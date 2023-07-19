Natalia проводит ещё 12 экскурсий

Красивое путешествие к горным пейзажам, водопадам и старинной пагоде
Север Бали — самая непопулярная у путешественников часть острова, что лишь усиливает ее притягательность.
Вы отправитесь навстречу туманным горным пейзажам, сакральному озеру и водопадам среди густой зелени.
Увидите старинный храм богини воды — пагоду, парящую над водой, насладитесь горячими источниками и побываете на вулканическом пляже. Эти 10 часов раскроют вам красоту природы и чары нетуристического Бали.
Красивейшей частью поездки станет знакомство со вторым по значимости храмом Бали на озере Братан, которое называют сердцем острова. К сакральному водоему вас приведет дорога вдоль кальдеры вулкана и гор, окутанных туманом. И прямо на воде вы увидите 300-летний многоярусный храм Пура Улун Дану, построенный по всем канонам индуистской архитектуры и посвященный богине воды Деви Дану. У вас будет время, чтобы изучить храм и погулять по его красочному саду.
Водные красоты Бали
Вы отправитесь к системе водопадов Гиг-Гит в русле реки: насладитесь красотой изумрудного каньона и искупаетесь в озере, образованном водопадом. Отдыхать вы будете и в горячих источниках Банджар — бассейне, украшенном скульптурами драконов. Кроме того, мы заглянем на пляж Ловина с черным вулканическим песком.
Организационные детали
Дополнительные расходы: входные билеты (13$ с человека), еда и напитки по желанию
Вас будет сопровождать гид-балиец из нашей команды. Он отлично говорит по-русски, но с акцентом. Фокус в поездке будет сделан не на исторических фактах, а на ярких видах острова и впечатлениях.
Откуда можно начать экскурсию
В стоимость включен трансфер на минивэне с кондиционером из Куты, Нуса Дуа, Санура, Убуда, Денпасара и Джимбарана
Можно организовать трансфер за дополнительную плату из районов Улувату и Амед (стоимость и детали уточняйте в переписке)
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Из Вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталия — ваша команда гидов на Бали
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 8 часов 50 минут
Провели экскурсии для 2150 туристов
Мы — команда лицензированных русскоговорящих гидов-балийцев. Наша компания работает с 2007 года и предлагает увлекательные, познавательные и насыщенные маршруты по живописному острову. С нами вы полюбите Бали всерьез и надолго!
Отзывы и рейтинг
3.4
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Инесса
Смогли одолеть только половину экскурсии, потому что не взяли таблетки от укачивания (хотя организаторы предупреждали). Посетили храм на озере и водопад с качелями и возможностью прыгнуть с моста в воду - просто супер!!! Даже с 10-ти месячным ребенком эта экскурсия отличная.
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Инна
Не смогли увидеть храм Ayung из-за сильнейшего дождя. Все остальное понравилось-водопад Гит гит и Ulan danu bratan просто потрясающий. Смотровая площадка подкачала -озеро было почти не видно из-за дождя
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К
Константин
Купальни грязь сплошная. Фото на сайте этих купален со времён когда их построили видимо или отфотошоплены. Всё облезло, вода грязная. Кто был в М. водах или на Камчатке в эту читать дальшеуменьшить
воду сложно заставить себя зайти. Водитель забыл что мы на пляж в Ловину должны были ехать, возвращались в итоге. Водопад отлично, хорошее место. Храм… на любителя, очень спорное место. Рыбки-попрошайки, которых с рук кормить можно, занятно. А так… небольшой домик в стилистике индонезийской на воде. 1 бал за водопад, 0,5 за рыбок. оценка 1,5/5
Наталия
Ответ организатора:
Уважаемый Константин, спасибо за ваш отзыв! Для нас это очень важно и ценно. Мы сожалеем, что ваша поездка и места читать дальшеуменьшить
по программе не оправдали ваших ожиданий.
Относительно горячих источников - это естественные серные источники, известные своими лечебными свойствами, что делает их популярным местом для отдыха и оздоровления. Вода может казаться мутной, что связано с естественным содержанием серы и минеральных веществ в источниках. Возможно в других странах, организация места и купалень организована по другому.
Однако мы понимаем, что восприятие таких мест может быть индивидуальным.
Касательно храма. Большинство наших клиентов в восторге от храма Улун Дану и атмосферы на територии храма. . В Индонезии и в том числе на Бали своя уникальная архитектура, которая отличается от других стран. Мы понимаем, что у каждого человека свои вкусы и предпочтения. Все мы разные и у каждого свое виденье. Благодарим, что поделились своими личными впечатлениями.
Извиняемся за путаницу с водителем по поводу пляжа Ловина и обязательно решим этот вопрос, чтобы подобные ситуации не повторялись.
Спасибо за то, что отметили водопад как положительную часть тура. Мы ценим ваше мнение и будем работать над улучшением наших услуг!