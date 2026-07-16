Если вы впервые на Бали, эта поездка станет идеальным знакомством с островом. Вы прогуляетесь среди изумрудных террасных полей, увидите место поклонения богине мудрости и искусств и окажетесь в храме, где живут сотни макак. А ещё мы научим вас торговаться, как местные, на колоритном арт-рынке.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

от $129 за экскурсию

Описание экскурсии

Водопад Канто Лампо. Вы увидите, как потоки воды стекают по чёрным вулканическим камням в окружении тропической зелени. При желании здесь можно искупаться.

Рисовые террасы Тегалаланг. На прогулке по изумрудным полям мы поговорим о древней системе орошения, благодаря которой здесь выращивают рис уже многие столетия.

Священный Лес обезьян — природный заповедник и храмовый комплекс, где свободно живут сотни длиннохвостых макак. Древние деревья и покрытые мхом статуи создают особую атмосферу.

Храм Сарасвати, посвящённый богине мудрости и искусств. Мы полюбуемся прудом с цветущими лотосами и изящной балийской архитектурой. Вы узнаете об истории этого места.

Арт-маркет Убуда — главный рынок ремесленников острова. Здесь продают батик, изделия из дерева, серебра, картины и традиционный текстиль. Мы покажем, как отличить ручную работу от массового производства и поделимся секретами балийского торга.

Организационные детали

По желанию мы скорректируем маршрут — согласуем заранее с учётом ваших интересов

С вами будет гид из нашей команды

Дополнительные расходы (за чел.)