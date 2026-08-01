На ваших глазах традиции соединятся с современными технологиями — и вы приготовите кокосовое масло. В аюрведе его используют для еды, массажа, ухода за кожей и волосами и повышения иммунитета. А после я проведу вас по музею серебра, ювелирным мастерским и магазину сувениров. Вы узнаете о культуре Бали и его столицы.

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Описание мастер-класса

9:30 — выезд из отеля в районе Нуса-Дуа

10:10–12:10 — мастер-класс по приготовлению кокосового масла в Сануре

Вы познакомитесь с традиционным процессом и узнаете о полезных свойствах масла. Вы расколете кокос и пройдёте все этапы под наши объяснения. В итоге получится 100 мл масла, которое вы заберёте с собой.

12:30–13:15 — площадь Пупутан Ренон в столице

Вы прогуляетесь по территории, увидите монумент Баджра Сандхи, узнаете о борьбе балийского народа и сделаете фотографии. Если захотите, зайдём в музей, который посвящён сражениям за независимость.

13:45–14:45 — музей ювелирного искусства UC Silver Gold

Вы осмотрите коллекции серебра, камней и произведений современного искусства. Не пропустите и огромного девятиглавого дракона — эту серебряную скульптуру создавали 5 лет. Вы также увидите, как в мастерской изготавливают ювелирные изделия. А ещё здесь можно купить сувениры.

15:00–16:00 — локальный магазин

У вас будет свободный час для покупки изделий ручной работы, текстиля, кофе, специй и местных деликатесов.

16:00–16:30 — возвращение в отель в Нуса-Дуа.

Организационные детали