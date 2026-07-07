Рассвет в океане, дельфины, шум водопада и храм, словно парящий над водой, — эта поездка познакомит вас с разными гранями Бали.
Вы встретите новый день в море, увидите водопад Алинг-Алинг и побываете в необычном храме Улун Дану Братан.
Вы встретите новый день в море, увидите водопад Алинг-Алинг и побываете в необычном храме Улун Дану Братан.
Описание экскурсии
3:00–6:00 — дорога из вашего отеля на пляж Ловина
6:00–8:00 — морская прогулка и наблюдение за дельфинами
Вы узнаете, как ведут себя дельфины по утрам в открытом океане и почему Ловина — лучшее место для их наблюдения.
8:30–10:00 — водопад Алинг-Алинг
Мы расскажем, что делает это место центром природного экстрима на севере Бали.
11:00–12:00 — посещение индуистского храма Пура Улун Дану Братан
Полюбуетесь необычной архитектурой и выясните, почему эта святыня считается одним из главных символов острова.
12:00–15:00 — возвращение в отель
Организационные детали
- В стоимость включено: трансфер, питьевая вода, прогулка на лодке, входные билеты
- Дополнительные расходы: еда — по желанию
- Экскурсию можно провести для большего количества человек — до 12. Детали уточняйте в переписке
- С вами будет гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Рома — Организатор на Бали
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Провёл экскурсии для 1909 туристов
Мы принимаем гостей на Бали с 2017 года. Работаем только с проверенными местными гидами, которые отлично владеют русским языком — не на уровне пары фраз, а по-настоящему: живо, грамотно и
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