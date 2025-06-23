Изюминка нашей экскурсии — поездка к дельфинам! Мы отправимся в Ловину, где проходит миграция этих удивительных морских созданий. Мы сделаем всё, чтобы ваше знакомство точно состоялось. А бонусом станут разноцветные коралловые рифы, которые вы увидите во время снорклинга. Но это не всё. Прекрасные озёра-близнецы, старинный индуистский храм и живописные водопады — также в программе.
Время начала: 06:00, 06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00
Описание водной прогулки
- Встреча с дельфинами. Рано утром вы отправитесь на лодке в открытое море, чтобы поближе познакомиться удивительными морскими существами — дельфинами. Надев маску и трубку для снорклинга, вы погрузитесь в воду, чтобы увидеть их буквально на расстоянии вытянутой руки
- Смотровая площадка озёр-близнецов Twin Lake. Отсюда открывается потрясающий вид на озёра, окружённые зелёными холмами и густыми лесами. А рядом находится небольшой зоопарк. Атмосфера в этом месте поистине сказочная!
- Водопад Банью Вана Амерта. Они состоят из трёх уровней, каждый из которых по-своему красив. Вы сможете насладиться видом на мощные потоки воды, падающие с высоты, и искупаться в их прохладных водах
- Храм на воде Пура Улун Дану. Построен в 17 веке и посвящён богине воды Дану — покровительнице сельского хозяйства и рыболовства. Расположен на берегу живописного озера Братан и считается одним из самых известных и фотогеничных мест на острове
Во время экскурсии мы расскажем о каждой локации и откроем яркие факты из истории. Вспомним древние легенды и поверья местных, окунёмся в прошлое и станем ближе к культурному наследию Бали.
Подробная программа
6:00 — выезд из отеля
9:00 — прибытие в Ловину и старт морской прогулки к дельфинам на лодке
11:00 — завершение морской прогулки, обед в кафе на берегу и отдых
12:00 — выезд из Ловины
13:00 — смотровая на озёра-близнецы Twin Lake + минизоопарк
14:00 — водопад Банью Вана Амерта
16:00 — популярная туристическая локация: парк и храм на воде Пура Улун Дану
18:00-19:00 — возвращение в ваш отель
Организационные детали
- Поедем на комфортабельном автомобиле Toyota Avanza
- Программа подойдёт взрослым и детям с 3 лет. На водопадах необходимо спускаться по дорожке вниз — не рекомендуется людям с болезнями ног
- В стоимость входит трансфер, услуги гида, маски для снорклинга
- Отдельно оплачиваются входные билеты на водопады — $3 с чел. и в храм Пура Улун Дану —$5 с чел. Также по желанию заедем на обед
- С вами поеду я или другой гид из нашей команды
- Можно организовать поездку для большего количества человек. Стоимость уточняйте в переписке
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Эльдар — ваша команда гидов на Бали
Провели экскурсии для 688 туристов
Привет, меня зовут Эльдар, я представляю нашу дружную команду гидов. Мы живём на Бали, любим этот остров и всю Индонезию с её богатыми флорой и фауной. Почему мы классные? ПотомуЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Екатерина
23 июн 2025
Благодарю Гида за старания и то, что сделали наш день!
Путешествовали с дочерью (6 лет), в поездке к Дельфинам, у нас была своя индивидуальная лодка и мы могли поплавать в открытом
Путешествовали с дочерью (6 лет), в поездке к Дельфинам, у нас была своя индивидуальная лодка и мы могли поплавать в открытом
Павел
14 апр 2025
Экскурсия очень понравилась! Гид очень интересно рассказывал нам про культуру и природу острова. Мы посетили множество потрясающих мест✨
Организация порадовала: комфортный транспорт, продуманный маршрут и приятная атмосфера. Огромное спасибо за чудесную экскурсию! 🙌🏻😊
Организация порадовала: комфортный транспорт, продуманный маршрут и приятная атмосфера. Огромное спасибо за чудесную экскурсию! 🙌🏻😊
M
MARIIA
28 мар 2025
Съездили на замечательную экскурсию в Ловину к дельфинам, увидели несколько десятков дельфинов и даже черепаху. Наш капитан очень удачно ловировал между лодочками и мы насладились плаванием с дельфинами на 100%.
Валентина
5 фев 2025
Замечательная экскурсия с внимательным гидом, который очень интересно рассказывал про местную культуру, традиции и историю
Видели играющих в море дельфинов, поснорклили (можно выбрать локацию: с дельфинами или у кораллов с рыбками), искупались в водопаде, посетили красивые озера и храм. А в конце вишенкой на торте
был мини-зоопарк с кроликами, куницами, оленем и другими животными
Остались отличные впечатления!
Видели играющих в море дельфинов, поснорклили (можно выбрать локацию: с дельфинами или у кораллов с рыбками), искупались в водопаде, посетили красивые озера и храм. А в конце вишенкой на торте
был мини-зоопарк с кроликами, куницами, оленем и другими животными
Остались отличные впечатления!
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