Найдено 4 экскурсии в категории « Святые места » в Джокьякарте на русском языке, цены от $230, скидки до 15%. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2025 году

На машине 12 часов 3 отзыва Индивидуальная Погружение в культуру острова Ява Буддийский храм Боробудур, архитектурный парк Прамбанан, дворец султана и Водный замок «Вы увидите сотни статуй Будды, рассмотрите барельефы на религиозные сюжеты и узнаете, почему Боробудур возведён в форме мандалы» от $230 за человека На машине 10 часов 2 отзыва Индивидуальная Древние храмы острова Ява Прикоснуться к святыням буддийской религии в обзорной поездке по Джокьякарте Начало: Аэропорт или отель города Джокьякарта «Вы побываете в древнем буддийском храме Боробудур — крупнейшем памятнике средневековой индонезийской архитектуры» от $295 за человека На машине 11 часов 15% Индивидуальная Храмы острова Ява: Прамбанан, Мендут и Боробудур Вдохновляющее путешествие в мир буддизма и индуизма - из Джокьякарты Начало: У вашего отеля «Храм Боробудур — путь к просветлению» от $243 $285 за человека На машине 7 часов Индивидуальная Джокьякарта: храмы Боробудур и Прамбанан Путешествие в духовное сердце Явы Начало: В аэропорту или лобби отеля «Вы познакомитесь с религиозным и культурным наследием Явы, прикоснётесь к древним легендам и насладитесь завораживающими видами священных храмов, окружённых джунглями и вулканами» от $285 за человека Другие экскурсии Джокьякарты

