Экскурсия начнётся с посещения храма, входящего в девятку главных святынь, поддерживающих духовное равновесие острова. Гуляя по невероятно красивой территории, вы услышите древние мифы о горе Меру и создании серии храмов, олицетворяющих ее осколки. А затем побываете в королевских дворцах Таман Уджунг и Тирта Ганга, где услышите о великом радже Карангасема, который настолько вдохновился Версалем, что решил возвести на Бали не менее прекрасное строение. Под аккомпанемент этих рассказов на фоне красивых фонтанов и озер с золотыми карпами вы легко представите величественную эпоху Империи Маджапахит.
Белоснежный пляж или пещера
Если останется время, то после насыщенной культурной программы мы отвезём вас на один из уединённых пляжей восточного побережья или в пещеру летучих мышей Гоа Лавах, где вы увидите, как в небо вырываются тысячи визжащих и хлопающих созданий.
Организационные детали
Экскурсию для вас проведет русскоговорящий гид-балиец из нашей команды, для которого это родная культура и история. Благодаря этому вы лучшее познаете Бали.
В стоимость экскурсии включено: все входные билеты в парки и храмы; трансфер от вашего отеля/виллы и обратно на комфортабельном автомобиле с кондиционером (кроме отдаленных районов Амед, Ловина, Сингараджа, Табанан)
Дополнительно по желанию оплачиваются обед (а-ля карт) и утренний трансфер (около 03:00) — от 200.000 IDR в зависимости от места вашего проживания
Трансфер
Стандартное время выезда из отеля/с виллы — 08:00
Если вы хотите сделать фотографию на фоне знаменитых расколотых ворот с видом на окутанный облаками Агунг, то нужно выезжать из отеля/ с виллы около 03:00 утра (обговаривается заранее при бронировании и оплачивается дополнительно). Такой ранний выезд позволит избежать очередей к воротам (днём ожидание доходит до 3 часов).
Если вы хотите просто погулять по территории храма, то можно выезжать из отеля в стандартное оговорённое в программе время.
Обратный трансфер
15:00 — 16:00 — примерное время окончания программы, если вы согласовали с менеджером ранний выезд
17:00 — 18:00 — стандартное время окончания программы, в это время вы уже будете в вашем отеле или на вилле. Точное время прибытия зависит от ситуации на дорогах и отдалённости вашего отеля.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего места проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юля — ваша команда гидов на Бали
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 50 минут
Провели экскурсии для 1061 туриста
Наша команда гидов знает все потаённые уголки Бали. Мы любим рассказывать об острове, показывать его самые интересные места и дарить путешественникам положительные эмоции и впечатления. С радостью проведём для вас действительно незабываемые экскурсии!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Елена
Данный маршрут обязателен к посещению. Очень живописно и информативно. экскурсия прошла в очень комфортном режиме. Эни рассказывает про остров и достопримечательности очень интересно. к организации ноль вопросов - только слова благодарности. спасибо за качественную работу!