От джунглей и древних храмов до рисовых террас и вулкана Батур
Вы впервые на Бали и хотите увидеть всё самое красивое без спешки? Тогда эта поездка для вас.
За один день мы посетим древний храм с целебными источниками, спрятанный в джунглях водопад, знаменитые рисовые террасы Тегаллаланг, кофейную плантацию и смотровую площадку с видом на вулкан Батур. А по пути поговорим о балийской культуре, традициях и жизни острова сегодня.
Описание экскурсии
8:00 — выезд из отеля
Встретимся по вашему адресу и отправимся в центральную часть острова. По дороге познакомимся поближе: поговорим, как устроена жизнь на Бали и почему его называют островом богов.
9:30 — рисовые террасы Тегаллаланг
Один из символов Бали. Вы полюбуетесь изумрудными каскадами, узнаете о древней системе орошения субак, включённой в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, сделаете красивые фото.
11:00 — водный храм Гунунг Кави Себату
Вы познакомитесь с традициями балийского индуизма, узнаете, почему вода считается священной, и при желании примете участие в ритуале очищения.
12:00 — кофейная плантация
На семейной плантации вас ждёт знакомство с балийским кофе, специями и тропическими растениями. Вы попробуете несколько сортов кофе и чая, узнаете историю знаменитого кофе лювак и особенности его производства.
13:00 — панорама вулкана Батур
Поднимемся на смотровую площадку — и перед вами откроются Батур, кальдера и озеро. Здесь поговорим о вулканическом происхождении Бали, местных легендах и силе природы, которая сформировала остров.
13:30 — обед
Сделаем остановку в ресторане, где можно спокойно пообедать, наслаждаясь панорамой вулкана и озера.
15:00 — водопад Гоа Гаджа
Во второй половине дня отправимся к скрытому водопаду среди джунглей. Здесь гораздо меньше людей, чем на популярных локациях, поэтому можно насладиться природой, освежиться в прохладной воде и сделать атмосферные фотографии.
16:30 — возвращение в отель
Организационные детали
Едем на автомобиле с кондиционером Toyota Innova. Возможен трансфер из отелей в районах Убуд, Санур, Нуса-Дуа, Кута, Семиньяк и Чангу. Детское кресло — по запросу
Для посещения храмов желательно иметь одежду, закрывающую плечи и колени. При необходимости саронг можно взять на месте
С вами будет гид из нашей команды
Дополнительные расходы
Рисовые террасы — 50 000 рупий ($3) за чел.
Храм Себату — 50 000 рупий ($3) за чел.
Входной билет на смотровую площадку с видом на вулкан Батур — 50 000 рупий ($3) за чел.
Водопад — 30 000 рупий ($2) за чел.
Обед в ресторане (по желанию) — 75 000 – 200 000 рупий ($5–13) за чел.
Качели над рисовыми террасами (по желанию) — 200 000 – 300 000 рупий ($13–19) за чел.
Ритуальная церемония очищения (по желанию) — 50 000 рупий ($3) за чел.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В лобби вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Густи — ваша команда гидов на Бали
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Я профессиональный гид и водитель на Бали. Живу на острове и уже много лет помогаю путешественникам открывать настоящий Бали — красивый, уютный и аутентичный.
Я провожу индивидуальные экскурсии и стараюсь сделать читать дальшеуменьшить
каждую поездку комфортной, спокойной и интересной. Для меня важно не просто показать популярные места, а создать приятную атмосферу путешествия и познакомить гостей с культурой и жизнью острова. Добро пожаловать на Бали! Вместе с командой будем рады сделать ваш отдых незабываемым!