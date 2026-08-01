Сокровища Убуда: от рисовых террас до вулкана Батур
Понаблюдать за макаками, зайти в храм мёртвых и заглянуть в кальдеру
Каскадные рисовые террасы, действующий вулкан, водопад в тропической долине и древний индуистский храм — вы увидите все must-see-локации центрального Бали.
Выясните, почему здесь так любят и почитают обезьян, как относятся к смерти и как придумали делать кофе лювак. А мы позаботимся о вашем комфорте в продолжительной поездке.
Описание экскурсии
Водопад Тегенунган. Вы пройдёте по живописной долине к водопаду высотой с 8-этажный дом, в окружении тропической растительности.
Лес обезьян. Понаблюдаете за сотнями длиннохвостых макак в их естественной среде и заглянете в древний храм мёртвых среди тенистых троп.
Храм Батуан. Осмотрите один из старейших индуистских храмов Бали с резными воротами и каменными скульптурами.
Рисовые террасы Тегалаланг. Прогуляетесь по каскадным полям, которые стали одним из символов острова.
Смотровая площадка в Кинтамани. Пообедаете по желанию с панорамным видом на действующий вулкан Батур, кальдеру и озеро.
Кофейная плантация. Проследите, как обрабатывают балийский кофе, и при желании продегустируете местные сорта.
Вы узнаете:
какую роль обезьяны играют в балийской культуре и религии
чем особенна архитектура храма Батуан и что он значит для острова
как устроена уникальная система орошения рисовых террас
почему вулкан Батур считается священным
о том, какие традиции и обычаи сохраняются на острове
Примерный тайминг: 7:30 — выезд из Джимбарана 8:00 — выезд из Куты 9:00–10:00 — водопад Тегенунган 10:20–11:10 — лес обезьян 11:30–12:00 — храм Батуан 12:45–13:30 — рисовые террасы Тегалаланг 14:15–15:30 — смотровая площадка в Кинтамани и обед по желанию 16:00–16:30 — кофейная плантация с дегустацией по желанию 16:30–18:00 — возвращение в отель
Организационные детали
Едем на Toyota Avanza или Toyota HiAce. Трансфер из точек сбора в Джимбаране и Куте групповой
Отдельно по желанию оплачивается обед и дегустация кофе
С вами будет гид из нашей команды
во вторник и четверг в 07:30
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Базовый билет
$60
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
С точек сбора в Джимбаране и Куте
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник и четверг в 07:30
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 11 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Рома — Организатор на Бали
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Провёл экскурсии для 2032 туристов
Мы принимаем гостей на Бали с 2017 года. Работаем только с проверенными местными гидами, которые отлично владеют русским языком — не на уровне пары фраз, а по-настоящему: живо, грамотно и читать дальшеуменьшить
с душой. Они много рассказывают, шутят, отвечают на вопросы и делятся тем, что не найдёшь в путеводителях.
Наши экскурсии не поставлены на поток — мы за внимание к деталям, за атмосферу, за то, чтобы вы действительно прочувствовали страну. И возможно, захотели вернуться.
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