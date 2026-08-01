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Наедине с планетой: к вулкану Бромо и водопаду Мадакарипура на острове Ява

Подняться к гудящему кратеру и увидеть 200-метровую стену воды (авиабилеты не включены)
Это путешествие — встреча с двумя мощными стихиями Восточной Явы. Вы подниметесь к кратеру Бромо, который постоянно гудит, дышит и меняется.

Пересечёте Долину чёрных песков и окажетесь у самого высокого и мощного водопада острова среди отвесных скал.

Маршрут несложный и фантастически красивый! И у вас будет достаточно времени, чтобы побыть один на один с природой.
Наедине с планетой: к вулкану Бромо и водопаду Мадакарипура на острове Ява
Наедине с планетой: к вулкану Бромо и водопаду Мадакарипура на острове Ява
Наедине с планетой: к вулкану Бромо и водопаду Мадакарипура на острове Ява

Описание экскурсии

Дорога из аэропорта Сурабаи к Бромо

Экскурсия начинается в аэропорту острова Ява. По платной автостраде мы доедем до в ухоженной горной деревни и затем пересядем на внедорожники нацпарка.

Долина чёрных песков

Пересечём огромное вулканическое пространство, над которым возвышается вулкан и соседние вершины. По пути будем останавливаться на крышесносных смотровых.

Восхождение на вулкан Бромо

Бромо живёт своей жизнью: выбрасывает сернистый газ и меняет свой облик. Иногда в его кратере появляется лазурное серное озеро, а тонкая струйка пара превращается в огромный столб. Подъём несложный — по ступенькам, занимает около 40 минут.

После спуска при желании можно прокатиться по долине на лошади.

Смотровая площадка и ланч

Поднимемся на обзорную точку, откуда рассмотрим Бромо и Долину чёрных песков. Здесь можно подкрепиться бургерами или блюдами европейской кухни.

Водопад Мадакарипура

Вы пересядете на мототакси и через 15 минут окажетесь перед 200-метровой стеной воды. Здесь вас ждёт прохлада брызг и природный бассейн, где при благоприятных условиях и желании можно искупаться.

Если водопад окажется слишком полноводным, местные проводники не разрешат подходить к нему вплотную — тогда будем любоваться ревущей водой с безопасного расстояния около 30 м.

Примерный тайминг

7:00 — прилёт в Сурабаю, встреча в аэропорту
11:00 — прибытие в национальный парк Бромо
11:30 — начало восхождения
12:00 — свободное время у кратера
12:30 — спуск
13:00 — поездка на смотровую
13:30 — ланч
14:30 — дорога к водопаду
15:00–15:30 — свободное время у Мадакарипуры
16:30 — выезд в аэропорт. По дороге возможна остановка в ресторане — запас времени ≈50 мин.
19:50 — вылет

Организационные детали

  • Экскурсия начинается и заканчивается в аэропорту Сурабаи. Авиабилеты вам нужно купить самостоятельно. Ориентировочная цена — $37
  • Для трансфера из аэропорта и обратно используем Toyota Innova, на территории национального парка — Toyota FJ40 Land Cruiser
  • Питание не входит в стоимость
  • С вами будет гид из нашей команды

в субботу в 07:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Участник$179
Для бронирования достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В аэропорту Ngurah Rai, Денпасар
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу в 07:00
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Михаил
Михаил — ваша команда гидов на Бали
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Провели экскурсии для 39 туристов
Я эксперт по Индонезии. Глубоко и пристально исследовал остров Бали и окружающие острова. Обожаю делиться своими любимыми маршрутами и собирать большие весёлые компании для незабываемого опыта на природе. Я вырос
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в семье учёных и закончил МГУ, рисую, пишу стихи и играю на гитаре. Люблю людей, кофе и пирожные. По утрам делаю зарядку, по выходным выезжаю на природу. Совершил более 56 восхождений на вулканы Индонезии и побывал на всех крупных островах от Явы — до Борнео и Флореса

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