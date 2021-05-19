Полезная информация о Денпасаре
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Местное время в Денпасаре
01:5719
19 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇮🇩 Индонезия
|Название города
|Денпасар
|По-английски
|Denpasar
|Столица региона
|Денпасар является столицей региона
|Население города
|834 881 чел.
|Аэропорт
|Нгура-Раи DPS
|Часовой пояс
|Asia/Makassar
|Средняя высота
|33 м. от уровня моря
Где находится Денпасар на карте
Денпасар