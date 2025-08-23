Найдено 3 тура в категории « Природа и пейзажи » в Лабуханбаджо на русском языке, цены от $166, скидки до 25%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2025 году

2 дня 25% 2 отзыва Экспресс-тур на корабле по удивительным островам Комодо Понаблюдать за стаями летучих мышей и варанами, понежиться на Розовом пляже и посетить Така Макассар Начало: Лабуан-Баджо, аэропорт, 10:00 «Мы поднимемся на высшую точку Падара, чтобы в полной мере насладиться пейзажами и рассветом (подъём займёт около 30-40 минут)» $288 $384 за человека 3 дня 15% 2 отзыва Индонезийский вояж: путешествие по архипелагу Комодо Побывать на Розовом пляже и увидеть комодских варанов Начало: Лабуан-Баджо, время оговаривается индивидуально «Мы поднимемся на высшую точку Падара, чтобы в полной мере насладиться пейзажами (подъём займёт около 30-40 минут)» $166 $195 за человека 4 дня Тропики для вас двоих: индивидуальный тур на удалённый остров (всё включено) Отдохнуть в глэмпинге только для взрослых, увидеть комодских «драконов» и посетить SPA в пещере Начало: Аэропорт Лабуан Баджо, точное время - по договорён... «И это далеко не всё: в поездке запланировано множество развлечений, активностей и живописных локаций» $3000 за всё до 2 чел. Все туры Лабуханбаджо

