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Ремёсла, рисовые террасы и дикая природа Бали

Исследовать парк птиц и лес обезьян и смотреть, как искусные мастера Убуда создают ювелирные изделия
Представьте день в сердце Бали. Вы увидите атмосферные места острова: крупнейший парк экзотических птиц и деревню ювелиров Челук.

А ещё исследуете мистический лес обезьян в Убуде, насладитесь обедом с видом на знаменитые рисовые террасы Тегаллаланг и освежитесь у водопада Тегенунган. Вас ждёт нетронутая природа и погружение в культуру в одной экскурсии.
Ремёсла, рисовые террасы и дикая природа Бали
Ремёсла, рисовые террасы и дикая природа Бали
Ремёсла, рисовые террасы и дикая природа Бали

Описание экскурсии

8:00 — выезд из отеля

9:30 — парк птиц и рептилий. Крупнейшая коллекция пернатых на Бали: птицы из Индонезии, Африки и Южной Америки. Вы увидите экзотические виды, узнаете о программах сохранения и насладитесь тропическими красками и звуками

10:45 — деревня Челук. Сердце балийского ювелирного искусства. Вы посмотрите, как мастера создают украшения из золота и серебра, и сможете приобрести авторский сувенир ручной работы

12:20 — лес обезьян в Убуде. Прогуляетесь среди древних храмов и сотен игривых макак. Поймёте духовное значение этих животных в балийской культуре и сделаете живые кадры

13:55 — рисовые террасы Тегаллаланг. Вас ждут панорамы ярусных полей, тишина и зелёные холмы. Вы увидите сельскохозяйственное наследие Бали и почувствуете гармонию природы

15:10 — обед с видом на террасы

17:10 — водопад Тегенунган. Его считают одним из самых красивых на Бали. По желанию можно освежиться

18:10–19:40 — возвращение в отель

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии включены: трансфер на автомобиле Toyota Innova и бутылка воды на чел.
  • Заберём из отеля Куты, Семиньяка, Чангу, Джимбарана, Нуса Дуа, Санура и Убуда. Из других райнов за доплату — ~ $30
  • С вами будет один из гидов нашей команды

Дополнительные расходы

  • Парк птиц: взрослые — 385 000 рупий ($22), дети — 265 000 рупий ($15)
  • Лес обезьян: взрослые — 130 000 рупий ($8), дети — 100 000 рупий ($6)
  • Рисовые террасы: взрослые — 50 000 рупий ($3), дети — 30 000 рупий ($2)
  • Водопад Тегенунган: взрослые — 30 000 рупий ($2), дети —15 000 рупий ($1)
  • Питание

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Кетут
Кетут — ваш гид на Бали
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провёл экскурсии для 41 туриста
Я житель Бали и работаю с командой лицензированных русскоговорящих гидов. Мы предлагаем вам окунуться в самобытную балийскую культуру или отправиться в не менее захватывающее путешествие на близлежащие острова Нуса Пенида. Надеюсь, что с нашей помощью ваш отдых на острове богов станет ещё более приятным и запоминающимся.

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