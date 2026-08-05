Эта поездка откроет Нуса Пениду с неожиданной стороны — спокойной, зелёной и почти нетронутой массовым туризмом.
Вы посетите древний храм Гоа-Гири-Путри, скрытый внутри пещеры, и природный бассейн Тембелинг среди тропического леса. Узнаете, что значат эти места для жителей и чем живёт остров вдали от популярных локаций.
Вы посетите древний храм Гоа-Гири-Путри, скрытый внутри пещеры, и природный бассейн Тембелинг среди тропического леса. Узнаете, что значат эти места для жителей и чем живёт остров вдали от популярных локаций.
Описание экскурсии
6:30 — выезд из отеля на Бали
По дороге к порту поговорим о культуре Бали и Нуса Пениды, местных традициях и религии. Вы узнаете, чем быт островитян отличается от быта жителей материка.
8:00 — посадка на скоростной катер
9:00 — прибытие на Нуса Пениду
9:30–10:00 — храм Гоа-Гири-Путри
Вы посетите один из самых необычных храмов Индонезии — он скрыт внутри огромной пещеры. Мы расскажем, почему это место считается священным и как проходят индуистские церемонии.
11:00–14:00 — пляж Тембелинг и природный бассейн
Через живописные джунгли доберёмся до уединённого пляжа Тембелинг и природного бассейна с кристально чистой водой. По пути вы услышите, как вулканическое происхождение острова и силы природы создали этот необычный уголок.
15:00–16:00 — обед
По желанию остановимся на обед в местном кафе.
16:30 — посадка на скоростной катер
18:00 — прибытие к вашему отелю на Бали
Организационные детали
- В стоимость включено: трансфер на Toyota Avanza, Toyota Innova, Daihatsu Xenia или Toyota Hiace, билеты на катер, входные билеты, налог на въезд на остров
- Дополнительные расходы: обед — по меню
- В храм нужно пройти через узкий вход в пещеру — это может быть некомфортно для людей с выраженной клаустрофобией или ограниченной подвижностью
- С вами будет гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тамара — Организатор на Бали
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провела экскурсии для 26 туристов
Мы проводим авторские туры и экскурсии по Бали и на соседние острова. Наши гиды говорят на русском, английском, испанском, итальянском, китайском, японском и голландском языках. Мы с особым вниманием относимся к комфорту наших гостей и будем рады показать вам Бали с лучшей стороны. Храмы, водопады, рисовые террасы, пляжи и тайные уголки, которые не найти в путеводителях, ждут вас!
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