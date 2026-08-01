Наедине с планетой: к вулкану Бромо и водопаду Мадакарипура на острове Ява
Подняться к гудящему кратеру и увидеть 200-метровую стену воды (авиабилеты не включены)
Это путешествие — встреча с двумя мощными стихиями Восточной Явы. Вы подниметесь к кратеру Бромо, который постоянно гудит, дышит и меняется.
Пересечёте Долину чёрных песков и окажетесь у самого высокого и мощного водопада острова среди отвесных скал.
Маршрут несложный и фантастически красивый! И у вас будет достаточно времени, чтобы побыть один на один с природой.
Описание экскурсии
Дорога из аэропорта Сурабаи к Бромо
Экскурсия начинается в аэропорту острова Ява. По платной автостраде мы доедем до в ухоженной горной деревни и затем пересядем на внедорожники нацпарка.
Долина чёрных песков
Пересечём огромное вулканическое пространство, над которым возвышается вулкан и соседние вершины. По пути будем останавливаться на крышесносных смотровых.
Восхождение на вулкан Бромо
Бромо живёт своей жизнью: выбрасывает сернистый газ и меняет свой облик. Иногда в его кратере появляется лазурное серное озеро, а тонкая струйка пара превращается в огромный столб. Подъём несложный — по ступенькам, занимает около 40 минут.
После спуска при желании можно прокатиться по долине на лошади.
Смотровая площадка и ланч
Поднимемся на обзорную точку, откуда рассмотрим Бромо и Долину чёрных песков. Здесь можно подкрепиться бургерами или блюдами европейской кухни.
Водопад Мадакарипура
Вы пересядете на мототакси и через 15 минут окажетесь перед 200-метровой стеной воды. Здесь вас ждёт прохлада брызг и природный бассейн, где при благоприятных условиях и желании можно искупаться.
Если водопад окажется слишком полноводным, местные проводники не разрешат подходить к нему вплотную — тогда будем любоваться ревущей водой с безопасного расстояния около 30 м.
Примерный тайминг
7:00 — прилёт в Сурабаю, встреча в аэропорту 11:00 — прибытие в национальный парк Бромо 11:30 — начало восхождения 12:00 — свободное время у кратера 12:30 — спуск 13:00 — поездка на смотровую 13:30 — ланч 14:30 — дорога к водопаду 15:00–15:30 — свободное время у Мадакарипуры 16:30 — выезд в аэропорт. По дороге возможна остановка в ресторане — запас времени ≈50 мин. 19:50 — вылет
Организационные детали
Экскурсия начинается и заканчивается в аэропорту Сурабаи. Авиабилеты вам нужно купить самостоятельно. Ориентировочная цена — $37
Для трансфера из аэропорта и обратно используем Toyota Innova, на территории национального парка — Toyota FJ40 Land Cruiser
Питание не входит в стоимость
С вами будет гид из нашей команды
в субботу в 07:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Участник
$179
Для бронирования достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В аэропорту Ngurah Rai, Денпасар
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу в 07:00
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Михаил — ваша команда гидов на Бали
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Провели экскурсии для 39 туристов
Я эксперт по Индонезии. Глубоко и пристально исследовал остров Бали и окружающие острова. Обожаю делиться своими любимыми маршрутами и собирать большие весёлые компании для незабываемого опыта на природе. Я вырос читать дальшеуменьшить
в семье учёных и закончил МГУ, рисую, пишу стихи и играю на гитаре. Люблю людей, кофе и пирожные. По утрам делаю зарядку, по выходным выезжаю на природу. Совершил более 56 восхождений на вулканы Индонезии и побывал на всех крупных островах от Явы — до Борнео и Флореса
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