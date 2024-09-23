Гранд-тур по Индонезии: сокровища Явы и Бали
Подняться к вулканам Бромо и Иджен, полюбоваться живописными водопадами и посетить знаковые храмы
Начало: Аэропорт Джокьякарты, время зависит от времени ваш...
«1 ночь у водопада Севу в Yanto Cottages 3*»
13 июн в 10:00
23 ноя в 10:00
$1490 за человека
Вулканы, святыни, ремёсла: большое путешествие с фотографом по острову Ява
Покорить Бромо и Иджен, посетить дворец султана и кузницу и встретить рассвет у ступы Боробудур
Начало: Аэропорт Джокьякарты, точное время - по договорённ...
«Для походов к вулканам и водопадам потребуется надёжная, удобная обувь, тёплая куртка»
9 июн в 09:00
$1900 за человека
Большое индонезийское путешествие: острова Ява, Бали, Флорес и Комодо
Осмотреть главные храмы, подняться на Бромо и Иджен, увидеть комодских варанов
Начало: Аэропорт Джокьякарты, время зависит от времени ваш...
«1 ночь у водопада Севу в Yanto Cottages 3*»
23 ноя в 10:00
9 фев в 10:00
$1840 за человека
Последние отзывы на туры
- ЕЕлена23 сентября 2024Благодарю за очень хорошо организованный тур по Яве и Бали. Все детали тура очень хорошо продуманы Александром, особенно хочется отметить
Ответы на вопросы от путешественников по Джокьякарте в категории «Водопады»
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Сколько стоит тур в Джокьякарте в мае 2025
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