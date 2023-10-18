За один день посетить лес обезьян, водопад Тегенунган и парки птиц, бабочек и орхидей
Бали славен не только пляжами. Природа острова красива и разнообразна.
Я отвезу вас в заповедники, где в естественных условиях проживают удивительные птицы и смешные обезьяны, порхают яркие бабочки и радуют глаз орхидеи.
Вы познакомитесь с флорой и фауной Бали, насладитесь буйством тропических красок и наверняка сделаете миллион фотоснимков.
Я отвезу вас в заповедники, где в естественных условиях проживают удивительные птицы и смешные обезьяны, порхают яркие бабочки и радуют глаз орхидеи.
Вы познакомитесь с флорой и фауной Бали, насладитесь буйством тропических красок и наверняка сделаете миллион фотоснимков.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
- Лес обезьян Wanara Wana Ubud. Сотни зверьков живут здесь в естественных условиях под охраной государства. Вы сможете сфотографировать их с множества удобных ракурсов, а ещё погуляете среди пышной растительности и увидите уникальные гигантские деревья.
- Парк птиц находится в местечке Сингападу. Здесь проживает более 1000 различных птиц, которые находятся в огромных вольерах или свободно перемещаются по территории. В парке вы также полюбуетесь невероятно красочной и разнообразной флорой, состоящей из 2000 тропических растений. Одних разновидностей пальм здесь около 50!
- Парк бабочек и орхидей — чудесное место для вдохновляющих прогулок и ярких фотографий. Парк представляет собой роскошный зелёный сад, полный диковинных жителей: тропических бабочек, цветущих орхидей самых разных оттенков, а также деревьев, выращенных по технологии бонсай.
- Водопад Тегенунган в районе Кеменух. Вы взглянете на 20-метровый каскад воды с нескольких площадок, прогуляетесь по бамбуковому мосту и увидите необычные пирамиды из камней, а после сможете отдохнуть в кафе с видом на Тегенунган и купить сувениры в местных лавочках.
Организационные детали
В стоимость входит трансфер на автомобиле с кондиционером, услуги русскоговорящего гида, питьевая вода.
Дополнительные расходы
- Вход в Лес обезьян — $5/80 тысяч рупий с чел.
- Вход в Парк птиц — $25/385 тысяч рупий с чел.
- Вход в Парк бабочек и орхидей — $6.5/100 тысяч рупий с чел.
- Вход на водопад Тегенунган — $1.3/20 тысяч рупий с чел.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 8 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Wayan — ваш гид на Бали
Провёл экскурсии для 105 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Ваян (Ваня), я русскоговорящий гид на Бали. На этом сказочном острове я родился и живу всю жизнь. Объездил его вдоль и поперёк, нашёл самые красивые места и готов познакомить вас с ними. Бали — волшебное место с самобытной культурой, богатой историей и неповторимым укладом жизни. Чего здесь только нет: океан, горы, озера, храмы 15 века и яркие индуистские церемонии. Я с радостью стану вашим проводником по острову, верным другом и помощником. Приложу все усилия, чтобы вы не чувствовали себя одиноко, и постараюсь сделать ваш отдых максимально комфортным.
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