У жаворонков есть шанс получить от ретрита максимум: в программе ежедневные утренние практики на свежем воздухе. С сегодняшнего дня и до конца тура распорядок будет следующим: йога/практика в 7:00 или выезд на экскурсию в 6:00. Если же вы любите понежиться в постели подольше, можно присоединиться к позже.

Почти весь оставшийся после йоги день проведём на белоснежном пляже — отдыхаем, плаваем, загораем. Здесь хочется много фотографировать — берите летящие платья и яркие аксессуары. Можно заняться снорклингом или дайвингом. На обратном пути заедем в торговый центр и фруктовую лавку. После ужина — баня с ледяной купелью, ментоловая медитация в парной.