Побывать на рисовых террасах, фруктовых плантациях и в храмовом комплексе с купальнями
Ведь мы отправимся в храм Пура Менгенинг, где аутентичная архитектура, покрытая мхом, соседствует с источниками и водопадом (можно искупаться). Также посетим рисовые террасы с характерными пейзажами и фотогеничной качелью. И плантацию, где производят самый дорогой кофе в мире!
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Описание
Что вас ожидает
Рисовые террасы. Сперва поедем в деревню Паку Дуй, где находится одна из визитных карточек Бали — рисовые поля. Вы полюбуетесь зелёными ступенчатыми террасами и посмотрите, как выращивают рис на острове. На фоне неземных ландшафтов при желании прокатитесь на высоких качелях!
Храм Пура Менгенинг. Невероятной красоты место, где каменные постройки словно не человеком созданы, а самой природой. Мы прогуляемся по храмовому комплексу со святыми источниками и купальнями. Если захотите, вы сможете пройти здесь обряд мелукат, который дарит силу, счастье и здоровье. А мы поможем вам соблюсти все каноны ритуала и расскажем о его значении.
Тропическая плантация. Напоследок заедем туда, где выращивают фрукты, травы, специи и какао. А ещё здесь производят самый дорогой сорт кофе в мире — копи-лувак, в создании которого участвуют зверьки мусанги.
Организационные детали
- Поездка проходит на минивэне с кондиционером
- Мы заберём вас из вашего отеля в курорте Убуд, Сукавати, Кетевел, Саба или Санур и по окончании отвезём обратно. Если вы живёте в Нуса Дуа, Танджунг Беноа, Джимбаран, Кута, Легиан, Семиньяк и Чанггу, то доплата за трансфер туда-обратно — 15$.
- Вас будет сопровождать один из гидов нашей команды
Дополнительные расходы
- Рисовые террасы Паку Дуй — ~ 25 000 рупий/чел.
- Качели (по желанию) — 200 000 рупий/чел.
- Подношение (чананг-сари и дупа) и аренда ткани для ритуала омовения — ~30 000 рупий/чел.
- Билеты в храм Пура Менгенинг — 30 000 рупий/чел.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на ресепшене отеля
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 6 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.