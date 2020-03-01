Natalia проводит ещё 12 экскурсий

Что вас ожидает

Храм на озере — Бали с открытки

Красивейшей частью экскурсии станет знакомство со вторым по значимости храмом Бали на озере Братан, которое называют сердцем острова. К сакральному водоему вас приведет дорога вдоль кальдеры вулкана и гор, окутанных туманом. И прямо на воде вы увидите 300-летний многоярусный храм Пура Улун Дану, построенный по всем канонам индуистской архитектуры и посвященный богине воды Деви Дану. У вас будет время, чтобы изучить храм и погулять по его красочному саду.

Водные красоты Бали

Вы отправитесь к системе водопадов Гиг-Гит в русле реки: насладитесь красотой изумрудного каньона и искупаетесь в озере, образованном водопадом. Отдыхать вы будете и в горячих источниках Банджар — бассейне, украшенном скульптурами драконов. Кроме того, мы заглянем на пляж Ловина с черным вулканическим песком.