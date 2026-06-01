Эта программа объединяет два ярких впечатления: захватывающий рафтинг по реке Аюнг и посещение одного из лучших парков птиц на Бали. Отличный выбор для тех, кто хочет совместить активный отдых и общение с природой.
Описание экскурсии
Рафтинг по реке Аюнг
Отправимся в двухчасовой сплав по самой длинной реке Бали. Маршрут проходит среди густых джунглей, живописных ущелий и водопадов. Вас ждут лёгкие пороги, красивые природные ландшафты и яркие эмоции от путешествия по воде.
Парк птиц Бали
После активной части программы посетим знаменитый парк птиц, где обитают сотни видов пернатых со всего мира. Вы сможете увидеть редких тропических птиц, понаблюдать за ними в естественной среде и сделать яркие фотографии.
Организационные детали
- В стоимость включено: рафтинг, обед (жареный рис или жареная лапша)
- Отдельно — билеты в парк птиц — $23 для взрослых и $16 для детей
- Рафтинг 7+
- С вами будет водитель из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Арта — ваша команда гидов на Бали
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Провели экскурсии для 3683 туристов
Я работаю с командой опытных русскоговорящих гидов. Бали — наш родной остров, поэтому мы отлично знаем все его уголки и культуру. Будем рады открыть для вас уникальные места островов Бали и Ява, а также необычные туристические маршруты, куда не добирается большинство путешественников.
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