Приглашаем вас посетить несколько самых интересных природных парков Бали.
Вы прогуляетесь по знаменитому лесу макак в Убуде, увидите экзотических птиц и редких рептилий, а затем окажетесь среди сотен ярких бабочек в тропическом саду. Настройтесь на общение с самыми удивительными созданиями райского острова!
Вы прогуляетесь по знаменитому лесу макак в Убуде, увидите экзотических птиц и редких рептилий, а затем окажетесь среди сотен ярких бабочек в тропическом саду. Настройтесь на общение с самыми удивительными созданиями райского острова!
Описание экскурсии
8:00 — выезд из отеля
9:30 — лес обезьян в Убуде
Вы окажетесь среди древних храмов и густых джунглей, где живут сотни макак. Они свободно перемещаются по территории и чувствуют себя настоящими хозяевами леса.
11:30 — парк птиц и рептилий
Вы познакомитесь с ярким миром тропической фауны:
- увидите более 1000 птиц со всего мира, включая редкие виды
- понаблюдаете за попугаями, которые свободно летают по территории
- рассмотрите гигантских комодских варанов и огромных сетчатых питонов
- узнаете больше о рептилиях Юго-Восточной Азии
13:30 — парк бабочек
Вы понаблюдаете за ними в живописном парке, сделаете красивые фотографии и насладитесь спокойной атмосферой.
14:30 — возвращение в отель
Организационные детали
- Едем на минивэне Suzuki или Toyota с кондиционером. Забираем путешественников из отелей в районах Убуд, Санур, Кута, Семиньяк, Чангу и Нуса-Дуа
- Дополнительно оплачиваются входные билеты:
— лес обезьян — $8 взрослый / $6 детский
— парк птиц — $23 взрослые / $16 детский
— парк рептилий — $15 взрослые / $11 детский
— парк бабочек — $6 за чел.
- Обед не входит в стоимость — по меню
- С вами будет гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Арта — ваша команда гидов на Бали
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Провели экскурсии для 3676 туристов
Я работаю с командой опытных русскоговорящих гидов. Бали — наш родной остров, поэтому мы отлично знаем все его уголки и культуру. Будем рады открыть для вас уникальные места островов Бали и Ява, а также необычные туристические маршруты, куда не добирается большинство путешественников.
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