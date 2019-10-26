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Древнейший храм острова, королевские дворцы и шоколадная фабрика Чарли

Yuliya
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Yuliya – экскурсионное агентство
Восток часто ассоциируется с чем-то волшебным, и даже на Бали это сравнение актуально.

В путешествии по восточной части острова вы посетите храм, считающийся самым древним на Бали, и услышите предания об осколках таинственной горы Меру.

Прогуляетесь по территории обворожительных королевских дворцов, один из которых построил раджа, восхищенный Версалем.

А в завершении отведаете органический шоколад на фабрике с причудливыми домиками, где впору жить эльфам!
От $118 за экскурсию
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Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
На автомобиле
Продолжительность 10 часов
До 10 человек
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У этой экскурсии1 отзыв
5
Сказочный восток Бали
Сказочный восток Бали

Что вас ожидает

Храм Пура Лемпуянг и королевские дворцы
Экскурсия начнется с посещения храма, входящего в девятку главных святынь, поддерживающих духовное равновесие острова. Гуляя по невероятно красивой территории, вы услышите древние мифы о горе Меру и создании серии храмов, олицетворяющих ее осколки. А затем побываете в королевских дворцах Таман Уджунг и Тирта Ганга, где услышите о великом радже Карангасема, который настолько вдохновился Версалем, что решил возвести на Бали не менее прекрасное строение. Под аккомпанемент этих рассказов на фоне красивых фонтанов и озер с золотыми карпами вы легко представите величественную эпоху Империи Маджапахит.

Шоколадная фабрика Чарли и белоснежные пляжи
Во второй части путешествия вы отправитесь в настоящую сказку — на шоколадную фабрику с оригинальными бамбуковыми домиками хоббитов и качелями между пальмами. Здесь вы попробуете натуральный горький шоколад и шоколад с ягодами годжи, а если захотите — отведаете горячего или холодного какао без вкусовых добавок и других вредных примесей. Далее — если останется свободное время — мы отвезем вас на уединенные пляжи восточного побережья или в пещеру летучих мышей Гоа Лавах, где в закатные часы в небо вырываются тысячи визжащих и хлопающих созданий.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведет русскоговорящий гид-балиец из нашей команды, для которого это родная культура и история. Благодаря этому вы лучшее познаете Бали.

В стоимость экскурсии включено: все входные билеты в парки и храмы; трансфер от вашего отеля/виллы и обратно на комфортабельном автомобиле с кондиционером (кроме отдаленных районов Амед, Ловина, Сингараджа, Табанан — доплата приблизительно 14$: точную стоимость уточняйте, пожалуйста, при бронировании).
Сказочный восток Бали
Сказочный восток Бали
Сказочный восток Бали
Сказочный восток Бали
Сказочный восток Бали

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Yuliya
Yuliya
Наша команда гидов знает все потаенные уголки Бали. Мы любим рассказывать о любимом острове, показывать его самые интересные места и дарить путешественникам положительные эмоции и впечатления. С радостью проведем для вас действительно незабываемые экскурсии!
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1 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

26 октября 2019
Normalno

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