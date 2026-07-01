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Роскошный релакс в Индонезии: VIP-круиз по островам Комодо и отдых на вилле на Бали

Поплавать со скатами, побывать на кофейной плантации, увидеть драконов и рисовые террасы
В одном туре мы объединили роскошный круиз на яхте и отдых в уединённой балийской деревушке.

Только представьте: вы просыпаетесь под шум волн, выходите на палубу, где вас уже ждёт завтрак от
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шеф-повара.

Из планов на день: понежиться на розовом пляже, исследовать острова, поплавать на сапе или понаблюдать за морскими черепахами. А вечером — ужин под звёздами под убаюкивающий плеск воды.

Вторую половину тура проведём, исследуя Бали: осмотрим мистические храмы, полюбуемся плантациями риса, соли и кофе, увидим вулкан Батур и, конечно, ещё расслабимся на берегу океана.

Роскошный релакс в Индонезии: VIP-круиз по островам Комодо и отдых на вилле на Бали
Роскошный релакс в Индонезии: VIP-круиз по островам Комодо и отдых на вилле на Бали
Роскошный релакс в Индонезии: VIP-круиз по островам Комодо и отдых на вилле на Бали

Описание тура

Организационные детали

Заселение на яхту в 12:00, рекомендуем прилететь в Лабуан-Баджа заранее или вылететь в день начала тура внутренним рейсом из Денпасар в 7:55.

Программа тура по дням

1 день

Начало круиза: острова Келор и Калонг и Клубничная скала

Из аэропорта — сразу в марину. Взойдём на борт яхты, прослушаем брифинг от капитана и отправимся в круиз по архипелагу Комодо. После обеда высадимся на островок Келор и расслабимся на белоснежном пляже. Затем остановимся у Клубничной скалы — здесь встречаются и оранжевые, и розовые, и терракотовые оттенки.

Вечером прибудем к острову Калонг, чтобы увидеть, как небо начинает шевелиться — из леса поднимаются сотни летучих лисиц. Они не опасны для людей и питаются только фруктами.

Начало круиза: острова Келор и Калонг и Клубничная скалаНачало круиза: острова Келор и Калонг и Клубничная скалаНачало круиза: острова Келор и Калонг и Клубничная скала
2 день

Рассвет на вершине горы, остров Комодо с варанами и отдых на розовых пляжах

Проснёмся в 4:00, легко позавтракаем и отправимся на вершину горы на острове Падар, чтобы застать начало дня. Затем побываем на розовом пляже: здесь можно искупаться, покататься на сапах и каяках.

Прогуляемся по острову Комодо, где живёт множество варанов — эти 3-метровые гиганты напоминают драконов. А ещё обитают олени, черепахи, попугаи ара и другие птицы. Отдохнём на ещё одном розовом пляже. К вечеру вернёмся на яхту. После ужина желающие споют в караоке или поиграют в настольные игры.

Рассвет на вершине горы, остров Комодо с варанами и отдых на розовых пляжахРассвет на вершине горы, остров Комодо с варанами и отдых на розовых пляжах
3 день

Плавание со скатами и остров Гили Лава

Прибудем к Манта-Пойнту, где обитает множество скатов. С маской и трубкой вы искупаетесь в кристально чистой воде рядом с этими гигантскими существами. А затем — релакс на песчаной отмели Така Макассар. Окажемся на белоснежном полумесяце среди бирюзовой воды и вдали от суеты и толп людей.

После обеда прибудем к острову Гили Лава. Покатаемся на сапах, искупаемся и позагораем. Насладимся закатом с холма: в розовый цвет окрасятся бухта и берега. Ужинать будем уже под звёздами.

Плавание со скатами и остров Гили ЛаваПлавание со скатами и остров Гили Лава
4 день

Морские черепахи и остров Себаюр

Сегодня встретим морских черепах на Сиаба-Тёртл-Пойнт. Пообедаем на острове Себаюр, где можно увидеть кораллы, осьминогов, рифовых акул и скатов. У вас будет время, чтобы погулять в окрестностях.

