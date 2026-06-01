Мечтаете постоять на краю действующего вулкана и встретить рассвет, но не готовы тратить силы на долгий подъём? Мы вас понимаем. Поэтому вы сделаете это на джипе. Без фонариков на лбу, без мокрой от пота спины. Только вы, тишина, чёрная лава и первые лучи солнца над озером в кальдере.
Описание экскурсии
Вы посетите две главные локации:
- смотровую площадку с видом на вулканическое озеро и подсвеченные солнцем склоны
- поле чёрной лавы — безграничное пространство застывшей вулканической породы, где не может прорасти ни одно растение
По пути гид расскажет:
- почему Батур считают одним из главных вулканов Бали
- как извержения тысячелетиями меняли ландшафт острова и жизнь соседних деревень
- почему район Кинтамани называют энергетически сильным местом
- как сегодня живут люди у подножия активного вулкана
Примерный тайминг
2:00 — трансфер из отеля
2:00-3:30 — дорога до района Кинтамани (подножие вулкана Батур). Короткий инструктаж
3:30–4:00 — пересадка в джип. Начало подъёма
5:30–6:30 — встреча рассвета на вершине
6:30–7:30 — спуск на джипе. Посещение поля чёрной лавы с прогулкой по застывшей породе
7:30–8:30 — дополнительная опция: горячие источники (по желанию)
8:30–11:00 — возвращение в отель
Организационные детали
- В стоимость входит лёгкий завтрак (перекус). Можно взять с собой ланчбокс из отеля
- За дополнительную плату (по желанию):
— чай, кофе и туалет на вершине вулкана — $0,5–1 за чел.
— горячие источники после вулкана — $17 за чел. ($23 с обедом)
- С вами будет один из гидов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тамара — Организатор на Бали
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провела экскурсии для 22 туристов
Мы проводим авторские туры и экскурсии по Бали и на соседние острова. Наши гиды говорят на русском, английском, испанском, итальянском, китайском, японском и голландском языках. Мы с особым вниманием относимся к комфорту наших гостей и будем рады показать вам Бали с лучшей стороны. Храмы, водопады, рисовые террасы, пляжи и тайные уголки, которые не найти в путеводителях, ждут вас!
Входит в следующие категории Бали
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