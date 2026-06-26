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На север Бали к древним местам

Водопад, озёра и священные храмы
В этом путешествии вы увидите знаменитые рисовые террасы Джатилувих, храмы Танах Лот, Улун Дану Бератан и Таман Аюн, а также посетите шоколадную фабрику Pod. Познакомитесь с природой, культурой и духовными традициями Бали. Полюбуетесь живописными пейзажами и окунётесь в расслабленную атмосферу острова.
На север Бали к древним местам
На север Бали к древним местам
На север Бали к древним местам

Описание экскурсии

7:30 — выезд. Водитель заберёт вас из отеля или другой удобной точки старта.

9:00 — храм Танах Лот, словно плывущий в водах океана. Здесь у вас будет возможность получить благословение балийского священника и сделать потрясающие фотографии.

11:00 — рисовые террасы Джатилувих (Jatiluwih). В 2012 году они были признаны объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. Это одно из самых впечатляющих по красоте мест на Бали, расположенное рядом с загадочной горой Батукару, которая вечно прячется в тумане и дожде.

12:30 — храм Улун Дану Бератан — один из самых фотографируемых храмов Индонезии. Он расположен на берегу озера Братан в горном районе Бедугул и создаёт иллюзию «плавающего» храма.

Храм был построен в XVII веке королём Менгви и посвящён богине воды Деви Дану (Dewi Danu). Это один из девяти направленных храмов Бали, охраняющих остров. Изображение храма украшает банкноту 50 000 рупий. Озеро Братан — второе по величине на острове и ключевой источник воды для системы ирригации субак (объект ЮНЕСКО).

13:30 — шоколадная фабрика Pod. Это небольшое здание с технической частью, где варят шоколад, магазином готовой продукции и кафетерием. После прибытия вас пригласят на небольшую экскурсию: покажут какао-бобы в сыром и обжаренном виде, расскажут теоретическую часть, а затем проводят в магазин, где предложат продегустировать продукцию фабрики.

14:30 — храм Таман Аюн — «прекрасный сад» неподалёку от Убуда. Священная территория, окружённая бассейном с цветущими лотосами, входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО и считается второй по величине на Бали после храма Бесаких.

Таман Аюн состоит из трёх дворов, посвящённых мирам людей, богов и рубежу между ними. Здесь вы увидите экзотические фруктовые деревья, беседки, фонтаны и статуи древних божеств. Храм ещё называют королевским: с момента постройки в XVII веке и до конца XIX века сюда регулярно приходили представители королевской семьи, чтобы помолиться своим предкам.

15:30 — возвращение в отель.

Организационные детали

  • Поедем на минивэне Suzuki или Toyota с кондиционером
  • Можем забрать из отелей в районах Убуд, Санур, Кута, Семиньяк, Чангу и Нуса-Дуа
  • С вами будет водитель из нашей команды

Дополнительно оплачиваются обед и входные билеты:

  • храм Танах лот — $4 за чел
  • рисовые террасы— $4 за чел
  • храм улун дану— $4 за чел
  • храм Тамань аюнь— $4 за чел.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Арчи
Арчи — ваша команда гидов на Бали
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Провели экскурсии для 1747 туристов
Мы — команда лицензированных русскоговорящих гидов на Бали, который любим всем сердцем. Мы восхищаемся и гордимся его красотой, культурой и традициями, отлично знаем все уголки острова и его историю. Будем рады видеть вас на экскурсиях и постараемся влюбить вас в загадочный балийский мир!

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