Исследовать парк птиц и лес обезьян и смотреть, как искусные мастера Убуда создают ювелирные изделия
Представьте день в сердце Бали. Вы увидите атмосферные места острова: крупнейший парк экзотических птиц и деревню ювелиров Челук.
А ещё исследуете мистический лес обезьян в Убуде, насладитесь обедом с видом на знаменитые рисовые террасы Тегаллаланг и освежитесь у водопада Тегенунган. Вас ждёт нетронутая природа и погружение в культуру в одной экскурсии.
Описание экскурсии
8:00 — выезд из отеля
9:30 — парк птиц и рептилий. Крупнейшая коллекция пернатых на Бали: птицы из Индонезии, Африки и Южной Америки. Вы увидите экзотические виды, узнаете о программах сохранения и насладитесь тропическими красками и звуками
10:45 — деревня Челук. Сердце балийского ювелирного искусства. Вы посмотрите, как мастера создают украшения из золота и серебра, и сможете приобрести авторский сувенир ручной работы
12:20 — лес обезьян в Убуде. Прогуляетесь среди древних храмов и сотен игривых макак. Поймёте духовное значение этих животных в балийской культуре и сделаете живые кадры
13:55 — рисовые террасы Тегаллаланг. Вас ждут панорамы ярусных полей, тишина и зелёные холмы. Вы увидите сельскохозяйственное наследие Бали и почувствуете гармонию природы
15:10 — обед с видом на террасы
17:10 — водопад Тегенунган. Его считают одним из самых красивых на Бали. По желанию можно освежиться
18:10–19:40 — возвращение в отель
Организационные детали
В стоимость экскурсии включены: трансфер на автомобиле Toyota Innova и бутылка воды на чел.
Заберём из отеля Куты, Семиньяка, Чангу, Джимбарана, Нуса Дуа, Санура и Убуда. Из других райнов за доплату — ~ $30
С вами будет один из гидов нашей команды
Дополнительные расходы
Парк птиц: взрослые — 385 000 рупий ($22), дети — 265 000 рупий ($15)
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Кетут — ваш гид на Бали
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провёл экскурсии для 41 туриста
Я житель Бали и работаю с командой лицензированных русскоговорящих гидов. Мы предлагаем вам окунуться в самобытную балийскую культуру или отправиться в не менее захватывающее путешествие на близлежащие острова Нуса Пенида.
Надеюсь, что с нашей помощью ваш отдых на острове богов станет ещё более приятным и запоминающимся.
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