Это путешествие — встреча с двумя мощными стихиями Восточной Явы. Вы подниметесь к кратеру Бромо, который постоянно гудит, дышит и меняется. Пересечёте Долину чёрных песков и окажетесь у самого высокого и мощного водопада острова среди отвесных скал. Маршрут несложный и фантастически красивый! И у вас будет достаточно времени, чтобы побыть один на один с природой.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Дорога из аэропорта Сурабаи к Бромо

Экскурсия начинается в аэропорту острова Ява. По платной автостраде мы доедем до в ухоженной горной деревни и затем пересядем на внедорожники нацпарка.

Долина чёрных песков

Пересечём огромное вулканическое пространство, над которым возвышается вулкан и соседние вершины. По пути будем останавливаться на крышесносных смотровых.

Восхождение на вулкан Бромо

Бромо живёт своей жизнью: выбрасывает сернистый газ и меняет свой облик. Иногда в его кратере появляется лазурное серное озеро, а тонкая струйка пара превращается в огромный столб. Подъём несложный — по ступенькам, занимает около 40 минут.

После спуска при желании можно прокатиться по долине на лошади.

Смотровая площадка и ланч

Поднимемся на обзорную точку, откуда рассмотрим Бромо и Долину чёрных песков. Здесь можно подкрепиться бургерами или блюдами европейской кухни.

Водопад Мадакарипура

Вы пересядете на мототакси и через 15 минут окажетесь перед 200-метровой стеной воды. Здесь вас ждёт прохлада брызг и природный бассейн, где при благоприятных условиях и желании можно искупаться.

Если водопад окажется слишком полноводным, местные проводники не разрешат подходить к нему вплотную — тогда будем любоваться ревущей водой с безопасного расстояния около 30 м.

Примерный тайминг

7:00 — прилёт в Сурабаю, встреча в аэропорту

11:00 — прибытие в национальный парк Бромо

11:30 — начало восхождения

12:00 — свободное время у кратера

12:30 — спуск

13:00 — поездка на смотровую

13:30 — ланч

14:30 — дорога к водопаду

15:00–15:30 — свободное время у Мадакарипуры

16:30 — выезд в аэропорт. По дороге возможна остановка в ресторане — запас времени ≈50 мин.

19:50 — вылет

Организационные детали