Индивидуальная
Погружение в культуру острова Ява
Буддийский храм Боробудур и архитектурный парк Прамбанан
«Всего за один день вы познакомитесь с главными достопримечательностями Явы: посетите крупнейший в мире буддийский храм, прочитаете индуистский эпос на каменных барельефах, прикоснётесь к природной красоте и традициям острова»
Завтра в 07:00
11 дек в 07:00
от $230 за человека
Индивидуальная
Древние храмы острова Ява
Прикоснуться к святыням буддийской религии в обзорной поездке по Джокьякарте
Начало: Аэропорт или отель города Джокьякарта
«Оказаться здесь — значит прочувствовать колорит Индонезии и её природную красоту, прикоснуться к культовым местам паломничества и молитв»
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
от $295 за человека
Индивидуальная
Храмы острова Ява: Прамбанан, Мендут и Боробудур
Вдохновляющее путешествие в мир буддизма и индуизма - из Джокьякарты
Начало: У вашего отеля
«Мы будем перемещаться на комфортабельном автомобиле, а по пути я расскажу, как природные катаклизмы изменили судьбу этих мест»
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
от $285 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Джокьякарте в категории «Природа и пейзажи»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Джокьякарте
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Сколько стоит экскурсия по Джокьякарте в декабре 2025
Сейчас в Джокьякарте в категории "Природа и пейзажи" можно забронировать 3 экскурсии от 230 до 295. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
Экскурсии на русском языке в Джокьякарте (Индонезия 🇮🇩) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Природа и пейзажи», 6 ⭐ отзывов, цены от $230. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Индонезии. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль