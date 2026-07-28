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Нуса-Пенида: восток и запад

Побывать на пяти самых известных локациях острова за один день - с Бали
На комфортабельном авто вы объедете восточную и западную части Нуса-Пениды.

Побываете на пляжах Даймонд и Келингкинг, увидите природную арку Брокен-Бич, лагуну Энджелс-Биллабонг и панорамы со смотровой «Тысяча островов». Все переезды уже организованы, а русскоговорящий гид сделает путешествие безопасным и насыщенным.
Нуса-Пенида: восток и запад
Нуса-Пенида: восток и запад
Нуса-Пенида: восток и запад

Описание экскурсии

5:00 — трансфер из отеля

Рано утром я заберу вас из отеля на Бали и отвезу в порт, откуда начнётся путешествие на Нуса-Пениду.

6:30 — переход на скоростном катере

Пересечём пролив между Бали и Нуса-Пенидой. Морская прогулка займёт около 40 минут. В порту снова пересядем в машину.

9:15 — пляж Даймонд

Первой остановкой станет пляж Даймонд — один из самых живописных на острове. Вы полюбуетесь отвесными известняковыми скалами, белым песком и ярко-бирюзовой водой и сделаете эффектные фото.

9:30 — смотровая площадка «Тысяча островов»

Отсюда открываются панорамы океана, скалистого побережья и небольших островков, давших название этому месту.

11:45 — пляж Келингкинг

Посетим главную визитную карточку острова — мыс, очертания которого напоминают гигантского динозавра.

12:30 — обед

Сделаем остановку в местном кафе. При желании вы сможете попробовать блюда индонезийской кухни и немного отдохнуть перед продолжением маршрута.

14:15 — Брокен-Бич и лагуна Энджелс-Биллабонг

Во второй половине дня исследуем западную часть острова. Вы увидите знаменитую природную арку Брокен-Бич, через которую океанская вода попадает в круглую бухту, а затем полюбуетесь лагуной Энджелс-Биллабонг с необычными скальными формами.

16:30 — возвращение на Бали

На скоростном катере отправимся обратно.

Около 19:00 — трансфер в отель

Важно: тайминг ориентировочный и может меняться в зависимости от расписания катеров, дорожной ситуации и погодных условий.

Организационные детали

  • В стоимость входит: трансфер от вашего отеля на Бали и обратно, билеты на общественный скоростной катер, индивидуальная машина на острове Нуса-Пенида, все входные билеты
  • Трансфер из отдалённых районов Бали за доплату — подробности в переписке
  • Обед и напитки оплачиваются самостоятельно
  • На катере есть спасательные жилеты для каждого участника

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Яно
Яно — ваш гид на Бали
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Я русскоговорящий гид на островах Бали и Ява. Провожу экскурсии более 15 лет. На Бали живу около 20 лет. Мои программы — по храмам, водопадам, вулканам и соседним островам. Жду в гости!

Входит в следующие категории Бали

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