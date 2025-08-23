-
Экспресс-тур на корабле по удивительным островам Комодо
Понаблюдать за стаями летучих мышей и варанами, понежиться на Розовом пляже и посетить Така Макассар
Начало: Лабуан-Баджо, аэропорт, 10:00
«Мы поднимемся на высшую точку Падара, чтобы в полной мере насладиться пейзажами и рассветом (подъём займёт около 30-40 минут)»
23 авг в 08:00
25 авг в 08:00
$288
$384 за человека
-
15%
Индонезийский вояж: путешествие по архипелагу Комодо
Побывать на Розовом пляже и увидеть комодских варанов
Начало: Лабуан-Баджо, время оговаривается индивидуально
«Мы поднимемся на высшую точку Падара, чтобы в полной мере насладиться пейзажами (подъём займёт около 30-40 минут)»
23 авг в 08:00
25 авг в 08:00
$166
$195 за человека
Тропики для вас двоих: индивидуальный тур на удалённый остров (всё включено)
Отдохнуть в глэмпинге только для взрослых, увидеть комодских «драконов» и посетить SPA в пещере
Начало: Аэропорт Лабуан Баджо, точное время - по договорён...
«И это далеко не всё: в поездке запланировано множество развлечений, активностей и живописных локаций»
1 сен в 08:00
1 окт в 08:00
$3000 за всё до 2 чел.
