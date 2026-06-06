Представьте день в сердце Бали. Вы увидите атмосферные места острова: крупнейший парк экзотических птиц и деревню ювелиров Челук. А ещё исследуете мистический лес обезьян в Убуде, насладитесь обедом с видом на знаменитые рисовые террасы Тегаллаланг и освежитесь у водопада Тегенунган. Вас ждёт нетронутая природа и погружение в культуру в одной экскурсии.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

от $75 за экскурсию

Ваш гид на Бали

Описание экскурсии

8:00 — выезд из отеля

9:30 — парк птиц и рептилий. Крупнейшая коллекция пернатых на Бали: птицы из Индонезии, Африки и Южной Америки. Вы увидите экзотические виды, узнаете о программах сохранения и насладитесь тропическими красками и звуками

10:45 — деревня Челук. Сердце балийского ювелирного искусства. Вы посмотрите, как мастера создают украшения из золота и серебра, и сможете приобрести авторский сувенир ручной работы

12:20 — лес обезьян в Убуде. Прогуляетесь среди древних храмов и сотен игривых макак. Поймёте духовное значение этих животных в балийской культуре и сделаете живые кадры

13:55 — рисовые террасы Тегаллаланг. Вас ждут панорамы ярусных полей, тишина и зелёные холмы. Вы увидите сельскохозяйственное наследие Бали и почувствуете гармонию природы

15:10 — обед с видом на террасы

17:10 — водопад Тегенунган. Его считают одним из самых красивых на Бали. По желанию можно освежиться

18:10–19:40 — возвращение в отель

Организационные детали

В стоимость экскурсии включены: трансфер на автомобиле Toyota Innova и бутылка воды на чел.

Заберём из отеля Куты, Семиньяка, Чангу, Джимбарана, Нуса Дуа, Санура и Убуда. Из других райнов за доплату — ~ $30

С вами будет один из гидов нашей команды

Дополнительные расходы