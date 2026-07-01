Из аэропорта — сразу в марину. Взойдём на борт яхты, прослушаем брифинг от капитана и отправимся в круиз по архипелагу Комодо. После обеда высадимся на островок Келор и расслабимся на белоснежном пляже. Затем остановимся у Клубничной скалы — здесь встречаются и оранжевые, и розовые, и терракотовые оттенки.

Вечером прибудем к острову Калонг, чтобы увидеть, как небо начинает шевелиться — из леса поднимаются сотни летучих лисиц. Они не опасны для людей и питаются только фруктами.