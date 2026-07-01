Представьте: ещё не рассвело, но небо уже меняет цвет — от густой фиолетовой тьмы к тонкой полоске янтаря у горизонта. Перед вами — выжженные лавой склоны вулкана Бромо. Из кратера
Описание тура
Организационные детали
Возьмите тёплые вещи (куртку, кофту, штаны), кроссовки, наличные.
Программа тура по дням
1 день
Переезд на остров Ява
Выезжаем в сторону Явы. Остановимся на обед, между островами переправимся на пароме и заселимся в отель недалеко от вулкана.
2 день
Вулкан Бромо, водопад Тумпак Севу
Выезжаем ночью, чтобы успеть к рассвету. На смотровой Bukit Cinta с видом на вулканы встретим первые солнечные лучи. Затем на джипе подъедем к Бромо, по лестнице поднимемся к кратеру и сделаем впечатляющие фото. К завтраку вернёмся в отель, потом съездим к водопаду Тумпак Севу. Вечером — отъезд обратно на Бали.
3 день
Возвращение на Бали
Утром прибудем на Бали и попрощаемся в точке старта.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость тура
|Тариф
|Стоимость
|Базовый билет
|$180
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Что включено
- Все трансферы по маршруту
- Сопровождение гидом-водителем
- Входные билеты и экскурсии по программе
Что не входит в цену
- Билеты на Бали и обратно
- Проживание
- Питание
- Виза
- Стоимость указана за одного при участии 5 человек и зависит от размера группы:
- 4 гостя - $210 за чел
- 3 гостя - $250 за чел
- 2 гостя - $350 за чел
- 1 гость - $650
Где начинаем и завершаем?
Начало: Бали, место по договорённости, 6:00
Завершение: Бали, место по договорённости, 9:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Яно — ваш гид на Бали
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Я русскоговорящий гид на островах Бали и Ява. Провожу экскурсии более 15 лет. На Бали живу около 20 лет. Мои программы — по храмам, водопадам, вулканам и соседним островам. Жду в гости!
Тур входит в следующие категории Бали
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