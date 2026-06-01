Будет много практик
Описание тура
Организационные детали
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Программа тура по дням
Добро пожаловать на Бали
Встретим вас по прибытии и доставим на виллу с шикарным видом на вулкан Агунг. После заселения — время отдохнуть, освоиться и влиться в атмосферу острова.
Отдых на пляже и в бане
Сегодня никуда не спешим. В полдень встретимся всей группой, чтобы познакомиться поближе и создать намерения. Прогуляемся к пляжу, сходим в русскую баню. Из парной виден вулкан Агунг, есть цветочная и ледяная купели, массаж. На десерт — свежевыжатые соки и кокосы.
Практики, релакс у моря и в парной
У жаворонков есть шанс получить от ретрита максимум: в программе ежедневные утренние практики на свежем воздухе. С сегодняшнего дня и до конца тура распорядок будет следующим: йога/практика в 7:00 или выезд на экскурсию в 6:00. Если же вы любите понежиться в постели подольше, можно присоединиться к позже.
Почти весь оставшийся после йоги день проведём на белоснежном пляже — отдыхаем, плаваем, загораем. Здесь хочется много фотографировать — берите летящие платья и яркие аксессуары. Можно заняться снорклингом или дайвингом. На обратном пути заедем в торговый центр и фруктовую лавку. После ужина — баня с ледяной купелью, ментоловая медитация в парной.
Практики, поездка в Водный дворец Таман Уджунг
Утром займёмся антигравити-йогой, йогой-вокалом и голосовой практикой. После обеда посетим Водный дворец Таман Уджунг — королевский комплекс с прудами, беседками, статуями, мостиками, утопающими в зелени и цветах. Полюбуемся территорией, океаном, горами с холма. Вернёмся к ужину, проведём звукотерапию.
Рассвет на пляже, практики, отдых на побережье Амеда
Встанем пораньше, чтобы встретить рассвет на пляже — один из самых красивых моментов путешествия. Затем — чайная медитация, а потом до вечера отправимся к берегам Амеда с богатым подводным миром — можно заняться снорклингом, фридайвингом. Также стоит прогуляться по деревне. После ужина — йога-вокал и голосовая практика.
Церемония в храме Бесаких, омовение в водопаде и источнике
Ранним утром выезжаем в храм Бесаких. Настоятель — ясновидящий и целитель — проведёт сакральную церемонию очищения кармы и открытия чакр. Ритуал освобождает от старых энергий, восстанавливает внутренний баланс, пробуждает духовную силу. Если захотите, можно пообщаться с ним лично: узнать своё предназначение, получить наставления.
Пообедаем у подножия Агунга. Съездим к водопаду и святому источнику, чтобы совершить омовение, перезагрузиться и избавиться от негатива. Вечером — ужин, баня с ледяной купелью.
Практики, поездка к рисовым террасам и Лотосовому озеру
После утренней практики и завтрака отправимся к рисовым террасам. Поднимемся к храму с головокружительным видом, по пути встретим озорных диких обезьян. Прогуляемся вокруг Лотосового озера, пообедаем на берегу Индийского океана. Поужинаем и проведём ом-чантинг, сопровождаемый дыхательными упражнениями и визуализацией. Это расслабляет, снимает стресс, улучшает концентрацию и ясность ума.
Отдых у вулкана Батур и на горячих источниках
Вновь встанем рано и поедем к вулкану Батур. Позавтракаем с потрясающим видом на озеро в кальдере, погуляем по застывшей чёрной лаве. Пообедаем в кафе с панорамой уже трёх вулканов. Затем отдохнём на природных горячих источниках у подножия Абанга и к ужину вернёмся на виллы.
Рассвет, практики, прогулка к храму Шивы, музыкальный вечер
Утром встретим рассвет, проведём практики, прогуляемся к храму Шивы. Порепетируем сегодняшний музыкальный вечер, весь остальной день оставим свободным. После ужина соберёмся тёплой компанией: вместе споём, послушаем живой вокал и, надеемся, сблизимся ещё больше.
Практики, свободный день на пляже
Попрактикуем звукотерапию и после завтрака отправимся на пляж. Напоследок вдоволь насладимся прекрасным Бали и расслабленной атмосферой. За ужином поделимся ощущениями и благодарностями, закроем ретрит общим кругом.
Возвращение домой
После завтрака — сборы и выезд в аэропорт. По пути заглянем за сувенирами и фруктами, при желании — на шоколадную фабрику. Доставим вас к обратному рейсу и попрощаемся.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|За одного при 2-местном размещении
|155 000 ₽
|1-местное проживание
|200 000 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки и ужины
- Все трансферы по маршруту
- Сопровождение организатором
- Экскурсии и практики по программе
- Музыкальный вечер
- Помощь с досугом и бронированиями
- Информационная поддержка
Что не входит в цену
- Билеты на Бали и обратно в ваш город - от 60 000-120 000 ₽
- Обеды - около $10-15 в день
- Входные билеты - $50-100 за все
- Виза - $35
- 1-местное проживание - 45 000 ₽
- Страховка - от 2000 ₽