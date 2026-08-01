Мои заказы

Релакс, эстетика, виды: девичник на Бали с проживанием на виллах и в бутик-отелях (18+)

Пляжи, рисовые террасы, храмы Убуда, водопады в джунглях, лёгкие практики, вечеринки - в мини-группе
Здесь, на острове в объятиях океана, мы создадим маленькую женскую вселенную — из шелеста пальм и волн, прогулок по песку босиком и разговоров по душам.

Будем жить на стильных виллах и
читать дальшеуменьшить

в дизайнерских бутик-отелях, собираться у бассейна и вместе ходить на пляж.

Без спешки объедем атмосферные уголки Бали: взлетим на качелях над рисовыми террасами, вдохнём ароматы благовоний в храмах Убуда, проберёмся вглубь джунглей в поисках водопадов.

Будем медитировать по утрам, веселиться до упаду, ужинать при свечах, провожать закаты — настоящая девичья перезагрузка!

Релакс, эстетика, виды: девичник на Бали с проживанием на виллах и в бутик-отелях (18+)
Релакс, эстетика, виды: девичник на Бали с проживанием на виллах и в бутик-отелях (18+)
Релакс, эстетика, виды: девичник на Бали с проживанием на виллах и в бутик-отелях (18+)

Описание тура

Организационные детали

Вам понадобятся:
• лёгкая летняя одежда
• купальники
• удобная обувь
• солнцезащита
• наряды для фото и ужинов

Программа тура по дням

1 день

Ужин-знакомство на вилле

Встретимся у аэропорта и поедем на виллу. После заселения — приветственные напитки, отдых. Вечером соберёмся за лёгким ужином и познакомимся поближе.

Ужин-знакомство на виллеУжин-знакомство на вилле
2 день

Рисовые террасы и храмы Убуда

Переезжаем в Убуд. Полюбуемся рисовыми террасами Тегалаланг, взлетим на качелях над джунглями, а вечером обойдём колоритные храмы.

Рисовые террасы и храмы УбудаРисовые террасы и храмы Убуда
3 день

Йога или медитация, ужин при свечах

Начнём утро с йоги или медитации. Позавтракаем с видом на джунгли, при желании сходим в спа или на массаж, а вечером устроим ужин при свечах.

Йога или медитация, ужин при свечахЙога или медитация, ужин при свечах
4 день

Отдых на природе

Весь день посвятим тропической природе. Съездим к водопадам, погуляем по тропам. Желающие могут устроить фотосессию в летящих платьях.

Отдых на природеОтдых на природе
5 день

Релакс у океана и в пляжном клубе

Переезжаем поближе к океану и наслаждаемся девичником. Можно покататься на сёрфе. Вечер проведём в пляжном клубе, провожая закат.

Релакс у океана и в пляжном клубеРелакс у океана и в пляжном клубе
6 день

Свободный день

В планах на сегодня — поздний завтрак, спа-ритуалы, свободное время. Завершим день вечеринкой или ужином.

Свободный деньСвободный день
7 день

Отдых на ваш вкус

Сегодня вы можете провести день на Бали в своём темпе или посетить соседний остров Нуса Пенида. Вечером соберёмся на прощальный ужин.

Отдых на ваш вкусОтдых на ваш вкус
8 день

Возвращение домой

Доставим вас к аэропорту и попрощаемся.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость тура

ТарифСтоимость
За одного при 2-местном размещении165 900 ₽
1-местное проживание215 900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Все завтраки, ужины по программе
  • Все трансферы по маршруту
  • Сопровождение организатором
  • Все билеты и экскурсии по программе
Что не входит в цену
  • Билеты на Бали и обратно в ваш город
  • Все обеды, ужины вне программы
  • Спа, сёрф, фотосессии
  • 1-местное проживание
  • Виза
Место начала и завершения?
Аэропорт Денпасара, 12:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей
Андрей — Организатор на Бали
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Мы создаём туры, чтобы открывать мир и делиться этим опытом. Я родился на острове Ольхон — в сердце Байкала, и с детства живу в атмосфере приключений. Уже посетил 23 страны, организовал
читать дальшеуменьшить

более 100 туров и познакомил с миром свыше 600 человек. Наша команда — это люди, влюблённые в путешествия. Мы делаем только те маршруты, в которые сами хотим отправиться, и вкладываем в них душу. От спокойного отдыха до экспедиций — мы подберём формат под любой запрос. Я выбираю путешествовать с единомышленниками — и буду рад видеть вас среди них. Мы ценим позитив и создаём не просто поездки, а настоящее сообщество.

Тур входит в следующие категории Бали

Похожие туры на «Релакс, эстетика, виды: девичник на Бали с проживанием на виллах и в бутик-отелях (18+)»

На Бали за райскими пляжами, развлечениями и полной перезагрузкой
На машине
На квадроциклах
Туры на квадроциклах
15 дней
21 отзыв
На Бали за райскими пляжами, развлечениями и полной перезагрузкой
Поплавать со скатами, встретить рассвет на вулкане и покататься на квадроциклах
Начало: Аэропорт Денпасара, время прибытия ваших рейсов
15 авг в 08:00
22 авг в 08:00
$2500 за человека
Приключения под солнцем: активный отдых и пляжный релакс на Бали
Сплавы и рафтинг
Сёрфинг
14 дней
1 отзыв
Приключения под солнцем: активный отдых и пляжный релакс на Бали
Встретить рассвет на вулкане Батур, поплавать с дельфинами и мантами и попробовать рафтинг
Начало: Аэропорт Бали, время зависит от времени вашего при...
15 авг в 14:00
1 сен в 14:00
172 500 ₽ за человека
1000 и 1 удовольствие в Индонезии: пляжи Бали и Нуса-Пениды, вулканы Явы, манты и дельфины
14 дней
3 отзыва
1000 и 1 удовольствие в Индонезии: пляжи Бали и Нуса-Пениды, вулканы Явы, манты и дельфины
Подняться к кратерам, поплавать с океанскими гигантами и совершить ритуальное омовение
Начало: Аэропорт Денпасара, точное время зависит от вашего...
9 окт в 08:00
12 ноя в 08:00
$1950 за человека
Наедине с неизведанным Бали: перезагрузка на северо-западе острова своей компанией
На машине
3 дня
Наедине с неизведанным Бали: перезагрузка на северо-западе острова своей компанией
Полюбоваться рисовыми террасами и храмом Брахмавихара Арама и отдохнуть на роскошных пляжных виллах
Начало: Любой отель Бали, кроме района Амеда, точное время...
11 авг в 08:00
12 авг в 08:00
$440 за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры на Бали
Все туры из Бали
165 900 ₽ за человека