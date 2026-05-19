Восток часто ассоциируется с чем-то волшебным, и даже на Бали это сравнение актуально. В путешествии по восточной части острова вы посетите храм, считающийся самым древним на Бали, и услышите предания об осколках таинственной горы Меру. Прогуляетесь по территории обворожительных королевских дворцов, один из которых построил раджа, восхищённый Версалем. А в завершение отдохнёте на тихом пляже или заглянете в пещеру с летучими мышами!

Описание экскурсии

Храм Пура Лемпуянг и королевские дворцы

Экскурсия начнётся с посещения храма, входящего в девятку главных святынь, поддерживающих духовное равновесие острова. Гуляя по невероятно красивой территории, вы услышите древние мифы о горе Меру и создании серии храмов, олицетворяющих ее осколки. А затем побываете в королевских дворцах Таман Уджунг и Тирта Ганга, где услышите о великом радже Карангасема, который настолько вдохновился Версалем, что решил возвести на Бали не менее прекрасное строение. Под аккомпанемент этих рассказов на фоне красивых фонтанов и озер с золотыми карпами вы легко представите величественную эпоху Империи Маджапахит.

Белоснежный пляж или пещера

Если останется время, то после насыщенной культурной программы мы отвезём вас на один из уединённых пляжей восточного побережья или в пещеру летучих мышей Гоа Лавах, где вы увидите, как в небо вырываются тысячи визжащих и хлопающих созданий.

Организационные детали

Экскурсию для вас проведет русскоговорящий гид-балиец из нашей команды, для которого это родная культура и история. Благодаря этому вы лучшее познаете Бали.

В стоимость экскурсии включено: все входные билеты в парки и храмы; трансфер от вашего отеля/виллы и обратно на комфортабельном автомобиле с кондиционером (кроме отдаленных районов Амед, Ловина, Сингараджа, Табанан)

Дополнительно по желанию оплачиваются обед (а-ля карт) и утренний трансфер (около 03:00) — от 200.000 IDR в зависимости от места вашего проживания

Трансфер

Стандартное время выезда из отеля/с виллы — 08:00

Если вы хотите сделать фотографию на фоне знаменитых расколотых ворот с видом на окутанный облаками Агунг, то нужно выезжать из отеля/ с виллы около 03:00 утра (обговаривается заранее при бронировании и оплачивается дополнительно). Такой ранний выезд позволит избежать очередей к воротам (днём ожидание доходит до 3 часов).

Если вы хотите просто погулять по территории храма, то можно выезжать из отеля в стандартное оговорённое в программе время.

Обратный трансфер