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Активный тур по 3 островам + новогодняя шоу программа

Наша команда постоянно проживает на Бали и знает самое лучшее, что есть на острове
Активный тур по 3 островам + новогодняя шоу программаФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Активный тур по 3 островам + новогодняя шоу программаФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Активный тур по 3 островам + новогодняя шоу программаФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086

Описание тура

Самый крупный организатор авторских туров на Бали, лучшее сочетание цена=качество

Мы - официальный тур-оператор в Индонезии. Вам не стоит переживать за несуществующую компанию или проблемы во время путешествия

Мы третий год подряд работаем с нашими отелями и получаем лучшие цены, условия для наших групп

Уникальность нашего тура заключается в том, что организаторы и тур-лидеры постоянно проживают на Бали

-Мы знаем лучшие места острова и всегда посещаем новые отели, рестораны. Чтобы выбрать самое лучшее и добавить в тур

-За 2023-2025 год мы провели более 68 групповых туров только по Бали и показали остров 671 путешественнику из разных стран (данные 10.05.2025г)

-Рейтинг нашего тура на Бали по анонимной обратной связи 9,5 из 10

-Наши путешественники возвращаются к нам снова в другие страны и рекомендуют тур друзьям и коллегам

-Мы собрали лучшую команду и дорожим каждым, кто участвует в создании незабываемого путешествия для вас:

наш водитель Кус Кус (местный балиец) будет радовать вас своей улыбкой напряжении всего тура

тур-лидеры Боря, Артур или Кирилл расскажут о Бали глазами местных жителей

гид по снорклингу Бони найдет в океане для вас черепах, мант и стаю рыбок, наделает кучу фото под водой, а в конце еще и споет

гид (проводник) Ваян проведет ритуал очищения души и тела в нетуристическом месте

гид Ребут будет вас подбадривать и веселить во время восхождения на вулкан

Что вас ждет в путешествии:

12 дней action тур по Бали! Посетим три острова, лучшие пляжи Нуса-Пениды, поплаваем с мантами, проникнемся культурой и религией острова Бали в Убуде и заедем в гости к местным жителям на кулинарный мастер-класс, а потом отправимся в активную экспедицию по джунглям на квадроциклах где будут водопады грязь и куча эмоций, а также устроим сплав по реке длиною в 14 км!

Попробуем йогу, пройдём ритуал очищения в святых источниках, отдохнём в бич-клабе на лучшем пляже Бали, встретим закаты в самых красивых местах, покатаемся на сапах и посетим видовое кафе на утёсе, а в конце путешествия сами научимся ловить волну на занятии серфингом, юхууу! Один из самых ярких следов в ваших воспоминаниях оставит действующий вулкан острова Ява, в кратер которого мы заберёмся и увидим синюю лаву.

Программа тура по дням

1 день

Прилёт И Отдых

  • Встреча в аэропорту
  • Отдых в отеле
  • Знакомство и общий ужин

Для каждого участника тура будет организован индивидуальный трансфер из аэропорта в первый день старта тура. Заселение в отель стандартно в 14:00, если вы прилетаете раньше вас заселят при наличии номеров или можно оставить вещи и отправиться на прогулку, к океану на пляж

Прилёт И ОтдыхПрилёт И ОтдыхПрилёт И Отдых
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
2 день

Юг Острова - Лучший Пляж

  • После завтрака отправляемся на юг

  • Отдых в бич клабе - рядом лучший пляж острова, бассейн, фотозоны, у бассейна работает бар и диджей

  • На ужин отправимся в ресторан, с приятной вечерней атмосферой

  • С пляжного клуба можно красиво начать отпуск на Бали: замедлиться, искупаться, полежать на шезлонге в тени и почитать книгу или повеселиться от души под сет диджея в бассейне и у бара

Юг Острова - Лучший ПляжЮг Острова - Лучший ПляжЮг Острова - Лучший Пляж
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
3 день

Нуса-Пенида: Трекинг И Релакс

    • Завтракаем и отправляемся исследовать соседний остров
    • Посещаем самые инстаграмные места острова: Diamond beach, обзорную площадку. Здесь наслаждаемся видами и делаем самые лучшие фото
    • После обеда отправляемся на знаменитый пляж kelingking beach

    Наши путешественники, говорят, что это лучшие виды и пляжи, которые они когда-либо видели. На пляжах запрещено купаться - это опасно для жизни из-за обратных течений, огромных камней, волн 3-6 метров и спуски на скалах 200м не оборудованные для безопасного подъема-спуска, поэтому мы здесь не купаемся и не спускаемся

