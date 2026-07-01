Предлагаем испытать сразу три самых популярных водных развлечения Бали. Вас ждут поездка на гидроцикле с инструктором, весёлый Donut Ride и прогулка по морскому дну в специальном шлеме. С трансфером и сопровождением нашего русскоговорящего представителя.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Описание экскурсии

Трансфер из отеля. В назначенное время групповой трансфер заберёт вас и доставит в центр водных развлечений.

Инструктаж. На месте вас встретит русскоговорящий представитель, который расскажет о программе, объяснит правила безопасности и ответит на вопросы.

Гидроцикл — 15 минут. Прокатитесь вместе с опытным инструктором и получите свою порцию скорости и адреналина.

Donut Ride — 15 минут. Отправитесь в заезд на надувном «пончике».

Sea Walker — 25 минут. Прогуляетесь по морскому дну в специальном шлеме и познакомитесь с подводным миром Бали без навыков дайвинга.

Возвращение в отель. После завершения программы групповой трансфер доставит вас обратно.

Организационные детали