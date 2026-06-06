Вас ждёт путешествие в мир фотогеничных локаций и дикой природы — на остров Нуса-Пенида с бирюзовой водой и величественными скалами. Вы поныряете с маской у красивых коралловых рифов и увидите скатов.
А ещё посмотрите на знаменитую скалу-динозавра на пляже Келингкинг и заглянете на смотровые площадки Брокен Бич и Анджелс Биллабонг.
А ещё посмотрите на знаменитую скалу-динозавра на пляже Келингкинг и заглянете на смотровые площадки Брокен Бич и Анджелс Биллабонг.
Описание экскурсии
6:00–6:40 — трансфер в порт «Санур»
7:30 — отправление на Нуса-Пенида. После регистрации на рейс сохраните билет, он понадобится на обратном пути
8:10 — время на острове. По прибытии вас встретит наш водитель. В программе:
- снорклинг в Манта-Бей (2 ч). Под руководством инструктора вы сможете увидеть величественных скатов-мант и красочные коралловые рифы. Если волны на этом споте окажутся слишком сильными, переместимся на пляж Кристал Бэй
- пляж Келингкинг Бич. Со смотровой площадки вам откроется один из самых знаковых пейзажей острова: скала в форме динозавра, которая окружена бирюзовой водой
- смотровые площадки Брокен Бич и Анджелс Биллабонг. Находятся рядом друг с другом, но абсолютно разные по вайбу. Увидите природную арку на первой и бирюзовую воду на второй
16:30 — отправление лодки на Бали. В порту «Санур» вас встретит водитель для обратного трансфера — дорога до отеля займёт ~ 40 минут
Организационные детали
- В стоимость включены: трансфер из отеля Куты, Семиньяка, Чангу, Джимбарана, Нуса Дуа, Денпасара, Санура и центрального Убуда и возвращение обратно, необходимые сборы, билет на скоростную лодку, оборудование для снорклинга
- Питание в кафе на Нуса-Пениде оплачивается дополнительно по желанию — от $4–5 за блюдо
- С вами будет сопровождающий из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля или виллы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Арта — ваша команда гидов на Бали
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Провели экскурсии для 3672 туристов
Я работаю с командой опытных русскоговорящих гидов. Бали — наш родной остров, поэтому мы отлично знаем все его уголки и культуру. Будем рады открыть для вас уникальные места островов Бали и Ява, а также необычные туристические маршруты, куда не добирается большинство путешественников.
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