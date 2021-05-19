Всё о Денпасаре

Полезная информация о Денпасаре

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Местное время в Денпасаре
01:5719
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇮🇩 Индонезия
Название городаДенпасар
По-английскиDenpasar
Столица регионаДенпасар является столицей региона
Население города834 881 чел.
АэропортНгура-Раи DPS
Часовой поясAsia/Makassar
Средняя высота33 м. от уровня моря

Где находится Денпасар на карте

Денпасар фото города
Денпасар

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