Natalia проводит ещё 12 экскурсий

Север Бали — самая непопулярная у путешественников часть острова, что лишь усиливает ее притягательность. Вы отправитесь навстречу туманным горным пейзажам, сакральному озеру и водопадам среди густой зелени. Увидите старинный храм богини воды — пагоду, парящую над водой, насладитесь горячими источниками и побываете на вулканическом пляже. Эти 10 часов раскроют вам красоту природы и чары нетуристического Бали.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Храм на озере — Бали с открытки

Красивейшей частью поездки станет знакомство со вторым по значимости храмом Бали на озере Братан, которое называют сердцем острова. К сакральному водоему вас приведет дорога вдоль кальдеры вулкана и гор, окутанных туманом. И прямо на воде вы увидите 300-летний многоярусный храм Пура Улун Дану, построенный по всем канонам индуистской архитектуры и посвященный богине воды Деви Дану. У вас будет время, чтобы изучить храм и погулять по его красочному саду.

Водные красоты Бали

Вы отправитесь к системе водопадов Гиг-Гит в русле реки: насладитесь красотой изумрудного каньона и искупаетесь в озере, образованном водопадом. Отдыхать вы будете и в горячих источниках Банджар — бассейне, украшенном скульптурами драконов. Кроме того, мы заглянем на пляж Ловина с черным вулканическим песком.

Организационные детали

Дополнительные расходы: входные билеты (13$ с человека), еда и напитки по желанию

Вас будет сопровождать гид-балиец из нашей команды. Он отлично говорит по-русски, но с акцентом. Фокус в поездке будет сделан не на исторических фактах, а на ярких видах острова и впечатлениях.

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