Последний ужин на борту будет особенно вкусным и запоминающимся.

Морские черепахи и остров СебаюрМорские черепахи и остров Себаюр
5 день

Остров Канава, завершение круиза и переезд в деревню Чандидаса

Позавтракаем и прибудем на острова Канава: искупаемся, изучим подводный мир и сделаем кадры на фоне яхты на прощание. Вернёмся в Лабуан-Баджо и перелетим на Бали. Всего час — и вот мы уже едем на наши виллы в тихой деревушке Чандидаса, куда редко добираются путешественники. После заселения поужинаем на берегу Индийского океана.

Остров Канава, завершение круиза и переезд в деревню Чандидаса
6 день

Храм Гоа Лава, рисовые террасы и кофейные плантации

Отправимся вглубь острова. Посетим мистический храм Гоа Лава — символ перехода между мирами. Поедем на рисовые террасы Абиан Деса, а оттуда — на плантации знаменитого кофе лувак — того самого, который делает симпатичный зверёк. Как? — Узнаете!

Посетим храм Гунунг Кави Себату с купальнями, источниками и прудом с золотыми карпами.

Храм Гоа Лава, рисовые террасы и кофейные плантацииХрам Гоа Лава, рисовые террасы и кофейные плантацииХрам Гоа Лава, рисовые террасы и кофейные плантации
7 день

Вулкан Батур и соляная плантация

Сегодня побываем у вулкана Батур, пообедаем с видом на озеро в его кальдере. Затем поедем на соляную плантацию. Здесь, как и сотню лет назад, вручную добывают соль. Её можно купить как сувенир.

Вулкан Батур и соляная плантацияВулкан Батур и соляная плантация
8 день

День отдыха

Отдохнём после насыщенных экскурсионных дней. После завтрака вы решите: остаться на вилле у бассейна или за доплату поехать на один из самых красивых пляжей восточного побережья — Уайт Сэнд бич. Здесь мелкий белый песок, прозрачная вода, лёгкий прибой и несколько уютных варунгов (семейных ресторанчиков) с рыбой на гриле.

Вечером на вилле вас будет ждать гала-ужин с традиционным балийским поросёнком.

День отдыхаДень отдыха
9 день

Отъезд

После завтрака попрощаемся с океаном и соберём вещи. Выселение до 12:00. Затем отвезём вас в аэропорт.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость тура

ТарифСтоимость
Базовый билет$1690
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание на яхте и вилле
  • Трёхразовое питание, чай и кофе на яхте, завтраки и ужины на вилле
  • Трансферы по маршруту, в том числе из/в аэропорт
  • Снаряжение для снорклинга, сапы и каяк
  • Экскурсия по Бали с русскоговорящим гидом
  • Услуги русскоговорящего гида в круизе
Что не входит в цену
  • Билеты в Лабуан-Баджо и обратно из Денпасара
  • Внутренний перелёт на Бали
  • Обеды в 5-8 дни
  • Местные налоги и билеты в нацпарки - $105 (оплачиваются при заключении договора)
  • Виза - $30-35
  • Трансфер на пляж Уайт Сэнд бич - $10 (за машину на 4 чел.)
  • Доплата за 1-местное размещение
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Лабуан-Баджо, до 12:00
Завершение: Аэропорт Денпасара, 9:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий
Дмитрий — Организатор на Бали
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Провёл экскурсии для 91 туриста
В туризме более 20 лет, яхтенный капитан, тревел-эксперт, организатор более 100 мероприятий, походов, экспедиций и регат для взрослых и детей. В активе организация и успешное проведение морских походов и круизов
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на Сейшелы, Азоры, Канары, Карибы, Мальдивы, Таиланд, по всему Средиземноморью, а также России — Крым, Карелия, Приморье и Байкал. Приоритетная задача — активное развитие яхтенного туризма в России, открытие новых маршрутов и направлений, популяризация этого вида отдыха и путешествий.

Тур входит в следующие категории Бали

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