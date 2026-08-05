Эта поездка откроет Нуса Пениду с неожиданной стороны — спокойной, зелёной и почти нетронутой массовым туризмом. Вы посетите древний храм Гоа-Гири-Путри, скрытый внутри пещеры, и природный бассейн Тембелинг среди тропического леса. Узнаете, что значат эти места для жителей и чем живёт остров вдали от популярных локаций.

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Описание экскурсии

6:30 — выезд из отеля на Бали

По дороге к порту поговорим о культуре Бали и Нуса Пениды, местных традициях и религии. Вы узнаете, чем быт островитян отличается от быта жителей материка.

8:00 — посадка на скоростной катер

9:00 — прибытие на Нуса Пениду

9:30–10:00 — храм Гоа-Гири-Путри

Вы посетите один из самых необычных храмов Индонезии — он скрыт внутри огромной пещеры. Мы расскажем, почему это место считается священным и как проходят индуистские церемонии.

11:00–14:00 — пляж Тембелинг и природный бассейн

Через живописные джунгли доберёмся до уединённого пляжа Тембелинг и природного бассейна с кристально чистой водой. По пути вы услышите, как вулканическое происхождение острова и силы природы создали этот необычный уголок.

15:00–16:00 — обед

По желанию остановимся на обед в местном кафе.

16:30 — посадка на скоростной катер

18:00 — прибытие к вашему отелю на Бали

Организационные детали