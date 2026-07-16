От рисовых террас Тегалаланг и священного Леса обезьян - до арт-маркета
Если вы впервые на Бали, эта поездка станет идеальным знакомством с островом.
Вы прогуляетесь среди изумрудных террасных полей, увидите место поклонения богине мудрости и искусств и окажетесь в храме, где живут сотни макак. А ещё мы научим вас торговаться, как местные, на колоритном арт-рынке.
Описание экскурсии
Водопад Канто Лампо. Вы увидите, как потоки воды стекают по чёрным вулканическим камням в окружении тропической зелени. При желании здесь можно искупаться.
Рисовые террасы Тегалаланг. На прогулке по изумрудным полям мы поговорим о древней системе орошения, благодаря которой здесь выращивают рис уже многие столетия.
Священный Лес обезьян — природный заповедник и храмовый комплекс, где свободно живут сотни длиннохвостых макак. Древние деревья и покрытые мхом статуи создают особую атмосферу.
Храм Сарасвати, посвящённый богине мудрости и искусств. Мы полюбуемся прудом с цветущими лотосами и изящной балийской архитектурой. Вы узнаете об истории этого места.
Арт-маркет Убуда — главный рынок ремесленников острова. Здесь продают батик, изделия из дерева, серебра, картины и традиционный текстиль. Мы покажем, как отличить ручную работу от массового производства и поделимся секретами балийского торга.
Организационные детали
По желанию мы скорректируем маршрут — согласуем заранее с учётом ваших интересов
С вами будет гид из нашей команды
Дополнительные расходы (за чел.)
Водопад Канто Лампо — 25 000 рупий (≈ $1,5)
Рисовые террасы Тегалаланг — 50 000 рупий (≈ $3)
Лес обезьян — 130 000 рупий (≈ $8)
Храм Сарасвати — 60 000 рупий (≈ $4)
Питание и напитки — по желанию
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сабри — ваша команда гидов на Бали
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Провели экскурсии для 33638 туристов
Привет! Мы международная команда гидов и путешественников.
Уже много лет мы живём, работаем и исследуем разные уголки мира. Сегодня наши гиды проводят экскурсии в Турции, Таиланде, Вьетнаме и в Индонезии, помогая читать дальшеуменьшить
путешественникам увидеть не только популярные достопримечательности, но и настоящую жизнь страны. Каждый гид нашей команды живёт в своей стране, знает её особенности, традиции и места, которые редко попадают в путеводители. Поэтому наши экскурсии — это не набор заученных фактов, а живые истории, красивые локации, местные секреты и дружеская атмосфера.
Мы покажем вам страну глазами человека, который знает её изнутри: проведём по скрытым улочкам, поделимся полезными советами, расскажем о местной жизни и поможем почувствовать себя не туристом, а желанным гостем.
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