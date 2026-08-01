Релакс, эстетика, виды: девичник на Бали с проживанием на виллах и в бутик-отелях (18+)
Пляжи, рисовые террасы, храмы Убуда, водопады в джунглях, лёгкие практики, вечеринки - в мини-группе
Здесь, на острове в объятиях океана, мы создадим маленькую женскую вселенную — из шелеста пальм и волн, прогулок по песку босиком и разговоров по душам.
Будем жить на стильных виллах и читать дальшеуменьшить
в дизайнерских бутик-отелях, собираться у бассейна и вместе ходить на пляж.
Без спешки объедем атмосферные уголки Бали: взлетим на качелях над рисовыми террасами, вдохнём ароматы благовоний в храмах Убуда, проберёмся вглубь джунглей в поисках водопадов.
Будем медитировать по утрам, веселиться до упаду, ужинать при свечах, провожать закаты — настоящая девичья перезагрузка!
Описание тура
Организационные детали
Вам понадобятся: • лёгкая летняя одежда • купальники • удобная обувь • солнцезащита • наряды для фото и ужинов
Программа тура по дням
1 день
Ужин-знакомство на вилле
Встретимся у аэропорта и поедем на виллу. После заселения — приветственные напитки, отдых. Вечером соберёмся за лёгким ужином и познакомимся поближе.
2 день
Рисовые террасы и храмы Убуда
Переезжаем в Убуд. Полюбуемся рисовыми террасами Тегалаланг, взлетим на качелях над джунглями, а вечером обойдём колоритные храмы.
3 день
Йога или медитация, ужин при свечах
Начнём утро с йоги или медитации. Позавтракаем с видом на джунгли, при желании сходим в спа или на массаж, а вечером устроим ужин при свечах.
4 день
Отдых на природе
Весь день посвятим тропической природе. Съездим к водопадам, погуляем по тропам. Желающие могут устроить фотосессию в летящих платьях.
5 день
Релакс у океана и в пляжном клубе
Переезжаем поближе к океану и наслаждаемся девичником. Можно покататься на сёрфе. Вечер проведём в пляжном клубе, провожая закат.
6 день
Свободный день
В планах на сегодня — поздний завтрак, спа-ритуалы, свободное время. Завершим день вечеринкой или ужином.
7 день
Отдых на ваш вкус
Сегодня вы можете провести день на Бали в своём темпе или посетить соседний остров Нуса Пенида. Вечером соберёмся на прощальный ужин.
8 день
Возвращение домой
Доставим вас к аэропорту и попрощаемся.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость тура
Тариф
Стоимость
За одного при 2-местном размещении
165 900 ₽
1-местное проживание
215 900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Что включено
Проживание
Все завтраки, ужины по программе
Все трансферы по маршруту
Сопровождение организатором
Все билеты и экскурсии по программе
Что не входит в цену
Билеты на Бали и обратно в ваш город
Все обеды, ужины вне программы
Спа, сёрф, фотосессии
1-местное проживание
Виза
Место начала и завершения?
Аэропорт Денпасара, 12:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей — Организатор на Бали
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Мы создаём туры, чтобы открывать мир и делиться этим опытом.
Я родился на острове Ольхон — в сердце Байкала, и с детства живу в атмосфере приключений. Уже посетил 23 страны, организовал читать дальшеуменьшить
более 100 туров и познакомил с миром свыше 600 человек.
Наша команда — это люди, влюблённые в путешествия. Мы делаем только те маршруты, в которые сами хотим отправиться, и вкладываем в них душу. От спокойного отдыха до экспедиций — мы подберём формат под любой запрос.
Я выбираю путешествовать с единомышленниками — и буду рад видеть вас среди них. Мы ценим позитив и создаём не просто поездки, а настоящее сообщество.
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