Мои заказы

Главные экскурсионные места в Джокьякарте

Найдено 3 экскурсии в категории «Популярные места» в Джокьякарте на русском языке, цены от $285. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Древние храмы острова Ява
На машине
10 часов
3 отзыва
Индивидуальная
Древние храмы острова Ява
Прикоснуться к святыням буддийской религии в обзорной поездке по Джокьякарте
Начало: Аэропорт или отель города Джокьякарта
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
от $295 за человека
Храмы острова Ява: Прамбанан, Мендут и Боробудур
На машине
11 часов
Индивидуальная
Храмы острова Ява: Прамбанан, Мендут и Боробудур
Вдохновляющее путешествие в мир буддизма и индуизма - из Джокьякарты
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
от $285 за человека
Джокьякарта: храмы Боробудур и Прамбанан
На машине
7 часов
Индивидуальная
до 10 чел.
Джокьякарта: храмы Боробудур и Прамбанан
Путешествие в духовное сердце Явы
Начало: В аэропорту или лобби отеля
11 дек в 06:00
12 дек в 06:00
от $285 за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Джокьякарте в категории «Популярные места»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Джокьякарте
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Древние храмы острова Ява
  2. Храмы острова Ява: Прамбанан, Мендут и Боробудур
  3. Джокьякарта: храмы Боробудур и Прамбанан
Сколько стоит экскурсия по Джокьякарте в декабре 2025
Сейчас в Джокьякарте в категории "Популярные места" можно забронировать 3 экскурсии от 285 до 295. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
Экскурсии на русском языке в Джокьякарте (Индонезия 🇮🇩) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Популярные места», 3 ⭐ отзыва, цены от $285. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Индонезии. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль