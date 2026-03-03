Бали славится не только пляжами, но и потомственными династиями мастеров. Мы отправимся туда, где оживает дерево, плавится серебро и расцветает ткань. Побываем в деревнях, где ремесло передаётся от отца к сыну уже 5–7 поколений.
Понаблюдаем за работой ювелиров и резчиков, поговорим о местных обычаях и посмотрим на традиционное подношение духам.
Понаблюдаем за работой ювелиров и резчиков, поговорим о местных обычаях и посмотрим на традиционное подношение духам.
Описание экскурсии
9:00 — выезд из отеля
Путь пролегает через главные арт-деревни Бали, где каждое поселение специализируется на своём виде искусства.
10:00 — деревня Челук: магия металла
Знакомство с ювелирным искусством, филигранью и «серебряным кружевом».
11:00 — храм Батуан
Погружение в историю 11 века, осмотр уникальной каменной резьбы и древней архитектуры.
12:00 — мастерская батика
Наблюдение за процессом росписи ткани, изучение сакральных узоров и техники окрашивания.
13:10 — деревня Мас: душа дерева
Посещение семейной мастерской резчиков. Вы увидите превращение корней сандала в шедевры.
14:30 — обед с видом на террасы
Время для отдыха и дегустации балийской кухни в панорамном ресторане
15:45 — водопад Таман Сари
Купание в двухъярусной природной чаше, релакс в джунглях.
~60—80 мин — дорога обратно до отеля
18:30 — примерное возвращение в отель
Тайминг указан ориентировочно и может корректироваться в зависимости от обстоятельств.
По дороге мы обсудим:
- почему на Бали целые деревни столетиями занимаются одним ремеслом
- как отличить настоящую ручную работу от рыночной штамповки
- тайные смыслы орнаментов батика и символику деревянных масок
- особенности балийского индуизма: зачем мастера каждый день приносят подношения своим инструментам
Организационные детали
- Мы заберём вас из отеля в районе Убуда, Нуса-Дуа, Джимбарана, Куты, Чанга, Семиньяка или Санура
- Едем на комфортабельном микроавтобусе Toyota с кондиционером. В салоне есть питьевая вода
- Дополнительно оплачиваются входные билеты: храм Батуан ~$3 за чел., водопад ~$2 за чел., а также обед (по желанию)
- С вами будет русскоговорящий гид из нашей команды
ежедневно в 08:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|$40
Для бронирования достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
От вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мади — ваша команда гидов на Бали
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провели экскурсии для 503 туристов
Я родился и вырос здесь, на Бали. Уже много лет я показываю свой родной дом путешественникам из России и СНГ. За это время я нашёл близких по духу людей и
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
E
Хочу поделиться впечатлениями об экскурсии по Бали — это было действительно интересно и запоминающе.
Отдельная благодарность гиду Мади. Он прекрасно говорит по-русски — всё было понятно, легко и комфортно воспринималось. Рассказ
Отдельная благодарность гиду Мади. Он прекрасно говорит по-русски — всё было понятно, легко и комфортно воспринималось. Рассказ
Мади
Ответ организатора:
Большое спасибо, очень приятно что Вы выбрали нашу проггамму, я буду ждат других экскурсиях🙏
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отличная экскурсия, Мади прекрасный рассказчик. Единственный, который все рассказывал сам, мого интересного! Все прошло по плану и удалось заехать еще в несколько мест по нашей просьбе. Мади помог сделать красивые фото, купить спелые фрукты. очень понравилось! Рекомендую!!!
Мади
Ответ организатора:
Большое спасибо что Вы выбрали нашу программу. Буду ждать других экскурсиях. 🙏
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М
Исключительное положительнюе впечатление от поездки.
Мади - замечательный гид и приятный человек. Хорошо владеет русским языком (если ему важно).
Рассказывал информативно, интересно, отвечал на дополнительные вопросы, если они возникали.
При желании есть возможность скорректировать программу поездки (предлагается альтернативные варианты мест для посещения - на выбор).
Рекомендую!
Мади - замечательный гид и приятный человек. Хорошо владеет русским языком (если ему важно).
Рассказывал информативно, интересно, отвечал на дополнительные вопросы, если они возникали.
При желании есть возможность скорректировать программу поездки (предлагается альтернативные варианты мест для посещения - на выбор).
Рекомендую!
Мади
Ответ организатора:
Большое спасибо,что Вы выбрали нашау прогамму. Очень приятно,буду ждать других экскурсиях🙏
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