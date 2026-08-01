Каскадные рисовые террасы, действующий вулкан, водопад в тропической долине и древний индуистский храм — вы увидите все must-see-локации центрального Бали. Выясните, почему здесь так любят и почитают обезьян, как относятся к смерти и как придумали делать кофе лювак. А мы позаботимся о вашем комфорте в продолжительной поездке.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Описание экскурсии

Водопад Тегенунган. Вы пройдёте по живописной долине к водопаду высотой с 8-этажный дом, в окружении тропической растительности.

Лес обезьян. Понаблюдаете за сотнями длиннохвостых макак в их естественной среде и заглянете в древний храм мёртвых среди тенистых троп.

Храм Батуан. Осмотрите один из старейших индуистских храмов Бали с резными воротами и каменными скульптурами.

Рисовые террасы Тегалаланг. Прогуляетесь по каскадным полям, которые стали одним из символов острова.

Смотровая площадка в Кинтамани. Пообедаете по желанию с панорамным видом на действующий вулкан Батур, кальдеру и озеро.

Кофейная плантация. Проследите, как обрабатывают балийский кофе, и при желании продегустируете местные сорта.

Вы узнаете:

какую роль обезьяны играют в балийской культуре и религии

чем особенна архитектура храма Батуан и что он значит для острова

как устроена уникальная система орошения рисовых террас

почему вулкан Батур считается священным

о том, какие традиции и обычаи сохраняются на острове

Примерный тайминг:

7:30 — выезд из Джимбарана

8:00 — выезд из Куты

9:00–10:00 — водопад Тегенунган

10:20–11:10 — лес обезьян

11:30–12:00 — храм Батуан

12:45–13:30 — рисовые террасы Тегалаланг

14:15–15:30 — смотровая площадка в Кинтамани и обед по желанию

16:00–16:30 — кофейная плантация с дегустацией по желанию

16:30–18:00 — возвращение в отель

Организационные детали