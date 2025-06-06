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Пляжи Лабуханбаджо

Найдено 3 тура в категории «Пляжи» в Лабуханбаджо на русском языке, цены от $176, скидки до 25%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2025 году
Экспресс-тур на корабле по удивительным островам Комодо
2 дня
-
25%
1 отзыв
Экспресс-тур на корабле по удивительным островам Комодо
Понаблюдать за стаями летучих мышей и варанами, понежиться на Розовом пляже и посетить Така Макассар
Начало: Лабуан-Баджо, 10:00
«Также местные пляжи поражают своим разнообразием цветов: от черного до розоватого»
Завтра в 08:00
12 июл в 08:00
$288$384 за человека
Индонезийский вояж: путешествие по архипелагу Комодо
3 дня
-
10%
1 отзыв
Индонезийский вояж: путешествие по архипелагу Комодо
Побывать на Розовом пляже и увидеть комодских варанов
Начало: Лабуан-Баджо, время оговаривается индивидуально
«Мы будем бороздить просторы океана, наслаждаться живописными бухтами, отдыхать на пляже и гулять»
11 июл в 08:00
13 июл в 08:00
$176$195 за человека
Тропики для вас двоих: индивидуальный тур на удалённый остров (всё включено)
4 дня
Тропики для вас двоих: индивидуальный тур на удалённый остров (всё включено)
Отдохнуть в глэмпинге только для взрослых, увидеть комодских «драконов» и посетить SPA в пещере
Начало: Аэропорт Лабуан Баджо, точное время - по договорён...
«Вы разместитесь в атмосферном шатре, поужинаете на уединённом пляже и борту катера, посетите SPA-процедуры в пещере и увидите комодских варанов, напоминающих сказочных драконов»
1 авг в 08:00
1 сен в 08:00
$3000 за всё до 2 чел.

Последние отзывы на туры

  • В
    Виктория
    6 июня 2025
    Индонезийский вояж: путешествие по архипелагу Комодо
    Комодо - это просто сказка 😍😍😍 Очень рада, что не пожалела денег на поездку туда. Я бы даже сказала, что
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    здесь раза в два экзотичнее, чем на Бали: белоснежные пляжи, розовый песок, внеземные виды с Падара, настоящие вараны 🫣. Мне сказали, что мы за день посмотрели достаточно большую часть всей красоты местных островов. Так что, я довольна, что за один день многое успела увидеть. Еще нашла классную компанию ребят во время тура. Было круто!!

    Комодо - это просто сказка 😍😍😍 Очень рада, что не пожалела денег на поездку туда. ЯКомодо - это просто сказка 😍😍😍 Очень рада, что не пожалела денег на поездку туда. ЯКомодо - это просто сказка 😍😍😍 Очень рада, что не пожалела денег на поездку туда. ЯКомодо - это просто сказка 😍😍😍 Очень рада, что не пожалела денег на поездку туда. ЯКомодо - это просто сказка 😍😍😍 Очень рада, что не пожалела денег на поездку туда. ЯКомодо - это просто сказка 😍😍😍 Очень рада, что не пожалела денег на поездку туда. ЯКомодо - это просто сказка 😍😍😍 Очень рада, что не пожалела денег на поездку туда. ЯКомодо - это просто сказка 😍😍😍 Очень рада, что не пожалела денег на поездку туда. ЯКомодо - это просто сказка 😍😍😍 Очень рада, что не пожалела денег на поездку туда. ЯКомодо - это просто сказка 😍😍😍 Очень рада, что не пожалела денег на поездку туда. Я
  • Т
    Татьяна
    29 апреля 2025
    Экспресс-тур на корабле по удивительным островам Комодо
    Хотели поделиться прекрасными впечатлениями! Обычно не пишу отзывы, но тут мы с мужем не сдержались. Брали тур лодка на 2
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    ночи и 3 дня, но я перепутала даты и мы прилетели на день позже. Эльдар нам очень помог и предложил альтернативу, и мы даже лучше провели время. И варанов увидели, и розовый песок и мантов. Это было незабываемо!

    Хотели поделиться прекрасными впечатлениями! Обычно не пишу отзывы, но тут мы с мужем не сдержались. БралиХотели поделиться прекрасными впечатлениями! Обычно не пишу отзывы, но тут мы с мужем не сдержались. БралиХотели поделиться прекрасными впечатлениями! Обычно не пишу отзывы, но тут мы с мужем не сдержались. БралиХотели поделиться прекрасными впечатлениями! Обычно не пишу отзывы, но тут мы с мужем не сдержались. БралиХотели поделиться прекрасными впечатлениями! Обычно не пишу отзывы, но тут мы с мужем не сдержались. БралиХотели поделиться прекрасными впечатлениями! Обычно не пишу отзывы, но тут мы с мужем не сдержались. БралиХотели поделиться прекрасными впечатлениями! Обычно не пишу отзывы, но тут мы с мужем не сдержались. Брали

Ответы на вопросы от путешественников по Лабуханбаджо в категории «Пляжи»

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В июле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Экспресс-тур на корабле по удивительным островам Комодо
  2. Индонезийский вояж: путешествие по архипелагу Комодо
  3. Тропики для вас двоих: индивидуальный тур на удалённый остров (всё включено)
Сколько стоит тур в Лабуханбаджо в июле 2025
Сейчас в Лабуханбаджо в категории "Пляжи" можно забронировать 3 тура от 176 до 3000 со скидкой до 25%. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Туры на русском языке в Лабуханбаджо (Индонезия 🇮🇩) – у нас можно купить 3 тура на 2025 год по теме «Пляжи», 2 ⭐ отзыва, цены от $176. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Индонезии. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь