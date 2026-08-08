Рисовые террасы, древний храм и традиционная деревня
За один день вы познакомитесь с природой, культурой и традициями центрального Бали. Побываете в птичьем парке или Лесу обезьян и прогуляетесь по рисовым террасам Тегаллаланг. Посетите древний храм Гунунг-Кави-Себату и по желанию пройдёте обряд очищения мелукат. А ещё пообедаете с видом на джунгли и заглянете в традиционную деревню Пенглипуран.
Описание экскурсии
8:00 — выезд из отеля
9:00–10:00 — птичий парк Бали или лес обезьян
По вашему выбору посетим один из лучших птичьих парков острова, где живут сотни пернатых со всего мира, или прогуляемся по знаменитому лесу обезьян в Убуде.
11:00–11:50 — рисовые террасы Тегаллаланг
Вы узнаете о традиционной системе орошения субак и сделаете красивые фото. По желанию покатаетесь на качелях с видом на рисовые поля.
12:30–13:30 — храм Гунунг-Кави-Себату
Увидите один из самых почитаемых храмов Бали с древними купальнями и источниками и пройдёте традиционный обряд очищения мелукат.
14:00–15:30 — обед и кофейная плантация
Пообедаете в ресторане с видом на рисовые поля или джунгли, а затем заедете на кофейную плантацию, где попробуете разные сорта местного кофе и чая.
16:00–17:00 — деревня Пенглипуран
Побываете в одной из самых красивых и ухоженных деревень Бали. Увидите традиционные дома, познакомитесь с местным укладом жизни и прогуляетесь по бамбуковому лесу.
17:30 — возвращение в отель
В поездке гид расскажет об истории Бали, его культуре, религии, традициях, природе и современной жизни.
Организационные детали
Поедем на комфортабельном минивэне Toyota, Suzuki или Daihatsu Xenia
Заберём вас из отеля или виллы в Убуде, Сануре, Нуса-Дуа, Танджунг-Беноа, Куте, Джимбаране, Семиньяке или Чангу
С вами будет гид из нашей команды
Дополнительно на месте наличными оплачиваются:
билет в Парк птиц — 385 000 рупий (≈ $24) за взрослого и 265 000 рупий (≈ $16) за ребёнка. Поможем получить скидку 10%
билет в Лес обезьян — 100 000 рупий (≈ $6) за чел.
посещение рисовых террас Тегаллаланг — 50 000 рупий (≈ $3) за чел.
вход в храм Гунунг-Кави-Себату — 50 000 рупий (≈ $3) за чел.
посещение деревни Пенглипуран — 50 000 рупий (≈ $3) за чел.
обед в ресторане — от 50 000 до 150 000 рупий (≈ $3–9) за чел.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На ресепшен вашего отеля или у виллы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 30% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ваян — ваша команда гидов на Бали
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
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Провели экскурсии для 899 туристов
Я коренной балиец. Знаю всё о своей родине и свободно говорю по-русски. Буду рад с моими коллегами-гидами открыть для вас уникальные традиции, историю, культуру, религию, природу и достопримечательности острова.
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