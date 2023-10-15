В этом путешествии вы убедитесь, что творения человека и природы могут быть в гармонии друг с другом. Ведь мы отправимся в храм Пура Менгенинг, где аутентичная архитектура, покрытая мхом, соседствует с источниками и водопадом (можно искупаться). Также посетим рисовые террасы с характерными пейзажами и фотогеничной качелью. И плантацию, где производят самый дорогой кофе в мире!

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Рисовые террасы. Сперва поедем в деревню Паку Дуй, где находится одна из визитных карточек Бали — рисовые поля. Вы полюбуетесь зелёными ступенчатыми террасами и посмотрите, как выращивают рис на острове. На фоне неземных ландшафтов при желании прокатитесь на высоких качелях!

Храм Пура Менгенинг. Невероятной красоты место, где каменные постройки словно не человеком созданы, а самой природой. Мы прогуляемся по храмовому комплексу со святыми источниками и купальнями. Если захотите, вы сможете пройти здесь обряд мелукат, который дарит силу, счастье и здоровье. А мы поможем вам соблюсти все каноны ритуала и расскажем о его значении.

Тропическая плантация. Напоследок заедем туда, где выращивают фрукты, травы, специи и какао. А ещё здесь производят самый дорогой сорт кофе в мире — копи-лувак, в создании которого участвуют зверьки мусанги.

Организационные детали

Поездка проходит на минивэне с кондиционером

Мы заберём вас из вашего отеля в курорте Убуд, Сукавати, Кетевел, Саба или Санур и по окончании отвезём обратно. Если вы живёте в Нуса Дуа, Танджунг Беноа, Джимбаран, Кута, Легиан, Семиньяк и Чанггу, то доплата за трансфер туда-обратно — 15$.

Вас будет сопровождать один из гидов нашей команды

Дополнительные расходы