Индонезийский вояж: путешествие по архипелагу Комодо
Побывать на Розовом пляже и увидеть комодских варанов
Начало: Лабуан-Баджо, время оговаривается индивидуально
Завтра в 08:00
6 июн в 08:00
$195 за человека
Экспресс-тур на корабле по удивительным островам Комодо
Понаблюдать за стаями летучих мышей и варанами, понежиться на Розовом пляже и посетить Така Макассар
Начало: Лабуан-Баджо, аэропорт, 10:00
6 июн в 08:00
9 июн в 08:00
$384 за человека
Тропики для вас двоих: индивидуальный тур на удалённый остров (всё включено)
Отдохнуть в глэмпинге только для взрослых, увидеть комодских «драконов» и посетить SPA в пещере
Начало: Аэропорт Лабуан Баджо, точное время - по договорён...
12 июн в 08:00
26 июн в 08:00
$3000 за всё до 2 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Лабуханбаджо в категории «Выездные»
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