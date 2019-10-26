Что вас ожидает

Храм Пура Лемпуянг и королевские дворцы

Экскурсия начнется с посещения храма, входящего в девятку главных святынь, поддерживающих духовное равновесие острова. Гуляя по невероятно красивой территории, вы услышите древние мифы о горе Меру и создании серии храмов, олицетворяющих ее осколки. А затем побываете в королевских дворцах Таман Уджунг и Тирта Ганга, где услышите о великом радже Карангасема, который настолько вдохновился Версалем, что решил возвести на Бали не менее прекрасное строение. Под аккомпанемент этих рассказов на фоне красивых фонтанов и озер с золотыми карпами вы легко представите величественную эпоху Империи Маджапахит.

Шоколадная фабрика Чарли и белоснежные пляжи

Во второй части путешествия вы отправитесь в настоящую сказку — на шоколадную фабрику с оригинальными бамбуковыми домиками хоббитов и качелями между пальмами. Здесь вы попробуете натуральный горький шоколад и шоколад с ягодами годжи, а если захотите — отведаете горячего или холодного какао без вкусовых добавок и других вредных примесей. Далее — если останется свободное время — мы отвезем вас на уединенные пляжи восточного побережья или в пещеру летучих мышей Гоа Лавах, где в закатные часы в небо вырываются тысячи визжащих и хлопающих созданий.