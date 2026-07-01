Предлагаем испытать сразу три самых популярных водных развлечения Бали.
Вас ждут поездка на гидроцикле с инструктором, весёлый Donut Ride и прогулка по морскому дну в специальном шлеме. С трансфером и сопровождением нашего русскоговорящего представителя.
Вас ждут поездка на гидроцикле с инструктором, весёлый Donut Ride и прогулка по морскому дну в специальном шлеме. С трансфером и сопровождением нашего русскоговорящего представителя.
Описание экскурсии
Трансфер из отеля. В назначенное время групповой трансфер заберёт вас и доставит в центр водных развлечений.
Инструктаж. На месте вас встретит русскоговорящий представитель, который расскажет о программе, объяснит правила безопасности и ответит на вопросы.
Гидроцикл — 15 минут. Прокатитесь вместе с опытным инструктором и получите свою порцию скорости и адреналина.
Donut Ride — 15 минут. Отправитесь в заезд на надувном «пончике».
Sea Walker — 25 минут. Прогуляетесь по морскому дну в специальном шлеме и познакомитесь с подводным миром Бали без навыков дайвинга.
Возвращение в отель. После завершения программы групповой трансфер доставит вас обратно.
Организационные детали
- Мы проведём инструктаж и выдадим вам спасжилеты
- По желанию на месте можно заменить одну из активностей или приобрести дополнительные водные развлечения — они оплачиваются отдельно
- С вами будет сопровождающий из нашей команды
ежедневно в 09:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|$65
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сабри — ваша команда гидов на Бали
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Провели экскурсии для 33794 туристов
Мы международная команда гидов и путешественников. Уже много лет мы живём, работаем и исследуем разные уголки мира. Сегодня наши гиды проводят экскурсии в Турции, Таиланде, Вьетнаме и в Индонезии, помогая путешественникам
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