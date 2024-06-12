Я отвезу вас к самому древнему и известному храму на острове — Пура Бесаких, который находится на западном склоне вулкана Агунг. Покажу место силы — «слоновью пещеру» Гоа Гаджа —
Ближайшие даты:
Время начала: 08:30
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- Наше путешествие начнётся в одном из балийских мест силы — древнем храме Гоа Гаджа, который также называют «слоновьей пещерой». Говорят, это святилище было воздвигнуто как место для духовной медитации
- Далее переместимся в район Гианьяр, где находится потрясающей красоты водопад Канто Лампо. Это одна из популярных фотолокаций на острове
- Посетим второй водопад Гоа Раджа и искупаемся в природных бассейнах
- Побываем на фруктовом рынке, где вы сможете приобрести разнообразные местные фрукты
- Заедем на кофейные плантации, где производят самый дорогой сорт кофе в мире. Здесь вас ждёт бесплатная дегустация местного кофе и чая. Если захотите, можно будет заказать чашечку копи лювак за отдельную плату
- Завершим путешествие в самой священной точке острова — храме Пура Бесаких. Он находится на склоне вулкана Агунг, где живут все боги и богини Бали. Храм был построен более 1000 лет назад, и именно здесь проходят все значимые церемонии
- На обратном пути пообедаем в местном ресторане с видом рисовые террасы
По пути я расскажу вам всё, что знаю о Бали. О наших обычаях, церемониях, культуре и праздниках, которых на острове великое множество.
Организационные детали
- Поедем на минивэне Daihatsu Xenia 2024 года
- В стоимость включено: трансфер и услуги русскоговорящего гида
Дополнительные расходы
- Гоа Гаджа — $4/чел.
- Пура Бесаких — $10/чел.
- Водопады — $3/чел.
- Дегустация кофе лювак (по желанию) — 50 рупий/чашка
- Обед (по желанию) — по меню
- Трансфер из отдалённых районов (по желанию) — $15
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ваян — ваш гид на Бали
Провёл экскурсии для 36 туристов
Уважаемые гости, меня зовут Ваян, я коренной балиец. Знаю всё о своей родине и свободно говорю по-русски. Буду рад открыть для вас уникальные традиции, историю, культуру, религию, природу и достопримечательности острова.Задать вопрос
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