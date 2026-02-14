Побывать на рисовых террасах, фруктовых плантациях, храмовом комплексе с купальнями и вулкане Батур
В этом путешествии вы убедитесь, что творения человека и природы могут быть в гармонии друг с другом.
Ведь мы отправимся в храм Пура Менгенинг, где аутентичная архитектура, покрытая мхом, соседствует с источниками и водопадом. Также посетим рисовые террасы с характерными пейзажами и фотогеничной качелью. Плантацию, где производят самый дорогой кофе в мире. И, конечно, побываем на вулкане Батур.
Рисовые террасы. Сперва поедем в деревню Паку Дуй, где находится одна из визитных карточек Бали — рисовые поля. Вы полюбуетесь зелёными ступенчатыми террасами и посмотрите, как выращивают рис на острове. На фоне неземных ландшафтов при желании прокатитесь на высоких качелях!
Храм Пура Менгенинг. Невероятной красоты место, где каменные постройки словно не человеком созданы, а самой природой. Мы прогуляемся по храмовому комплексу со святыми источниками и купальнями. Если захотите, вы сможете пройти здесь обряд Мелукат, который дарит силу, счастье и здоровье. А мы поможем вам соблюсти все каноны ритуала и расскажем о его значении.
Тропическая плантация. Заедем туда, где выращивают фрукты, травы, специи и какао. А ещё здесь производят самый дорогой сорт кофе в мире — копи-лувак, в создании которого участвуют зверьки мусанги.
Вулкан Батур. Доедем по старой кальдере и застывшей лаве до смотровой площадки и насладимся панорамой на вулкан и озеро Батур.
25-метровый водопад Улу Петану. Один из красивейших на Бали, мало посещаемый туристами.
Организационные детали
Поездка проходит на 4×4 автомобиль с кондиционером
Мы заберём вас из вашего отеля в курорте Убуд, Сукавати, Кетевел, Саба или Санур и по окончании отвезём обратно. Если вы живёте в Нуса Дуа, Танджунг Беноа, Джимбаран, Кута, Легиан, Семиньяк и Чанггу, то доплата за трансфер туда-обратно — 15$.
Вас будет сопровождать один из гидов нашей команды
Дополнительные расходы
Рисовые террасы Паку Дуй — 50 000 рупий за чел.
Качели (по желанию) — 200 000 рупи за чел.
Подношение (чананг-сари и дупа) и аренда ткани для ритуала омовения — ~30 000 рупий/чел.
Билеты в храм Пура Менгенинг — 30 000 рупий за чел.
Посещение водопада — 30 000 рупий за чел.
Посещение вулкана Батур — 50 000 рупий за чел.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На ресепшене отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ари — ваша команда гидов на Бали
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 2 часа
Провели экскурсии для 522 туристов
Привет! Мы команда лицензированных организаторов туристических мероприятий. Работаем с 2009 года. Мы всегда стремились к тому, чтобы вы могли доверить свой отдых нам и остались довольны. Гарантируем высшее качество по приятным ценам. С нами вы полюбите Бали навсегда!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 25 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Александра
Интересная, комфортная, разнообразная и познавательная экскурсия) гид Suwitri отлично знает русский язык, всю экскурсию рассказывала о Бали, отвечала на все интересующие вопросы) Для знакомства с островом экскурсия просто отличная!
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Инесса
Добрый день)) просто в восторге от экскурсии. Забрали вовремя на комфортабельном тойоте, гид Юлия прекрасно разговаривает на русском языке, показала самый красивый уголок рисовой террассы, где не было толп туристов; читать дальшеуменьшить
затем посетили храм 16 века, остановились по нашей просьбе купить сувениры по дороге. Дегустация чая и кофе очень понравилась. Экскурсия прошла незаметно. По пути домой заехали в индонезийское кафе. Советую, реально классная организация
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Александр
Ездили всей семьей на экскурсию 27.03.2025 (рисовые террасы,водопад,кофейные плантации,храм) Забрали нас с виллы с района Нуса Дуа,в 09:00 гид Suwitri(Светлана)хорошая женщина,знает хорошо русский язык интересно все рассказывает,настоящий профессионал своего дела. Сама читать дальшеуменьшить
экскурсия тоже понравилась. Каждое место интересно по своему. Так что однозначно рекомендую!!! Огромное спасибо. Посмотрели как сажают рис. На террасах рисовых можно сделать хорошие фото. На кофейных плантациях можно взять дегустацию кофе/какао/чая покурить местного табака. Храм и водопад атмосферные места.. Гида Suwitri(Светлану) однозначно рекомендую.
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E
Ekaterina
Была в Бали на пересадке всего сутки, выбрала эту программу. Абсолютно прекрасная индонезийская пара с отличным знанием русского языка, рассказала все и даже больше
К программе ещё по моему желанию добавили пляж, тк я была одна и много времени не требовалось на все остальное.
Всё чётко и отвезли в аэропорт ещё к тому же обратно.
День прошёл великолепно
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L
Larisa
Экскурсия понравилась, проводил ее Nyoman. Особенно впечатлила поездка в храм. Экскурсия в целом рекомендуется. Но нужно быть готовым, что рисовые террасы (Uma Ceking) - место красивое, но туристическое, а значит, много людей, развлечений, шумно от криков ужаса) людей на зиплайне. Соответственно, «помедитировать» в тишине не получится. Остальные точки мало посещаемы.
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С
Светлана
Экскурсия прошла замечательно! Очень великолепные места, прекрасный сопровождающий гид, который отвечает на все вопросы с большим интересом. Экскурсию однозначно рекомендую