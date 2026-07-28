На комфортабельном авто вы объедете восточную и западную части Нуса-Пениды. Побываете на пляжах Даймонд и Келингкинг, увидите природную арку Брокен-Бич, лагуну Энджелс-Биллабонг и панорамы со смотровой «Тысяча островов». Все переезды уже организованы, а русскоговорящий гид сделает путешествие безопасным и насыщенным.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Цена за 1-3 человек, стоимость зависит от количества людей

от $310 за группу

Ваш гид на Бали

Описание экскурсии

5:00 — трансфер из отеля

Рано утром я заберу вас из отеля на Бали и отвезу в порт, откуда начнётся путешествие на Нуса-Пениду.

6:30 — переход на скоростном катере

Пересечём пролив между Бали и Нуса-Пенидой. Морская прогулка займёт около 40 минут. В порту снова пересядем в машину.

9:15 — пляж Даймонд

Первой остановкой станет пляж Даймонд — один из самых живописных на острове. Вы полюбуетесь отвесными известняковыми скалами, белым песком и ярко-бирюзовой водой и сделаете эффектные фото.

9:30 — смотровая площадка «Тысяча островов»

Отсюда открываются панорамы океана, скалистого побережья и небольших островков, давших название этому месту.

11:45 — пляж Келингкинг

Посетим главную визитную карточку острова — мыс, очертания которого напоминают гигантского динозавра.

12:30 — обед

Сделаем остановку в местном кафе. При желании вы сможете попробовать блюда индонезийской кухни и немного отдохнуть перед продолжением маршрута.

14:15 — Брокен-Бич и лагуна Энджелс-Биллабонг

Во второй половине дня исследуем западную часть острова. Вы увидите знаменитую природную арку Брокен-Бич, через которую океанская вода попадает в круглую бухту, а затем полюбуетесь лагуной Энджелс-Биллабонг с необычными скальными формами.

16:30 — возвращение на Бали

На скоростном катере отправимся обратно.

Около 19:00 — трансфер в отель

Важно: тайминг ориентировочный и может меняться в зависимости от расписания катеров, дорожной ситуации и погодных условий.

Организационные детали