Найдено 3 экскурсии в категории « Природа и пейзажи » в Джокьякарте на русском языке, цены от $230. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году

На машине 10 часов 3 отзыва Индивидуальная Погружение в культуру острова Ява Буддийский храм Боробудур и архитектурный парк Прамбанан «Всего за один день вы познакомитесь с главными достопримечательностями Явы: посетите крупнейший в мире буддийский храм, прочитаете индуистский эпос на каменных барельефах, прикоснётесь к природной красоте и традициям острова» от $230 за человека На машине 10 часов 3 отзыва Индивидуальная Древние храмы острова Ява Прикоснуться к святыням буддийской религии в обзорной поездке по Джокьякарте Начало: Аэропорт или отель города Джокьякарта «Оказаться здесь — значит прочувствовать колорит Индонезии и её природную красоту, прикоснуться к культовым местам паломничества и молитв» от $295 за человека На машине 11 часов Индивидуальная Храмы острова Ява: Прамбанан, Мендут и Боробудур Вдохновляющее путешествие в мир буддизма и индуизма - из Джокьякарты Начало: У вашего отеля «Мы будем перемещаться на комфортабельном автомобиле, а по пути я расскажу, как природные катаклизмы изменили судьбу этих мест» от $285 за человека Другие экскурсии Джокьякарты

Ответы на вопросы от путешественников по Джокьякарте в категории «Природа и пейзажи»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Джокьякарте Погружение в культуру острова Ява Древние храмы острова Ява Храмы острова Ява: Прамбанан, Мендут и Боробудур В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3 Сколько стоит экскурсия по Джокьякарте в декабре 2025 Сейчас в Джокьякарте в категории "Природа и пейзажи" можно забронировать 3 экскурсии от 230 до 295. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5

Экскурсии на русском языке в Джокьякарте (Индонезия 🇮🇩) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Природа и пейзажи», 6 ⭐ отзывов, цены от $230. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Индонезии. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль