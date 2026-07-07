Рассвет в океане, дельфины, шум водопада и храм, словно парящий над водой, — эта поездка познакомит вас с разными гранями Бали. Вы встретите новый день в море, увидите водопад Алинг-Алинг и побываете в необычном храме Улун Дану Братан.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

от $100 за человека

Описание экскурсии

3:00–6:00 — дорога из вашего отеля на пляж Ловина

6:00–8:00 — морская прогулка и наблюдение за дельфинами

Вы узнаете, как ведут себя дельфины по утрам в открытом океане и почему Ловина — лучшее место для их наблюдения.

8:30–10:00 — водопад Алинг-Алинг

Мы расскажем, что делает это место центром природного экстрима на севере Бали.

11:00–12:00 — посещение индуистского храма Пура Улун Дану Братан

Полюбуетесь необычной архитектурой и выясните, почему эта святыня считается одним из главных символов острова.

12:00–15:00 — возвращение в отель

Организационные детали