Север Бали заметно отличается от шумных курортов юга: здесь спокойнее, больше нетронутой природы и живописных уголков. Вы отправитесь в океан на поиски дельфинов, поплаваете с маской у кораллового рифа, посетите крупнейший буддийский храм острова и увидите водопад Баньюмала, скрытый среди тропического леса.

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Описание экскурсии

5:15–6:00 — выезд

Рано утром встретимся в Джимбаране или Чангу и отправимся на север острова.

9:00–11:00 — дельфины в Ловине

На традиционной лодке выйдем в открытый океан, где у побережья Ловины часто можно увидеть дельфинов в естественной среде обитания.

11:00–12:00 — снорклинг

После морской прогулки остановимся у кораллового рифа. Вас ждёт знакомство с подводным миром северного побережья Бали и возможность увидеть ярких тропических рыб.

12:00–13:00 — храм Брахмавихара-Арама

Посетим крупнейший буддийский храм острова. Прогуляемся по его территории, поговорим о буддизме на Бали и полюбуемся видами на окрестности.

13:00–14:00 — водопад Баньюмала

Завершим путешествие у одного из самых красивых водопадов северного Бали. При желании можно освежиться в природной лагуне и сделать фотографии среди тропической зелени.

14:00–17:00 — возвращение в отель

Тайминг примерный и может меняться в зависимости от ситуации на дорогах и погодных условий.

Организационные детали