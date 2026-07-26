Эта поездка познакомит вас с Бали во всём его многообразии. Вы побываете в священном Лесу обезьян, увидите рисовые террасы, посетите храм со святыми источниками. А ещё попробуете знаменитый кофе лувак, полюбуетесь вулканом и озером Батур. Завершим путешествие у одного из живописных водопадов острова.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

от $260 за экскурсию

Описание экскурсии

8:30 — выезд из вашего отеля

Лес обезьян в Убуде. Прогуляемся по заповедному лесу, где свободно живут сотни длиннохвостых макак. Вы узнаете о философии «три хита карана», лежащей в основе этого места, и увидите один из самых известных природных парков Бали.

Рисовые террасы Тегаллаланг. Полюбуемся многоуровневыми рисовыми полями в живописной долине. При желании можно покататься на балийских качелях.

Храм Тирта Эмпул. Посетим один из главных индуистских храмов острова со священными источниками, где местные жители совершают обряд очищения.

Кофейная плантация. Здесь вы познакомитесь с процессом выращивания и обработки знаменитого кофе лувак, а также продегустируете различные сорта кофе и чая.

Смотровая площадка вулкана Батур. Панорама действующего вулкана и крупнейшего кратерного озера Бали.

Водопад Тегенунган или Канто Лампо. Здесь можно сделать эффектные фотографии и насладиться атмосферой тропического леса.

Около 17:00 — возвращение в отель

Организационные детали

Едем на комфортабельном автомобиле с кондиционером

Посещение кофейной плантации входит в стоимость

На каждой локации мы проводим от 20 до 40 мин

После бронирования вам нужно будет внести предоплату в размере 50% остатка стоимости экскурсии

С вами будет гид из нашей команды

Отдельно оплачивается