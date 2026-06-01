За завтраком познакомимся всей группой и поедем навстречу приключениям. Посетим особо почитаемое балийцами место — храм Себату у святого источника. Многие верят, что тут сбываются желания и уходят проблемы. Здесь мы проведём традиционную церемонию с благовониями и цветочными подношениями.

Поднимемся выше в горы и пообедаем с видом на вулкан Батур. Затем отдохнём в комплексе с бассейном, искупаемся и полюбуемся рисовыми террасами. Вечер проведём в спа, где запланирован балийский массаж.