    Нуса-Пенида: Трекинг И РелаксНуса-Пенида: Трекинг И РелаксНуса-Пенида: Трекинг И Релакс
    Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
    4 день

    Вау - Манты

    • Утром отправляемся на снорклинг, всего будет несколько остановок для плавания. Отправимся на поиски огромных и ярких обитателей подводного мира, а также мант. Будем плавать среди стай рыб и с черепахами

    Наш гид с камерой сделает вам крутые фото и видео под водой, это небольшой бонус от нашей команды, также на лодке вас ждет еще один сюрприз, о котором вы узнаете уже на месте:)

    • Вау-локация Broken beach - чудо, созданное природой и миллионами лет (можно увидеть при низком уровне воды), мы подплывем на лодке к этой локации и даже сможем заплыть во внутрь, если это будет безопасно для лодки
    • Отдыхаем на пляже в бич-клабе, а вечером возвращаемся на лодке на Бали

    Манты - это самые большие скаты. Еще их называют морским дьяволом из-за размера и цвета. Мы не можем гарантировать 100% встречу в мантами, так как эта дикая природа, но мы знаем самое лучшее время, когда шансы увеличиваются в разы и пока что все наши группы видели мант

    Вау - МантыВау - МантыВау - Манты
    Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
    5 день

    Убуд - Сердце Бали

    • Рисовые террасы (качели, фотозоны) и трёхуровневый бассейн Здесь можно взять платье в аренду и наделать кучу фото
    • Узнаём как производят самый дорогой кофе Лювак
    • Ритуал омовения - очищение и избавление от негативных мыслей в святых источниках в храме. Загадаем желание в храме и наш гид-проводник повяжет вам веревочку. Мы посещаем не туристический храм, о нем знают в основном местные и это действительно место силы
    • Отдых и свободное время в Убуде

    Убуд - это сердце Бали. Здесь находятся знаменитые рисовые террасы, храмы. В Убуде живут художники и творческие люди, поэтому здесь очень интересные рынки, которым стоит уделить внимание в свободное время, мы дадим все рекомендации, где лучше провести свободное время

    Убуд - Сердце БалиУбуд - Сердце БалиУбуд - Сердце Бали
    Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
    6 день

    Action Vacation В Убуде

    • Катание на квадроциклах по джунглям (будет грязь, скорость, реки, водопады и куча впечатлений)
    • Рафтинг по горной реке (около 2 часов сплав, всего расстояние 14 км). Тебя ждут невероятные виды на джунгли с реки и около 10 водопадов. В середине пути остановимся под самым большим водопадом и покричим от души
    • Мастер-класс по приготовлению балийской кухни на ужин. Попробуем разные блюда и узнаём секрет приготовления еды от балийцев. Приготовим разные блюда от салатов до десерта, узнаем что такое соте и чем отличаются балийские шашлыки от наших

    В Убуде можно сходить в баню или на сеансы массажа

    Action Vacation В УбудеAction Vacation В УбудеAction Vacation В Убуде
    Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
    7 день

    Север Бали И Самый Красивый Храм Острова

    • После завтрака отправляемся исследовать север Бали
    • Самые большие и настоящие рисовые террасы, которые сделаны не для туристических развлечений, а действительно выращивают рис и обеспечивают им целый остров. Увидим уникальную систему полива террас, которая занесена во всемирное наследие Юнеско
    • Самый красивый храм Бали, построенный среди гор и вулканов на озере
    • Пообедаем с видом на озеро и горы - уникальное и очень красивое место, которое не похоже совсем на Бали
    • Пляж отеля, где мы проведем эту ночь, с черным вулканическим песком
    • На закате отправимся кататься на сапах и/или каяках
    • Ужинаем на берегу уже Тихого океана с живой музыкой

    Район севера омывается морем, поэтому там нет волн и можно научиться кататься на сапах

    Север Бали И Самый Красивый Храм ОстроваСевер Бали И Самый Красивый Храм ОстроваСевер Бали И Самый Красивый Храм Острова
    Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
    8 день

