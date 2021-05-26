Как добраться до Денпасара на самолёте
В Денпасаре 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Ngurah Rai International Airport» вам не избежать
Список аэропортов Денпасара
- Нгура-Раи DPSNgurah Rai International Airport
Самые дешёвые билеты в Денпасар из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
Обратный билет через
–нед.
|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|26.05.2021
|из 🇮🇩Ломбока
|848
|45м
|15.10.2020
|из 🇮🇩Сурабой
|1 305
|50м
|07.08.2021
|из 🇮🇩Джокьякарты
|1 830
|1ч 15м
|11.11.2020
|из 🇮🇩Макасара
|2 508
|6ч 55м (⇵1)
|20.10.2020
|из 🇮🇩Джакарты
|2 543
|1ч 55м
|15.10.2020
|из 🇮🇩Банджармасина
|2 927
|4ч 5м (⇵1)
|17.11.2020
|из 🇮🇩Бандунга
|2 932
|1ч 40м
|28.10.2020
|из 🇮🇩Лабуана Баджо
|3 046
|1ч
|16.10.2020
|из 🇮🇩Семаранга
|3 999
|23ч 20м (⇵1)
|09.03.2021
|из 🇸🇬Сингапура
|4 511
|2ч 45м
|11.04.2021
|из 🇲🇾Куала-Лумпура
|4 758
|3ч 10м
|19.02.2021
|из 🇵🇭Манилы
|5 114
|4ч 10м
|10.11.2020
|из 🇮🇩Вайнгапу
|5 184
|1ч 35м
|25.10.2020
|из 🇮🇩Палембанга
|5 200
|9ч 35м (⇵1)
|17.10.2020
|из 🇮🇩Маланга
|5 369
|10ч 45м (⇵1)
|25.10.2020
|из 🇮🇩Паданга
|5 457
|12ч 20м (⇵1)
|10.11.2020
|из 🇮🇩Тамболаки
|5 608
|1ч
|14.10.2020
|из 🇮🇩Медана
|5 662
|8ч (⇵1)
|26.10.2020
|из 🇮🇩Пеканбару
|5 678
|8ч 55м (⇵1)
|24.11.2020
|из 🇮🇩Мамуджу
|6 006
|16ч 50м (⇵1)
|15.02.2021
|из 🇮🇩Манадо
|6 676
|2ч 20м
|03.02.2021
|из 🇵🇭Катиклана
|7 485
|6ч 45м (⇵1)
|03.02.2021
|из 🇹🇭Краби
|7 882
|10ч 35м (⇵1)
|12.01.2021
|из 🇵🇭Себу
|8 028
|10ч 10м (⇵1)
|01.01.2021
|из 🇻🇳Хошимина
|8 337
|12ч 40м (⇵1)
|07.01.2021
|из 🇹🇭Пхукета
|8 485
|9ч 55м (⇵1)
|18.02.2021
|из 🇹🇭Бангкока
|8 904
|4ч 15м
|14.01.2021
|из 🇨🇳Шанхая
|9 003
|21ч 20м (⇵1)
|01.01.2021
|из 🇦🇺Перта
|9 252
|3ч 55м
|23.04.2021
|из 🇮🇳Тируччираппалли
|9 511
|12ч 55м (⇵1)
|06.05.2021
|из 🇻🇳Фукуока
|9 963
|7ч 25м (⇵1)
|17.03.2021
|из Гонконга
|10 031
|24ч 30м (⇵1)
|01.02.2021
|из Сеула
|10 036
|24ч 15м (⇵1)
|15.12.2020
|из 🇮🇩Маноквари
|10 395
|5ч 40м (⇵1)
|10.02.2021
|из 🇻🇳Нячанга
|10 441
|26ч 30м (⇵1)
|01.03.2021
|из 🇮🇳Кочина
|12 664
|19ч 30м (⇵2)
|30.01.2021
|из 🇱🇦Вьентьяна
|12 743
|15ч 20м (⇵1)
|02.06.2021
|из 🇻🇳Дананга
|12 789
|19ч 5м (⇵2)
|26.09.2021
|из 🇯🇵Токио
|12 842
|19ч 35м (⇵1)
|20.10.2020
|из 🇮🇩Биака
|14 428
|50ч 45м (⇵2)
|06.01.2021
|из 🇯🇵Осаки
|14 485
|16ч 15м (⇵1)
|10.02.2021
|из 🇮🇳Дели
|14 806
|17ч 10м (⇵2)
|03.12.2020
|из 🇮🇳Ченная
|15 299
|14ч 20м (⇵1)
|01.07.2021
|из 🇷🇺Владивостока
|16 049
|57ч 55м (⇵2)
|08.01.2021
|из 🇨🇳Пекина
|16 197
|21ч 40м (⇵1)
|01.06.2021
|из 🇮🇳Коямпуттура
|16 308
|15ч 30м (⇵2)
|10.11.2020
|из 🇰🇭Пномпени
|16 888
|12ч 15м (⇵1)
|08.02.2021
|из 🇹🇭Самуи
|17 820
|15ч (⇵1)
|15.02.2021
|из 🇧🇩Дакки
|18 636
|23ч 10м (⇵2)
|13.04.2021
|из 🇲🇻Мале
|18 826
|11ч 25м (⇵1)
|13.01.2021
|из 🇦🇪Дубая
