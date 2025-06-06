читать дальше здесь раза в два экзотичнее, чем на Бали: белоснежные пляжи, розовый песок, внеземные виды с Падара, настоящие вараны 🫣. Мне сказали, что мы за день посмотрели достаточно большую часть всей красоты местных островов. Так что, я довольна, что за один день многое успела увидеть. Еще нашла классную компанию ребят во время тура. Было круто!!

Комодо - это просто сказка 😍😍😍 Очень рада, что не пожалела денег на поездку туда. Я бы даже сказала, что