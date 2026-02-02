Наш трансфер доставит вас к подножию: самое время пересесть на джип, чтобы поймать острые ощущения от бездорожья! Вы проедете по кальдере вулкана, лавовым полям и чёрному песку, встретите рассвет на смотровой площадке над облаками. Полюбуетесь озером Батур, вулканом Агунг и горой Абанг.
Описание экскурсии
Организационные детали
Примерный тайминг
2:00–3:00 — трансфер из отеля
5:00–8:30 — прибытие к вулкану, заезд на джипе и встреча рассвета
9:00 — выезд обратно
12:00 — завершение поездки
В стоимость входит:
- групповой трансфер из отеля в районах Kuta, Seminyak, Canggu, Jimbaran, Nusa Dua, Denpasar, Sanur, Uluwatu, Ubud, Tegalalang и возвращение обратно
- катание на джипе 3 часа
- все билеты и сборы, лёгкий перекус (яйцо, хлеб, чай/кофе)
- сопровождение англоговорящего водителя из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В лобби вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Рома — Организатор на Бали
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Провёл экскурсии для 1853 туристов
Мы принимаем гостей на Бали с 2017 года. Работаем только с проверенными местными гидами, которые отлично владеют русским языком — не на уровне пары фраз, а по-настоящему: живо, грамотно и
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Огромное спасибо всей команде! Слаженная работа. Прибытие вовремя, все вежливые и обходительные. Ребята в группе веселые, мне все понравилось. Рекомендую
Вам был полезен этот отзыв?
Л
Тур классный! Удобно, что на джипе заехать на вулкан можно, не хотела пешком идти. Забрали вовремя, нигде никого не ждали. Отлично организованно!
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Бали
Похожие экскурсии на «На джипах к вулкану Батур»
Индивидуальная
до 3 чел.
Джип-приключение на вулкане Батур
Застывшая лава, рисовые террасы, водопад в джунглях и рассказы о самобытном Бали
Начало: В вашем отеле
1 июл в 07:00
2 июл в 07:00
$155 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Покорить вулкан Батур на джипе
Встретить рассвет у кратера вулкана, окунуться в горячие источники
Начало: У вашего отеля
30 июн в 03:00
1 июл в 03:00
$155 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 2 чел.
Джип-путешествие на вулкан Батур
Прокатиться на открытом джипе, встретить рассвет на вулкане и отдохнуть в горячих источниках
Начало: В лобби отеля
29 июн в 03:30
30 июн в 03:30
$180 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Незабываемый рассвет на вулкане Батур
Восхождение на вулкан, термальные источники и кофейные плантаций
28 июн в 02:00
29 июн в 02:00
от $170 за всё до 2 чел.
от $140 за человека