В этом путешествии вы убедитесь, что творения человека и природы могут быть в гармонии друг с другом. Ведь мы отправимся в храм Пура Менгенинг, где аутентичная архитектура, покрытая мхом, соседствует с источниками и водопадом. Также посетим рисовые террасы с характерными пейзажами и фотогеничной качелью. Плантацию, где производят самый дорогой кофе в мире. И, конечно, побываем на вулкане Батур.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Рисовые террасы. Сперва поедем в деревню Паку Дуй, где находится одна из визитных карточек Бали — рисовые поля. Вы полюбуетесь зелёными ступенчатыми террасами и посмотрите, как выращивают рис на острове. На фоне неземных ландшафтов при желании прокатитесь на высоких качелях!

Храм Пура Менгенинг. Невероятной красоты место, где каменные постройки словно не человеком созданы, а самой природой. Мы прогуляемся по храмовому комплексу со святыми источниками и купальнями. Если захотите, вы сможете пройти здесь обряд Мелукат, который дарит силу, счастье и здоровье. А мы поможем вам соблюсти все каноны ритуала и расскажем о его значении.

Тропическая плантация. Заедем туда, где выращивают фрукты, травы, специи и какао. А ещё здесь производят самый дорогой сорт кофе в мире — копи-лувак, в создании которого участвуют зверьки мусанги.

Вулкан Батур. Доедем по старой кальдере и застывшей лаве до смотровой площадки и насладимся панорамой на вулкан и озеро Батур.

25-метровый водопад Улу Петану. Один из красивейших на Бали, мало посещаемый туристами.

Организационные детали

Поездка проходит на 4×4 автомобиль с кондиционером

Мы заберём вас из вашего отеля в курорте Убуд, Сукавати, Кетевел, Саба или Санур и по окончании отвезём обратно. Если вы живёте в Нуса Дуа, Танджунг Беноа, Джимбаран, Кута, Легиан, Семиньяк и Чанггу, то доплата за трансфер туда-обратно — 15$.

Вас будет сопровождать один из гидов нашей команды

Дополнительные расходы