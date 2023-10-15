Живописные уголки Бали

Побывать на рисовых террасах, фруктовых плантациях и в храмовом комплексе с купальнями

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В этом путешествии вы убедитесь, что творения человека и природы могут быть в гармонии друг с другом.

Ведь мы отправимся в храм Пура Менгенинг, где аутентичная архитектура, покрытая мхом, соседствует с источниками и водопадом (можно искупаться). Также посетим рисовые террасы с характерными пейзажами и фотогеничной качелью. И плантацию, где производят самый дорогой кофе в мире!
Живописные уголки Бали
Живописные уголки Бали
Живописные уголки Бали
Живописные уголки Бали
Живописные уголки Бали
Живописные уголки Бали
Живописные уголки Бали
Живописные уголки Бали
Живописные уголки Бали
Живописные уголки Бали
Живописные уголки Бали
Живописные уголки Бали
Живописные уголки Бали
Живописные уголки Бали
Живописные уголки Бали
Живописные уголки Бали
Живописные уголки Бали
Живописные уголки Бали
Живописные уголки Бали
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Рисовые террасы. Сперва поедем в деревню Паку Дуй, где находится одна из визитных карточек Бали — рисовые поля. Вы полюбуетесь зелёными ступенчатыми террасами и посмотрите, как выращивают рис на острове. На фоне неземных ландшафтов при желании прокатитесь на высоких качелях!

Храм Пура Менгенинг. Невероятной красоты место, где каменные постройки словно не человеком созданы, а самой природой. Мы прогуляемся по храмовому комплексу со святыми источниками и купальнями. Если захотите, вы сможете пройти здесь обряд мелукат, который дарит силу, счастье и здоровье. А мы поможем вам соблюсти все каноны ритуала и расскажем о его значении.

Тропическая плантация. Напоследок заедем туда, где выращивают фрукты, травы, специи и какао. А ещё здесь производят самый дорогой сорт кофе в мире — копи-лувак, в создании которого участвуют зверьки мусанги.

Организационные детали

  • Поездка проходит на минивэне с кондиционером
  • Мы заберём вас из вашего отеля в курорте Убуд, Сукавати, Кетевел, Саба или Санур и по окончании отвезём обратно. Если вы живёте в Нуса Дуа, Танджунг Беноа, Джимбаран, Кута, Легиан, Семиньяк и Чанггу, то доплата за трансфер туда-обратно — 15$.
  • Вас будет сопровождать один из гидов нашей команды

Дополнительные расходы

  • Рисовые террасы Паку Дуй — ~ 25 000 рупий/чел.
  • Качели (по желанию) — 200 000 рупий/чел.
  • Подношение (чананг-сари и дупа) и аренда ткани для ритуала омовения — ~30 000 рупий/чел.
  • Билеты в храм Пура Менгенинг — 30 000 рупий/чел.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на ресепшене отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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