Вас ждёт путешествие в мир фотогеничных локаций и дикой природы — на остров Нуса-Пенида с бирюзовой водой и величественными скалами. Вы поныряете с маской у красивых коралловых рифов и увидите скатов. А ещё посмотрите на знаменитую скалу-динозавра на пляже Келингкинг и заглянете на смотровые площадки Брокен Бич и Анджелс Биллабонг.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

от $140 за человека

Описание экскурсии

6:00–6:40 — трансфер в порт «Санур»

7:30 — отправление на Нуса-Пенида. После регистрации на рейс сохраните билет, он понадобится на обратном пути

8:10 — время на острове. По прибытии вас встретит наш водитель. В программе:

снорклинг в Манта-Бей (2 ч). Под руководством инструктора вы сможете увидеть величественных скатов-мант и красочные коралловые рифы. Если волны на этом споте окажутся слишком сильными, переместимся на пляж Кристал Бэй

пляж Келингкинг Бич. Со смотровой площадки вам откроется один из самых знаковых пейзажей острова: скала в форме динозавра, которая окружена бирюзовой водой

смотровые площадки Брокен Бич и Анджелс Биллабонг. Находятся рядом друг с другом, но абсолютно разные по вайбу. Увидите природную арку на первой и бирюзовую воду на второй

16:30 — отправление лодки на Бали. В порту «Санур» вас встретит водитель для обратного трансфера — дорога до отеля займёт ~ 40 минут

Организационные детали