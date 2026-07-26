Таинственный Бали: храмы, вулкан Батур и Лес обезьян
Увидеть самые известные природные и священные места острова за один день
Эта поездка познакомит вас с Бали во всём его многообразии.
Вы побываете в священном Лесу обезьян, увидите рисовые террасы, посетите храм со святыми источниками. А ещё попробуете знаменитый кофе лувак, полюбуетесь вулканом и озером Батур. Завершим путешествие у одного из живописных водопадов острова.
Описание экскурсии
8:30 — выезд из вашего отеля
Лес обезьян в Убуде. Прогуляемся по заповедному лесу, где свободно живут сотни длиннохвостых макак. Вы узнаете о философии «три хита карана», лежащей в основе этого места, и увидите один из самых известных природных парков Бали.
Рисовые террасы Тегаллаланг. Полюбуемся многоуровневыми рисовыми полями в живописной долине. При желании можно покататься на балийских качелях.
Храм Тирта Эмпул. Посетим один из главных индуистских храмов острова со священными источниками, где местные жители совершают обряд очищения.
Кофейная плантация. Здесь вы познакомитесь с процессом выращивания и обработки знаменитого кофе лувак, а также продегустируете различные сорта кофе и чая.
Смотровая площадка вулкана Батур. Панорама действующего вулкана и крупнейшего кратерного озера Бали.
Водопад Тегенунган или Канто Лампо. Здесь можно сделать эффектные фотографии и насладиться атмосферой тропического леса.
Около 17:00 — возвращение в отель
Организационные детали
Едем на комфортабельном автомобиле с кондиционером
Посещение кофейной плантации входит в стоимость
На каждой локации мы проводим от 20 до 40 мин
После бронирования вам нужно будет внести предоплату в размере 50% остатка стоимости экскурсии
С вами будет гид из нашей команды
Отдельно оплачивается
Вход в храм Батуан — $3 с чел.
Водопад Тегенунган — $2 с чел.
Лес обезьян — $6 с чел.
Рисовые террасы Тегалаланг — $3 с чел.
Смотровая площадка вулкана Батур — $3 с чел.
Термальные источники (по желанию) — $12 с чел.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Денис — ваша команда гидов на Бали
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Провели экскурсии для 329 туристов
Живу на Пхукете с 2015 года.
За это время я полюбил остров как свой дом, познакомился с людьми разных национальностей, приобрёл огромный жизненный опыт и много путешествовал по миру.
Вместе с командой опытных гидов мы организуем индивидуальные, комфортные и интересные туры. Наша задача — сделать ваш отдых лёгким, безопасным, насыщенным эмоциями и настоящими впечатлениями. Мы покажем вам Таиланд своими глазами!
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