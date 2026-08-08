За один день вы познакомитесь с природой, культурой и традициями центрального Бали. Побываете в птичьем парке или Лесу обезьян и прогуляетесь по рисовым террасам Тегаллаланг. Посетите древний храм Гунунг-Кави-Себату и по желанию пройдёте обряд очищения мелукат. А ещё пообедаете с видом на джунгли и заглянете в традиционную деревню Пенглипуран.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

8:00 — выезд из отеля

9:00–10:00 — птичий парк Бали или лес обезьян

По вашему выбору посетим один из лучших птичьих парков острова, где живут сотни пернатых со всего мира, или прогуляемся по знаменитому лесу обезьян в Убуде.

11:00–11:50 — рисовые террасы Тегаллаланг

Вы узнаете о традиционной системе орошения субак и сделаете красивые фото. По желанию покатаетесь на качелях с видом на рисовые поля.

12:30–13:30 — храм Гунунг-Кави-Себату

Увидите один из самых почитаемых храмов Бали с древними купальнями и источниками и пройдёте традиционный обряд очищения мелукат.

14:00–15:30 — обед и кофейная плантация

Пообедаете в ресторане с видом на рисовые поля или джунгли, а затем заедете на кофейную плантацию, где попробуете разные сорта местного кофе и чая.

16:00–17:00 — деревня Пенглипуран

Побываете в одной из самых красивых и ухоженных деревень Бали. Увидите традиционные дома, познакомитесь с местным укладом жизни и прогуляетесь по бамбуковому лесу.

17:30 — возвращение в отель

В поездке гид расскажет об истории Бали, его культуре, религии, традициях, природе и современной жизни.

Организационные детали

Поедем на комфортабельном минивэне Toyota, Suzuki или Daihatsu Xenia

Заберём вас из отеля или виллы в Убуде, Сануре, Нуса-Дуа, Танджунг-Беноа, Куте, Джимбаране, Семиньяке или Чангу

С вами будет гид из нашей команды

Дополнительно на месте наличными оплачиваются: