с внимательным гидом, который очень интересно рассказывал про местную культуру, традиции и историюЗамечательная экскурсия с внимательным гидом, который очень интересно рассказывал про местную культуру, традиции и историю

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