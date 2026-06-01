Описание тура
Организационные детали
Возраст участников — 25+.
Программа тура по дням
Начало отдыха
Встретим вас у аэропорта и доставим в атмосферный отель в Убуде. Он удалён от шумного центра и окружён живописными рисовыми террасами. Сегодня отдохнём после долгого перелёта и наберёмся сил перед предстоящим насыщенным путешествием.
Экскурсия в храм, релакс с видом на террасы
За завтраком познакомимся всей группой и поедем навстречу приключениям. Посетим особо почитаемое балийцами место — храм Себату у святого источника. Многие верят, что тут сбываются желания и уходят проблемы. Здесь мы проведём традиционную церемонию с благовониями и цветочными подношениями.
Поднимемся выше в горы и пообедаем с видом на вулкан Батур. Затем отдохнём в комплексе с бассейном, искупаемся и полюбуемся рисовыми террасами. Вечер проведём в спа, где запланирован балийский массаж.
Встреча с обезьянами, шопинг
После завтрака поедем в храмовый комплекс, где проживают более 300 обезьян. Погуляем по территории, покормим смелых и любопытных животных. Пообедав, устроим шопинг. В Убуде много небольших рынков, где продают сувениры, изделия ручной работы, одежду из натуральных тканей.
Прогулки по рисовым террасам и к водопадам
Встанем пораньше и поедем на север острова. Увидим впечатляюще красивые и масштабные рисовые террасы, охраняемые ЮНЕСКО. После обеда в видовом ресторане устроим лёгкий треккинг по живописной тропе к водопадам — не забудьте взять шлёпки, купальные принадлежности и полотенце. Вечером вернёмся в Убуд.
Водопад, мастер-класс, чёрный пляж
Утром поедем к водопаду Гембленг, известному природными бассейнами и потрясающими видами на джунгли. Поучаствуем в мастер-классе и собственными руками изготовим серебряное кольцо. Закат проводим на пляже с чёрным вулканическим песком и вернёмся в отель.
Пляжи Нуса-Пениды
На катере доберёмся к острову Нуса-Пенида (около 40 минут в пути). Заселимся в отель, окружённый дикими джунглями, с коттеджами и душевыми под открытым небом.
После обеда посетим 2 красивейших пляжа с белоснежными песками и стенами из скал вокруг. Будем загорать, купаться и много фотографировать.
Снорклинг с мантами, отдых на пляже
Проснёмся рано и поедем на встречу с гигантскими обитателями океана — мантами. Они поражают размерами и абсолютно безопасны для людей. А плавание с ними рядом — это незабываемое впечатление!
Затем отправимся к визитной карточке острова — пляжу со скалой, напоминающей голову динозавра. Мы устроим фотосессию на её фоне, а затем спустимся к берегу. Путь будет сложным, зато внизу живописные пейзажи и мало людей. Купаться тут мы не рекомендуем из-за больших волн. При желании вы можете остаться наверху и вдоволь налюбоваться видами.
Релакс на Бали
На катере вернёмся на Бали и поселимся в отеле на полуострове Букит. Здесь раскинулись бесконечные пляжи, популярные у сёрферов, роскошные курорты, зелёные пастбища, вековые утёсы, традиционные деревеньки. Остаток дня проведём на одном из красивейших берегов.
Отдых в Улувату
Позавтракаем и отправимся в мекку сёрферов — район Улувату. Заглянем в культовый бар с потрясающим видом на океан, а затем спустимся к пляжу среди скал, который обычно затоплен и доступен для посещения только во время отлива. Если у вас хорошая подготовка, рекомендуем покататься на доске.
После обеда поднимемся на скалу к храмовому комплексу, одному из самых почитаемых на Бали. Здесь открываются впечатляющие панорамы и живут хитрые обезьяны, которые обязательно попытаются у вас что-нибудь стащить, чтобы обменять на еду. Тут же мы проводим закат и понаблюдаем вечернее представление — народный танец кечак со сценами из Рамаяны и огнём.
Возвращение домой
До полудня — самостоятельный отдых. Затем — освобождение номеров и обратный трансфер к аэропорту.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$2199
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки
- Трансферы от/до аэропорта
- Трансферы по маршруту
- Сопровождение русскоязычным гидом
- Все билеты, активности и экскурсии по программе
- Снорклинг с мантами
- 1 час массажа
Что не входит в цену
- Перелёты в Денпасар и обратно в ваш город
- Обеды и ужины
- Страховка
- Виза - $35