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Север Бали - от океана до джунглей

Дельфины, снорклинг, храм Брахмавихара-Арама и водопад Баньюмала - за 1 день
Север Бали заметно отличается от шумных курортов юга: здесь спокойнее, больше нетронутой природы и живописных уголков.

Вы отправитесь в океан на поиски дельфинов, поплаваете с маской у кораллового рифа, посетите крупнейший буддийский храм острова и увидите водопад Баньюмала, скрытый среди тропического леса.
Север Бали - от океана до джунглей
Север Бали - от океана до джунглей
Север Бали - от океана до джунглей

Описание экскурсии

5:15–6:00 — выезд

Рано утром встретимся в Джимбаране или Чангу и отправимся на север острова.

9:00–11:00 — дельфины в Ловине

На традиционной лодке выйдем в открытый океан, где у побережья Ловины часто можно увидеть дельфинов в естественной среде обитания.

11:00–12:00 — снорклинг

После морской прогулки остановимся у кораллового рифа. Вас ждёт знакомство с подводным миром северного побережья Бали и возможность увидеть ярких тропических рыб.

12:00–13:00 — храм Брахмавихара-Арама

Посетим крупнейший буддийский храм острова. Прогуляемся по его территории, поговорим о буддизме на Бали и полюбуемся видами на окрестности.

13:00–14:00 — водопад Баньюмала

Завершим путешествие у одного из самых красивых водопадов северного Бали. При желании можно освежиться в природной лагуне и сделать фотографии среди тропической зелени.

14:00–17:00 — возвращение в отель

Тайминг примерный и может меняться в зависимости от ситуации на дорогах и погодных условий.

Организационные детали

  • В стоимость включено:
    — трансфер из точки сбора в Джимбаране и Чангу
    — питьевая вода в машине
    — все билеты и экосборы
  • Отдельно по желанию оплачивается питание
  • С вами будет гид из нашей команды

в субботу в 05:15

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Базовый билет$95
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У точек сбора в Джимбаране и Чангу
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу в 05:15
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Рома
Рома — Организатор на Бали
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Провёл экскурсии для 1998 туристов
Мы принимаем гостей на Бали с 2017 года. Работаем только с проверенными местными гидами, которые отлично владеют русским языком — не на уровне пары фраз, а по-настоящему: живо, грамотно и
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с душой. Они много рассказывают, шутят, отвечают на вопросы и делятся тем, что не найдёшь в путеводителях. Наши экскурсии не поставлены на поток — мы за внимание к деталям, за атмосферу, за то, чтобы вы действительно прочувствовали страну. И возможно, захотели вернуться.

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