Наследие Денпасара и мастер-класс по кокосовому маслу
Познакомиться со столицей Бали и увидеть работу ремесленников - из Нуса Дуа
На ваших глазах традиции соединятся с современными технологиями — и вы приготовите кокосовое масло. В аюрведе его используют для еды, массажа, ухода за кожей и волосами и повышения иммунитета. А после я проведу вас по музею серебра, ювелирным мастерским и магазину сувениров. Вы узнаете о культуре Бали и его столицы.
Описание мастер-класса
9:30 — выезд из отеля в районе Нуса-Дуа
10:10–12:10 — мастер-класс по приготовлению кокосового масла в Сануре Вы познакомитесь с традиционным процессом и узнаете о полезных свойствах масла. Вы расколете кокос и пройдёте все этапы под наши объяснения. В итоге получится 100 мл масла, которое вы заберёте с собой.
12:30–13:15 — площадь Пупутан Ренон в столице Вы прогуляетесь по территории, увидите монумент Баджра Сандхи, узнаете о борьбе балийского народа и сделаете фотографии. Если захотите, зайдём в музей, который посвящён сражениям за независимость.
13:45–14:45 — музей ювелирного искусства UC Silver Gold
Вы осмотрите коллекции серебра, камней и произведений современного искусства. Не пропустите и огромного девятиглавого дракона — эту серебряную скульптуру создавали 5 лет. Вы также увидите, как в мастерской изготавливают ювелирные изделия. А ещё здесь можно купить сувениры.
15:00–16:00 — локальный магазин
У вас будет свободный час для покупки изделий ручной работы, текстиля, кофе, специй и местных деликатесов.
16:00–16:30 — возвращение в отель в Нуса-Дуа.
Организационные детали
Поедем на минивэне Toyota или микроавтобусе с кондиционером 2016 года, детское кресло на Бали не используют
В стоимость включено: мастер-класс и посещение ювелирного музея
Дополнительно на месте оплачиваются входные билеты в музей Баджра Сандхи — 100 000 индонезийских рупий за чел. (≈$6, по желанию) и обед или кофе-пауза (по желанию)
Остаток суммы за экскурсию нужно оплатить на месте наличными — долларами нового образца
С вами будет гид из нашей команды
ежедневно в 09:15 и 09:30
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость мастер-класса
Тариф
Стоимость
Базовый билет
$53
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля в районе Нуса Дуа
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:15 и 09:30
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Иваян Лайс — ваша команда гидов на Бали
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Провели экскурсии для 2000 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Wayan, на русском можно назвать Иваном:) Я коренной житель острова Бали, родился в районе Убуд. Очень люблю свой остров. Работал русскоговорящим гидом 7 лет в агентстве. Теперь работаю в команде с моими профессиональными коллегами. Наши экскурсии — это фантастические программы с профессиональными гидами!
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