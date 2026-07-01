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С Бали на Яву в мини-группе: вулкан Бромо и водопад Тумпак Севу

Встретить рассвет у подножия, подняться к кратеру и полюбоваться мощным каскадом в джунглях
Представьте: ещё не рассвело, но небо уже меняет цвет — от густой фиолетовой тьмы к тонкой полоске янтаря у горизонта. Перед вами — выжженные лавой склоны вулкана Бромо. Из кратера
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поднимается струйка дыма — напоминание о том, что внутри дремлет могучая стихия. В этих невероятных пейзажах вы встретите зарю — зрелище, от которого замирает сердце. А затем сквозь густые заросли джунглей проберётесь к водопаду Тумпак Севу.

Здесь мириады брызг застывают в воздухе радужной пеленой, а грохот воды заглушает мысли — остаётся лишь ощущение момента и бесконечной силы природы.

С Бали на Яву в мини-группе: вулкан Бромо и водопад Тумпак Севу
С Бали на Яву в мини-группе: вулкан Бромо и водопад Тумпак Севу
С Бали на Яву в мини-группе: вулкан Бромо и водопад Тумпак Севу

Описание тура

Организационные детали

Возьмите тёплые вещи (куртку, кофту, штаны), кроссовки, наличные.

Программа тура по дням

1 день

Переезд на остров Ява

Выезжаем в сторону Явы. Остановимся на обед, между островами переправимся на пароме и заселимся в отель недалеко от вулкана.

Переезд на остров Ява
2 день

Вулкан Бромо, водопад Тумпак Севу

Выезжаем ночью, чтобы успеть к рассвету. На смотровой Bukit Cinta с видом на вулканы встретим первые солнечные лучи. Затем на джипе подъедем к Бромо, по лестнице поднимемся к кратеру и сделаем впечатляющие фото. К завтраку вернёмся в отель, потом съездим к водопаду Тумпак Севу. Вечером — отъезд обратно на Бали.

Вулкан Бромо, водопад Тумпак СевуВулкан Бромо, водопад Тумпак СевуВулкан Бромо, водопад Тумпак СевуВулкан Бромо, водопад Тумпак СевуВулкан Бромо, водопад Тумпак Севу
3 день

Возвращение на Бали

Утром прибудем на Бали и попрощаемся в точке старта.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость тура

ТарифСтоимость
Базовый билет$180
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Все трансферы по маршруту
  • Сопровождение гидом-водителем
  • Входные билеты и экскурсии по программе
Что не входит в цену
  • Билеты на Бали и обратно
  • Проживание
  • Питание
  • Виза
  • Стоимость указана за одного при участии 5 человек и зависит от размера группы:
  • 4 гостя - $210 за чел
  • 3 гостя - $250 за чел
  • 2 гостя - $350 за чел
  • 1 гость - $650
Где начинаем и завершаем?
Начало: Бали, место по договорённости, 6:00
Завершение: Бали, место по договорённости, 9:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Яно
Яно — ваш гид на Бали
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Я русскоговорящий гид на островах Бали и Ява. Провожу экскурсии более 15 лет. На Бали живу около 20 лет. Мои программы — по храмам, водопадам, вулканам и соседним островам. Жду в гости!

Тур входит в следующие категории Бали

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