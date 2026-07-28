Побываете на пляжах Даймонд и Келингкинг, увидите природную арку Брокен-Бич, лагуну Энджелс-Биллабонг и панорамы со смотровой «Тысяча островов». Все переезды уже организованы, а русскоговорящий гид сделает путешествие безопасным и насыщенным.
Описание экскурсии
5:00 — трансфер из отеля
Рано утром я заберу вас из отеля на Бали и отвезу в порт, откуда начнётся путешествие на Нуса-Пениду.
6:30 — переход на скоростном катере
Пересечём пролив между Бали и Нуса-Пенидой. Морская прогулка займёт около 40 минут. В порту снова пересядем в машину.
9:15 — пляж Даймонд
Первой остановкой станет пляж Даймонд — один из самых живописных на острове. Вы полюбуетесь отвесными известняковыми скалами, белым песком и ярко-бирюзовой водой и сделаете эффектные фото.
9:30 — смотровая площадка «Тысяча островов»
Отсюда открываются панорамы океана, скалистого побережья и небольших островков, давших название этому месту.
11:45 — пляж Келингкинг
Посетим главную визитную карточку острова — мыс, очертания которого напоминают гигантского динозавра.
12:30 — обед
Сделаем остановку в местном кафе. При желании вы сможете попробовать блюда индонезийской кухни и немного отдохнуть перед продолжением маршрута.
14:15 — Брокен-Бич и лагуна Энджелс-Биллабонг
Во второй половине дня исследуем западную часть острова. Вы увидите знаменитую природную арку Брокен-Бич, через которую океанская вода попадает в круглую бухту, а затем полюбуетесь лагуной Энджелс-Биллабонг с необычными скальными формами.
16:30 — возвращение на Бали
На скоростном катере отправимся обратно.
Около 19:00 — трансфер в отель
Важно: тайминг ориентировочный и может меняться в зависимости от расписания катеров, дорожной ситуации и погодных условий.
Организационные детали
- В стоимость входит: трансфер от вашего отеля на Бали и обратно, билеты на общественный скоростной катер, индивидуальная машина на острове Нуса-Пенида, все входные билеты
- Трансфер из отдалённых районов Бали за доплату — подробности в переписке
- Обед и напитки оплачиваются самостоятельно
- На катере есть спасательные жилеты для каждого участника