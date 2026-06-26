Описание экскурсии
7:30 — выезд. Водитель заберёт вас из отеля или другой удобной точки старта.
9:00 — храм Танах Лот, словно плывущий в водах океана. Здесь у вас будет возможность получить благословение балийского священника и сделать потрясающие фотографии.
11:00 — рисовые террасы Джатилувих (Jatiluwih). В 2012 году они были признаны объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. Это одно из самых впечатляющих по красоте мест на Бали, расположенное рядом с загадочной горой Батукару, которая вечно прячется в тумане и дожде.
12:30 — храм Улун Дану Бератан — один из самых фотографируемых храмов Индонезии. Он расположен на берегу озера Братан в горном районе Бедугул и создаёт иллюзию «плавающего» храма.
Храм был построен в XVII веке королём Менгви и посвящён богине воды Деви Дану (Dewi Danu). Это один из девяти направленных храмов Бали, охраняющих остров. Изображение храма украшает банкноту 50 000 рупий. Озеро Братан — второе по величине на острове и ключевой источник воды для системы ирригации субак (объект ЮНЕСКО).
13:30 — шоколадная фабрика Pod. Это небольшое здание с технической частью, где варят шоколад, магазином готовой продукции и кафетерием. После прибытия вас пригласят на небольшую экскурсию: покажут какао-бобы в сыром и обжаренном виде, расскажут теоретическую часть, а затем проводят в магазин, где предложат продегустировать продукцию фабрики.
14:30 — храм Таман Аюн — «прекрасный сад» неподалёку от Убуда. Священная территория, окружённая бассейном с цветущими лотосами, входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО и считается второй по величине на Бали после храма Бесаких.
Таман Аюн состоит из трёх дворов, посвящённых мирам людей, богов и рубежу между ними. Здесь вы увидите экзотические фруктовые деревья, беседки, фонтаны и статуи древних божеств. Храм ещё называют королевским: с момента постройки в XVII веке и до конца XIX века сюда регулярно приходили представители королевской семьи, чтобы помолиться своим предкам.
15:30 — возвращение в отель.
Организационные детали
- Поедем на минивэне Suzuki или Toyota с кондиционером
- Можем забрать из отелей в районах Убуд, Санур, Кута, Семиньяк, Чангу и Нуса-Дуа
- С вами будет водитель из нашей команды
Дополнительно оплачиваются обед и входные билеты:
- храм Танах лот — $4 за чел
- рисовые террасы— $4 за чел
- храм улун дану— $4 за чел
- храм Тамань аюнь— $4 за чел.