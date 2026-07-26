Вы впервые на Бали и хотите увидеть всё самое красивое без спешки? Тогда эта поездка для вас. За один день мы посетим древний храм с целебными источниками, спрятанный в джунглях водопад, знаменитые рисовые террасы Тегаллаланг, кофейную плантацию и смотровую площадку с видом на вулкан Батур. А по пути поговорим о балийской культуре, традициях и жизни острова сегодня.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

8:00 — выезд из отеля

Встретимся по вашему адресу и отправимся в центральную часть острова. По дороге познакомимся поближе: поговорим, как устроена жизнь на Бали и почему его называют островом богов.

9:30 — рисовые террасы Тегаллаланг

Один из символов Бали. Вы полюбуетесь изумрудными каскадами, узнаете о древней системе орошения субак, включённой в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, сделаете красивые фото.

11:00 — водный храм Гунунг Кави Себату

Вы познакомитесь с традициями балийского индуизма, узнаете, почему вода считается священной, и при желании примете участие в ритуале очищения.

12:00 — кофейная плантация

На семейной плантации вас ждёт знакомство с балийским кофе, специями и тропическими растениями. Вы попробуете несколько сортов кофе и чая, узнаете историю знаменитого кофе лювак и особенности его производства.

13:00 — панорама вулкана Батур

Поднимемся на смотровую площадку — и перед вами откроются Батур, кальдера и озеро. Здесь поговорим о вулканическом происхождении Бали, местных легендах и силе природы, которая сформировала остров.

13:30 — обед

Сделаем остановку в ресторане, где можно спокойно пообедать, наслаждаясь панорамой вулкана и озера.

15:00 — водопад Гоа Гаджа

Во второй половине дня отправимся к скрытому водопаду среди джунглей. Здесь гораздо меньше людей, чем на популярных локациях, поэтому можно насладиться природой, освежиться в прохладной воде и сделать атмосферные фотографии.

16:30 — возвращение в отель

Организационные детали

Едем на автомобиле с кондиционером Toyota Innova. Возможен трансфер из отелей в районах Убуд, Санур, Нуса-Дуа, Кута, Семиньяк и Чангу. Детское кресло — по запросу

Для посещения храмов желательно иметь одежду, закрывающую плечи и колени. При необходимости саронг можно взять на месте

С вами будет гид из нашей команды

Дополнительные расходы