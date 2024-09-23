Туры по Джокьякарте на машине с гидом

Найдено 3 тура в категории «На машине» в Джокьякарте на русском языке, цены от $1490. Расписание для бронирования на май, июнь и июль в 2025 году
Гранд-тур по Индонезии: сокровища Явы и Бали
На машине
12 дней
1 отзыв
Гранд-тур по Индонезии: сокровища Явы и Бали
Подняться к вулканам Бромо и Иджен, полюбоваться живописными водопадами и посетить знаковые храмы
Начало: Аэропорт Джокьякарты, время зависит от времени ваш...
13 июн в 10:00
23 ноя в 10:00
$1490 за человека
Большое индонезийское путешествие: острова Ява, Бали, Флорес и Комодо
На машине
14 дней
Большое индонезийское путешествие: острова Ява, Бали, Флорес и Комодо
Осмотреть главные храмы, подняться на Бромо и Иджен, увидеть комодских варанов
Начало: Аэропорт Джокьякарты, время зависит от времени ваш...
23 ноя в 10:00
9 фев в 10:00
$1840 за человека
Вулканы, святыни, ремёсла: большое путешествие с фотографом по острову Ява
На машине
14 дней
Вулканы, святыни, ремёсла: большое путешествие с фотографом по острову Ява
Покорить Бромо и Иджен, посетить дворец султана и кузницу и встретить рассвет у ступы Боробудур
Начало: Аэропорт Джокьякарты, точное время - по договорённ...
9 июн в 09:00
$1900 за человека

Последние отзывы на туры

  • Е
    Елена
    23 сентября 2024
    Гранд-тур по Индонезии: сокровища Явы и Бали
    Благодарю за очень хорошо организованный тур по Яве и Бали. Все детали тура очень хорошо продуманы Александром, особенно хочется отметить
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    такой важный момент, как возможность отдохнуть сразу после долгого ночного перелета в Индонезию и перед таким же утомительным обратным перелетом (с пересадкой/ами) - благодаря тому, что были арендованы номера рядом с аэропортом. Для людей более старшего возраста это очень существенный момент (чаще всего, от других турфирм надо сразу "с места в карьер" гнать по программе, не передохнув). Здесь же всё было организовано отлично. Главное, чтобы всё, что было продумано и предусмотрено туроператором, было потом внимательно реализовано тур лидером (были кое-какие досадные промашки с размещением). Но в целом, хочется отметить продуманность, внимательность, четкость, ответственность и вежливость организаторов.

Ответы на вопросы от путешественников по Джокьякарте в категории «На машине»

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  3. Вулканы, святыни, ремёсла: большое путешествие с фотографом по острову Ява
Сколько стоит тур в Джокьякарте в мае 2025
Сейчас в Джокьякарте в категории "На машине" можно забронировать 3 тура от 1490 до 1900. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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