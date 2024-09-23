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такой важный момент, как возможность отдохнуть сразу после долгого ночного перелета в Индонезию и перед таким же утомительным обратным перелетом (с пересадкой/ами) - благодаря тому, что были арендованы номера рядом с аэропортом. Для людей более старшего возраста это очень существенный момент (чаще всего, от других турфирм надо сразу "с места в карьер" гнать по программе, не передохнув). Здесь же всё было организовано отлично. Главное, чтобы всё, что было продумано и предусмотрено туроператором, было потом внимательно реализовано тур лидером (были кое-какие досадные промашки с размещением). Но в целом, хочется отметить продуманность, внимательность, четкость, ответственность и вежливость организаторов.