|18 920
|28ч 25м (⇵1)
|24.11.2020
|из 🇰🇭Сиемреапа
|21 466
|16ч 55м (⇵1)
|19.01.2021
|из 🇦🇺Мельбурна
|21 705
|19ч 20м (⇵1)
|18.03.2021
|из 🇦🇪Шарджи
|22 226
|35ч 40м (⇵2)
|10.12.2020
|из 🇱🇰Коломбо
|22 394
|20ч 55м (⇵2)
|07.12.2020
|из 🇹🇭Чиангмая
|22 849
|28ч 50м (⇵1)
|26.07.2021
|из 🇺🇦Киева
|22 881
|55ч (⇵2)
|10.01.2021
|из Дили
|23 432
|2ч 5м
|04.06.2021
|из 🇷🇺Москвы
|23 460
|56ч 10м (⇵2)
|01.02.2021
|из 🇷🇺Иркутска
|24 313
|25ч (⇵1)
|21.05.2021
|из 🇳🇿Окленда
|24 658
|17ч 35м (⇵1)
|03.05.2021
|из 🇶🇦Дохи
|24 743
|24ч 10м (⇵1)
|15.03.2021
|из Порта-Морсби
|24 747
|32ч 5м (⇵1)
|04.01.2021
|из 🇦🇺Сиднея
|26 572
|22ч 10м (⇵1)
|22.02.2021
|из 🇷🇺Новосибирска
|26 737
|21ч (⇵1)
|15.12.2020
|из 🇦🇺Голда-Коста
|27 093
|19ч 30м (⇵1)
|01.04.2021
|из 🇷🇺Красноярска
|27 405
|18ч 10м (⇵1)
|04.08.2021
|из 🇰🇿Алматы
|27 599
|49ч 5м (⇵2)
|17.12.2020
|из 🇨🇳Гуанчжоу
|28 482
|17ч 50м (⇵1)
|23.02.2021
|из 🇹🇷Стамбула
|28 499
|45ч 5м (⇵2)
|23.02.2021
|из 🇬🇪Тбилиси
|28 778
|26ч 5м (⇵2)
|02.06.2021
|из 🇰🇿Нур-Султана (Астана)
|29 041
|49ч 20м (⇵2)
|10.01.2021
|из 🇷🇺Барнаула
|29 253
|35ч 35м (⇵2)
|19.12.2020
|из Пусана
|29 594
|27ч 45м (⇵2)
|31.03.2021
|из 🇷🇺Санкт-Петербурга
|29 611
|23ч 45м (⇵1)
|14.10.2020
|из 🇵🇰Лахора
|30 399
|32ч 50м (⇵2)
|12.11.2020
|из 🇨🇳Куньмина
|30 689
|47ч 10м (⇵2)
|19.03.2021
|из 🇷🇺Омска
|31 374
|36ч 15м (⇵2)
|20.11.2020
|из 🇦🇪Абу-Даби
|31 602
|53ч 35м (⇵2)
|17.01.2021
|из 🇷🇺Ростова-на-Дону
|32 105
|44ч 50м (⇵2)
|18.10.2020
|из 🇺🇸Лос-Анджелеса
|32 331
|30ч (⇵2)
|20.01.2021
|из 🇷🇺Казани
|32 358
|36ч 25м (⇵2)
|05.02.2021
|из 🇺🇿Ташкента
|33 384
|31ч 50м (⇵2)
|31.03.2021
|из 🇷🇺Уфы
|33 749
|23ч 35м (⇵1)
|06.11.2020
|из 🇧🇭Манамы
|34 162
|45ч 35м (⇵2)
|13.01.2021
|из 🇷🇺Перми
|34 164
|29ч 30м (⇵2)
|09.11.2020
|из 🇸🇦Джидды
|34 182
|17ч 30м (⇵1)
|02.05.2021
|из 🇷🇺Челябинска
|34 361
|29ч (⇵2)
|27.01.2021
|из 🇰🇬Бишкека
|34 607
|29ч 10м (⇵2)
|14.01.2021
|из 🇷🇺Екатеринбурга
|34 670
|25ч (⇵2)
|11.12.2020
|из 🇷🇺Сургута
|35 202
|46ч 15м (⇵2)
|03.01.2021
|из 🇬🇧Лондона
|35 396
|37ч 40м (⇵2)
|09.11.2020
|из 🇪🇸Мадрида
|35 493
|28ч 25м (⇵2)
|01.11.2020
|из 🇪🇸Барселоны
|35 494
|43ч (⇵2)
|08.03.2021
|из 🇷🇺Тюмени
|35 535
|30ч 55м (⇵2)
|16.05.2021
|из 🇷🇺Ижевска
|35 617
|18ч 15м (⇵1)
|22.01.2021
|из 🇰🇿Шымкента
|35 635
|25ч 5м (⇵2)
|02.11.2020
|из 🇷🇺Сочи
|35 663
|33ч 25м (⇵1)
|01.09.2021
|из 🇧🇾Минска
|35 720
|18ч 20м (⇵1)
|07.12.2020
|из 🇮🇱Тель-Авива
|35 971
|23ч 55м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Самые популярные направления из Денпасара
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Денпасара, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Дубай, Горонтало, Джакарта, Куала-Лумпур и Лабуан Баджо
- 16.10.202019.10.2020
- 22.10.202023.10.2020
- 29.03.202130.03.2021
- 14.10.202029.10.2020
- 23.02.202124.02.2021
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