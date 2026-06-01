Эта программа объединяет два ярких впечатления: захватывающий рафтинг по реке Аюнг и посещение одного из лучших парков птиц на Бали. Отличный выбор для тех, кто хочет совместить активный отдых и общение с природой.

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Описание экскурсии

Рафтинг по реке Аюнг

Отправимся в двухчасовой сплав по самой длинной реке Бали. Маршрут проходит среди густых джунглей, живописных ущелий и водопадов. Вас ждут лёгкие пороги, красивые природные ландшафты и яркие эмоции от путешествия по воде.

Парк птиц Бали

После активной части программы посетим знаменитый парк птиц, где обитают сотни видов пернатых со всего мира. Вы сможете увидеть редких тропических птиц, понаблюдать за ними в естественной среде и сделать яркие фотографии.

Организационные детали