Маршрут сочетает природу, традиции и вкусы острова.
В программе — прогулка по Лесу обезьян, поездка к рисовым террасам Тегаллаланг и целебным источникам храма Гунунг Кави Себату, дегустация кофе лювак на местной плантации, панорамы вулкана и озера Батур в Кинтамани и отдых у водопада Тегенунган.
В программе — прогулка по Лесу обезьян, поездка к рисовым террасам Тегаллаланг и целебным источникам храма Гунунг Кави Себату, дегустация кофе лювак на местной плантации, панорамы вулкана и озера Батур в Кинтамани и отдых у водопада Тегенунган.
Описание экскурсии
- Лес обезьян — священное место, где обитают макаки. Это популярная туристическая достопримечательность, где можно встретиться с обезьянами в их естественной среде обитания.
- Рисовые террасы Тегаллаланг — каскадные террасы рисовых полей, созданные местными фермерами для земледелия.
- Храм Гунунг Кави Себату— священное место, известное целебными источниками. Это популярный храм, куда приходят для обретения духовного очищения и исцеления.
- Плантации кофе. Вы станете свидетелями процесса производства самого ценного в мире кофе лювак, который добывают с применением уникальной технологии.
- Район Кинтамани, где вас ждут захватывающие виды на вулкан и озеро Батур.
- Водопад Тегенунган — популярное туристическое место, окруженное тропическим лесом.
Организационные детали
- Трансфер входит в стоимость.
- Не включено:.
- Питание.
- Лес обезьян — для взрослых $8, для детей $6.
- Рисовые террасы — $3.
- Храм — $3.
- Смотровая площадка на Батур — $3.
- Водопад Тегенунган — $2.
- С вами будет гид из нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Арта — ваша команда гидов на Бали
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Провели экскурсии для 3672 туристов
Я работаю с командой опытных русскоговорящих гидов. Бали — наш родной остров, поэтому мы отлично знаем все его уголки и культуру. Будем рады открыть для вас уникальные места островов Бали и Ява, а также необычные туристические маршруты, куда не добирается большинство путешественников.
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