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читать дальше и расскажу, как и когда она возникла.



Открою для вас сразу два живописных водопада и кофейную плантацию, где производят самый дорогой кофе в мире — лювак. По желанию вы сможете его попробовать.

Я отвезу вас к самому древнему и известному храму на острове — Пура Бесаких, который находится на западном склоне вулкана Агунг. Покажу место силы — «слоновью пещеру» Гоа Гаджа —