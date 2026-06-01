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Ретрит на Бали в камерной группе с проживанием на вилле и лёгкими прогулками (18+)

Йога, медитации, звуковые практики и церемония очищения. Отдых на пляжах, источниках и в бане
Приглашаем в уголок гармонии, где вы сможете расслабиться и насладиться моментом. Для вас забронирована утопающая в зелени вилла с видом на вулкан Агунг, в 5 минутах от моря.

Будет много практик
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с нашим экспертом Динарой: йога, медитации, дыхательные техники, звукотерапия, общие круги. А настоятель храма Бесаких проведёт ритуал очищения кармы и открытия чакр.

Духовный путь сопроводит забота о теле: двухразовое сбалансированное питание с лёгкими блюдами и свежими фруктами, релакс в бане, купелях со льдом или цветами, массаж.

Дополнят ретрит отдых на пляжах и горячих источниках, поездки к вулкану Батур, рисовым террасам, Лотосовому озеру, дворцу Таман Уджунг. Подарите внимание, любовь и незабываемые впечатления самому близкому человеку в мире — себе!

Ретрит на Бали в камерной группе с проживанием на вилле и лёгкими прогулками (18+)
Ретрит на Бали в камерной группе с проживанием на вилле и лёгкими прогулками (18+)
Ретрит на Бали в камерной группе с проживанием на вилле и лёгкими прогулками (18+)

Описание тура

Организационные детали

Рекомендуем оформить туристическую страховку.

Программа тура по дням

1 день

Добро пожаловать на Бали

Встретим вас по прибытии и доставим на виллу с шикарным видом на вулкан Агунг. После заселения — время отдохнуть, освоиться и влиться в атмосферу острова.

Добро пожаловать на БалиДобро пожаловать на Бали
2 день

Отдых на пляже и в бане

Сегодня никуда не спешим. В полдень встретимся всей группой, чтобы познакомиться поближе и создать намерения. Прогуляемся к пляжу, сходим в русскую баню. Из парной виден вулкан Агунг, есть цветочная и ледяная купели, массаж. На десерт — свежевыжатые соки и кокосы.

Отдых на пляже и в банеОтдых на пляже и в бане
3 день

Практики, релакс у моря и в парной

У жаворонков есть шанс получить от ретрита максимум: в программе ежедневные утренние практики на свежем воздухе. С сегодняшнего дня и до конца тура распорядок будет следующим: йога/практика в 7:00 или выезд на экскурсию в 6:00. Если же вы любите понежиться в постели подольше, можно присоединиться к позже.

Почти весь оставшийся после йоги день проведём на белоснежном пляже — отдыхаем, плаваем, загораем. Здесь хочется много фотографировать — берите летящие платья и яркие аксессуары. Можно заняться снорклингом или дайвингом. На обратном пути заедем в торговый центр и фруктовую лавку. После ужина — баня с ледяной купелью, ментоловая медитация в парной.

Практики, релакс у моря и в парнойПрактики, релакс у моря и в парной
4 день

Практики, поездка в Водный дворец Таман Уджунг

Утром займёмся антигравити-йогой, йогой-вокалом и голосовой практикой. После обеда посетим Водный дворец Таман Уджунг — королевский комплекс с прудами, беседками, статуями, мостиками, утопающими в зелени и цветах. Полюбуемся территорией, океаном, горами с холма. Вернёмся к ужину, проведём звукотерапию.

Практики, поездка в Водный дворец Таман УджунгПрактики, поездка в Водный дворец Таман Уджунг
5 день

Рассвет на пляже, практики, отдых на побережье Амеда

Встанем пораньше, чтобы встретить рассвет на пляже — один из самых красивых моментов путешествия. Затем — чайная медитация, а потом до вечера отправимся к берегам Амеда с богатым подводным миром — можно заняться снорклингом, фридайвингом. Также стоит прогуляться по деревне. После ужина — йога-вокал и голосовая практика.

Рассвет на пляже, практики, отдых на побережье АмедаРассвет на пляже, практики, отдых на побережье Амеда
6 день

Церемония в храме Бесаких, омовение в водопаде и источнике

Ранним утром выезжаем в храм Бесаких. Настоятель — ясновидящий и целитель — проведёт сакральную церемонию очищения кармы и открытия чакр. Ритуал освобождает от старых энергий, восстанавливает внутренний баланс, пробуждает духовную силу. Если захотите, можно пообщаться с ним лично: узнать своё предназначение, получить наставления.

