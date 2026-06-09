Приглашаем вас посетить несколько самых интересных природных парков Бали. Вы прогуляетесь по знаменитому лесу макак в Убуде, увидите экзотических птиц и редких рептилий, а затем окажетесь среди сотен ярких бабочек в тропическом саду. Настройтесь на общение с самыми удивительными созданиями райского острова!

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

от $78 за экскурсию

Описание экскурсии

8:00 — выезд из отеля

9:30 — лес обезьян в Убуде

Вы окажетесь среди древних храмов и густых джунглей, где живут сотни макак. Они свободно перемещаются по территории и чувствуют себя настоящими хозяевами леса.

11:30 — парк птиц и рептилий

Вы познакомитесь с ярким миром тропической фауны:

увидите более 1000 птиц со всего мира, включая редкие виды

понаблюдаете за попугаями, которые свободно летают по территории

рассмотрите гигантских комодских варанов и огромных сетчатых питонов

узнаете больше о рептилиях Юго-Восточной Азии

13:30 — парк бабочек

Вы понаблюдаете за ними в живописном парке, сделаете красивые фотографии и насладитесь спокойной атмосферой.

14:30 — возвращение в отель

Организационные детали