Бали славен не только пляжами. Природа острова красива и разнообразна.
Я отвезу вас в заповедники, где в естественных условиях проживают удивительные птицы и смешные обезьяны, порхают яркие бабочки и радуют глаз орхидеи.
Вы познакомитесь с флорой и фауной Бали, насладитесь буйством тропических красок и наверняка сделаете миллион фотоснимков.
Я отвезу вас в заповедники, где в естественных условиях проживают удивительные птицы и смешные обезьяны, порхают яркие бабочки и радуют глаз орхидеи.
Вы познакомитесь с флорой и фауной Бали, насладитесь буйством тропических красок и наверняка сделаете миллион фотоснимков.
Описание экскурсии
- Лес обезьян Kemenuh Monkey River Сотни зверьков живут здесь в естественных условиях под охраной государства. Вы сможете сфотографировать их с множества удобных ракурсов, а ещё погуляете среди пышной растительности и увидите уникальные гигантские деревья и летучих собак.
- Парк птиц находится в местечке Сингападу. Здесь проживает более 1000 различных птиц, которые находятся в огромных вольерах или свободно перемещаются по территории. В парке вы также полюбуетесь невероятно красочной и разнообразной флорой, состоящей из 2000 тропических растений. Одних разновидностей пальм здесь около 50!
- Парк бабочек и орхидей — чудесное место для вдохновляющих прогулок и ярких фотографий. Парк представляет собой роскошный зелёный сад, полный диковинных жителей: тропических бабочек, цветущих орхидей самых разных оттенков, а также деревьев, выращенных по технологии бонсай.
- Водопад Тегенунган в районе Кеменух. Вы взглянете на 20-метровый каскад воды с нескольких площадок, прогуляетесь по бамбуковому мосту и увидите необычные пирамиды из камней, а после сможете отдохнуть в кафе с видом на Тегенунган и купить сувениры в местных лавочках.
Организационные детали
В стоимость входит трансфер на автомобиле с кондиционером (из районов Убуд, Санур, Гианьяр, Керамас, Тегаллаланг, Нуса Дуа и Чандидаса), услуги русскоговорящего гида, питьевая вода.
Дополнительные расходы
- Вход в Лес обезьян Kemenuh Monkey River — $5/80 тысяч рупий с чел.
- Вход в Парк птиц — $25/385 тысяч рупий с чел.
- Вход в Парк бабочек и орхидей — $8,5/150 тысяч рупий с чел.
- Вход на водопад Тегенунган — $1,3/20 тысяч рупий с чел.
Выберите удобную дату из расписания
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Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 38% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ваян — ваш гид на Бали
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 1 час 20 минут
Провёл экскурсии для 1183 туристов
Мы с братом родились на этом сказочном острове и живём здесь всю жизнь. Объездили его вдоль и поперёк, нашли самые красивые места и готовы познакомить вас с ними. Бали — волшебное
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Всё понравилось. Лично мне субъективно больше приглянулся птичий парк. Ваян - отличный гид! Вежливый, предупредительный, тактичный! Рекомендую.
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Ваян просто прекрасный гид, лучше не пожелаешь. Русский язык знает отлично, много рассказывает о стране, обычаях и культуре. Очень внимательный и дружелюбный! Очень благодарны. Сама экскурсия тоже насыщенная и интересная, красивый парк птиц, бабочек правда было немного, но очень красивые и самую большую можно подержать.
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Л
Ваян помог нам окунуться во всю красоту острова, прекрасные локации, интересный рассказ о культуре острова. Вся поездка прошла на одном дыхании, однозначно рекомендуем❤️ Ваян, твой русский великолепен 👍
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