Пообедаем у подножия Агунга. Съездим к водопаду и святому источнику, чтобы совершить омовение, перезагрузиться и избавиться от негатива. Вечером — ужин, баня с ледяной купелью.

Церемония в храме Бесаких, омовение в водопаде и источникеЦеремония в храме Бесаких, омовение в водопаде и источнике
7 день

Практики, поездка к рисовым террасам и Лотосовому озеру

После утренней практики и завтрака отправимся к рисовым террасам. Поднимемся к храму с головокружительным видом, по пути встретим озорных диких обезьян. Прогуляемся вокруг Лотосового озера, пообедаем на берегу Индийского океана. Поужинаем и проведём ом-чантинг, сопровождаемый дыхательными упражнениями и визуализацией. Это расслабляет, снимает стресс, улучшает концентрацию и ясность ума.

Практики, поездка к рисовым террасам и Лотосовому озеруПрактики, поездка к рисовым террасам и Лотосовому озеру
8 день

Отдых у вулкана Батур и на горячих источниках

Вновь встанем рано и поедем к вулкану Батур. Позавтракаем с потрясающим видом на озеро в кальдере, погуляем по застывшей чёрной лаве. Пообедаем в кафе с панорамой уже трёх вулканов. Затем отдохнём на природных горячих источниках у подножия Абанга и к ужину вернёмся на виллы.

Отдых у вулкана Батур и на горячих источникахОтдых у вулкана Батур и на горячих источниках
9 день

Рассвет, практики, прогулка к храму Шивы, музыкальный вечер

Утром встретим рассвет, проведём практики, прогуляемся к храму Шивы. Порепетируем сегодняшний музыкальный вечер, весь остальной день оставим свободным. После ужина соберёмся тёплой компанией: вместе споём, послушаем живой вокал и, надеемся, сблизимся ещё больше.

Рассвет, практики, прогулка к храму Шивы, музыкальный вечерРассвет, практики, прогулка к храму Шивы, музыкальный вечер
10 день

Практики, свободный день на пляже

Попрактикуем звукотерапию и после завтрака отправимся на пляж. Напоследок вдоволь насладимся прекрасным Бали и расслабленной атмосферой. За ужином поделимся ощущениями и благодарностями, закроем ретрит общим кругом.

Практики, свободный день на пляжеПрактики, свободный день на пляже
11 день

Возвращение домой

После завтрака — сборы и выезд в аэропорт. По пути заглянем за сувенирами и фруктами, при желании — на шоколадную фабрику. Доставим вас к обратному рейсу и попрощаемся.

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
За одного при 2-местном размещении155 000 ₽
1-местное проживание200 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки и ужины
  • Все трансферы по маршруту
  • Сопровождение организатором
  • Экскурсии и практики по программе
  • Музыкальный вечер
  • Помощь с досугом и бронированиями
  • Информационная поддержка
Что не входит в цену
  • Билеты на Бали и обратно в ваш город - от 60 000-120 000 ₽
  • Обеды - около $10-15 в день
  • Входные билеты - $50-100 за все
  • Виза - $35
  • 1-местное проживание - 45 000 ₽
  • Страховка - от 2000 ₽
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Денпасар. 14:00
Завершение: Аэропорт Денпасар. 12:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 11 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей
Андрей — ваша команда гидов на Бали
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Я живу на Бали и уже несколько лет показываю остров таким, каким его редко видят гости. Не «галопом по достопримечательностям», а через атмосферу, природу, ритм и ощущение места. Организую путешествия и
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ретриты для небольших групп — с комфортным проживанием, продуманной программой и вниманием к каждому участнику. Для меня важно не просто провести маршрут, а создать пространство, где людям легко, интересно и спокойно. Показываю Бали без туристического шума: храмы, вулканы, океан, местную культуру и живую природу. Работаю в команде с местными проводниками и инструкторами, чтобы гости чувствовали себя уверенно и безопасно. Если вам близок формат осознанного путешествия — буду рад встрече.

Тур входит в следующие категории Бали

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