Только представьте: вы просыпаетесь под шум волн, выходите на палубу, где вас уже ждёт завтрак от
Описание тура
Организационные детали
Заселение на яхту в 12:00, рекомендуем прилететь в Лабуан-Баджа заранее или вылететь в день начала тура внутренним рейсом из Денпасар в 7:55.
Программа тура по дням
Начало круиза: острова Келор и Калонг и Клубничная скала
Из аэропорта — сразу в марину. Взойдём на борт яхты, прослушаем брифинг от капитана и отправимся в круиз по архипелагу Комодо. После обеда высадимся на островок Келор и расслабимся на белоснежном пляже. Затем остановимся у Клубничной скалы — здесь встречаются и оранжевые, и розовые, и терракотовые оттенки.
Вечером прибудем к острову Калонг, чтобы увидеть, как небо начинает шевелиться — из леса поднимаются сотни летучих лисиц. Они не опасны для людей и питаются только фруктами.
Рассвет на вершине горы, остров Комодо с варанами и отдых на розовых пляжах
Проснёмся в 4:00, легко позавтракаем и отправимся на вершину горы на острове Падар, чтобы застать начало дня. Затем побываем на розовом пляже: здесь можно искупаться, покататься на сапах и каяках.
Прогуляемся по острову Комодо, где живёт множество варанов — эти 3-метровые гиганты напоминают драконов. А ещё обитают олени, черепахи, попугаи ара и другие птицы. Отдохнём на ещё одном розовом пляже. К вечеру вернёмся на яхту. После ужина желающие споют в караоке или поиграют в настольные игры.
Плавание со скатами и остров Гили Лава
Прибудем к Манта-Пойнту, где обитает множество скатов. С маской и трубкой вы искупаетесь в кристально чистой воде рядом с этими гигантскими существами. А затем — релакс на песчаной отмели Така Макассар. Окажемся на белоснежном полумесяце среди бирюзовой воды и вдали от суеты и толп людей.
После обеда прибудем к острову Гили Лава. Покатаемся на сапах, искупаемся и позагораем. Насладимся закатом с холма: в розовый цвет окрасятся бухта и берега. Ужинать будем уже под звёздами.
Морские черепахи и остров Себаюр
Сегодня встретим морских черепах на Сиаба-Тёртл-Пойнт. Пообедаем на острове Себаюр, где можно увидеть кораллы, осьминогов, рифовых акул и скатов. У вас будет время, чтобы погулять в окрестностях.
Последний ужин на борту будет особенно вкусным и запоминающимся.
Остров Канава, завершение круиза и переезд в деревню Чандидаса
Позавтракаем и прибудем на острова Канава: искупаемся, изучим подводный мир и сделаем кадры на фоне яхты на прощание. Вернёмся в Лабуан-Баджо и перелетим на Бали. Всего час — и вот мы уже едем на наши виллы в тихой деревушке Чандидаса, куда редко добираются путешественники. После заселения поужинаем на берегу Индийского океана.
Храм Гоа Лава, рисовые террасы и кофейные плантации
Отправимся вглубь острова. Посетим мистический храм Гоа Лава — символ перехода между мирами. Поедем на рисовые террасы Абиан Деса, а оттуда — на плантации знаменитого кофе лувак — того самого, который делает симпатичный зверёк. Как? — Узнаете!
Посетим храм Гунунг Кави Себату с купальнями, источниками и прудом с золотыми карпами.
Вулкан Батур и соляная плантация
Сегодня побываем у вулкана Батур, пообедаем с видом на озеро в его кальдере. Затем поедем на соляную плантацию. Здесь, как и сотню лет назад, вручную добывают соль. Её можно купить как сувенир.
День отдыха
Отдохнём после насыщенных экскурсионных дней. После завтрака вы решите: остаться на вилле у бассейна или за доплату поехать на один из самых красивых пляжей восточного побережья — Уайт Сэнд бич. Здесь мелкий белый песок, прозрачная вода, лёгкий прибой и несколько уютных варунгов (семейных ресторанчиков) с рыбой на гриле.
Вечером на вилле вас будет ждать гала-ужин с традиционным балийским поросёнком.
Отъезд
После завтрака попрощаемся с океаном и соберём вещи. Выселение до 12:00. Затем отвезём вас в аэропорт.
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Стоимость тура
|Тариф
|Стоимость
|Базовый билет
|$1690
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание на яхте и вилле
- Трёхразовое питание, чай и кофе на яхте, завтраки и ужины на вилле
- Трансферы по маршруту, в том числе из/в аэропорт
- Снаряжение для снорклинга, сапы и каяк
- Экскурсия по Бали с русскоговорящим гидом
- Услуги русскоговорящего гида в круизе
Что не входит в цену
- Билеты в Лабуан-Баджо и обратно из Денпасара
- Внутренний перелёт на Бали
- Обеды в 5-8 дни
- Местные налоги и билеты в нацпарки - $105 (оплачиваются при заключении договора)
- Виза - $30-35
- Трансфер на пляж Уайт Сэнд бич - $10 (за машину на 4 чел.)
- Доплата за 1-местное размещение