    Релакс И Переправа На О. Ява

    • Отдых на пляже и свободное время до отправления парома
    • Утром урок йоги в саду
    • По желанию утром можно отправиться на снорклинг с дельфинами (мы поможем все организовать) или расслабиться в спа
    • На обед заедем в национальный парк, куда редко добирается типичный турист острова Бали и обычно здесь кроме нас и гуляющих вокруг диких животных - никого нет
    • На местном пароме переправляемся на соседний остров - Ява
    • Нам нужно хорошо отдохнуть, так как нас ждет ночное восхождение на действующий вулкан
    Релакс И Переправа На О. ЯваРелакс И Переправа На О. ЯваРелакс И Переправа На О. Ява
    Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
    9 день

    Вулкан Иджен - Земной Космос

    • Ночью мы выезжаем из отеля

    • Нас ждет трекинг около подъем не сложный и эти эмоции вы запомните на всю жизнь

    • В кратере вулкана находится серное озеро, голубого цвета и это место называют Луной

    • Встречаем рассвет с невероятным видом и возвращаемся в отель на завтрак

    • Возвращение на Бали к океану (переезд примерно 5-6 часов)

    Иджен - самый красивый и яркий вулкан Индонезии, именно поэтому мы добавили его в тур. Если вам сложно/не хочется подниматься,вы можете воспользоваться услугами местных жителей, примерно за 5000 руб вас на тележке довезут до самого верха и за такую же стоимость спустят вниз.

    На вулкане добывают серу и эта профессия считается одной из самых опасных, люди без какой-либо защиты дыхательных путей спускаются в кратер, чтобы на своих плечах поднять корзинки с серой по 50-70 кг, здесь вы увидите другую жизнь людей в Индонезии, а не только райский остров Бали

    Вулкан Иджен - Земной КосмосВулкан Иджен - Земной Космос
    Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
    10 день

    В Гости К Местным

      • После завтрака отправимся в лес обезьян, здесь же можно сделать знаменитое селфи с обезьянкой по желанию
      • Посещение инстаграмного водопада, здесь наделаем кучу крутых фото, освежимся в жаркую погоду под водой
      • На ужин поедем в волшебное место, не будем раскрывать всех карт, но это место становится самым любимым и запоминающимся для наших путешественников
      В Гости К МестнымВ Гости К Местным
      Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
      11 день

      Сёрфинг И Релакс

        • Утром урок серфинга с инструктором в профессиональной школе на русском языке, вы получите разбор с ошибками и крутые фото
        • Свободный день и отдых
        • Прощальный ужин, где мы уже запланируем следующее путешествие и обменяемся эмоциями от этой поездки
        Сёрфинг И РелаксСёрфинг И Релакс
        Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
        12 день

        Обратный Трансфер В Аэропорт

          • Свободное время у океана
          • По желанию серфинг, шоппинг
          • Обратный трансфер в аэропорт (трансфер, включен в стоимость тура только в последний день: провожаем в аэропорт с 8:00 и до поздней ночи)
          • Если вы улетаете вечером, день можно провести в бич-клабе

          Выселение из отеля стандартно в 12:00, если у вас вечерний вылет, то можно продлить проживание, либо сдать номер и пользоваться услугами отеля до вечера

          Варианты проживания

          2-x местный номер

          Выберите удобную дату из расписания

          Ответы на вопросы

          Что включено
          • Проживание в отелях с высоким рейтингом оценки
          • Завтраки
          • Мастер-класс и обед в гостях у местных жителей
          • Обед во время рафтинга
          • Трансфер в аэропорт и обратно только в первый и последний день программы
          • Трансфер по всем островам (Бали, Нуса-Пенида, Ява)
          • Отдых в beach club
          • Скоростная лодка на остров Нуса - Пенида
          • Все входные билеты на пляжи по программе
          • Снорклинг с мантами (лодка, маски, жилеты)
          • Входные билеты на все локации
          • Посещение рисовых террас
          • Рафтинг
          • Катание на квадроциклах по джунглям
          • Ритуал очищения в святых источниках
          • Посещение водопада
          • Посещение храма
          • Катание на сапах и/или каяках на закате
          • Паром на остров Ява
          • Входные билеты на вулкан
          • Аренда защитных масок для восхождения на вулкан
          • Подъем к кратеру вулкана
          • Занятие йогой
          • Урок серфинга (включено все: доска, одежда, цинк)
          • Гид - проводник для ритуала очищения
          • Гид - для подъёма на вулкан
          • Гид на воде - для поиска мант, черепах
          • Русский инструктор по серфингу и его местные помощники на воде
          • Сопровождение русским тур-лидером на протяжении всего путешествия
          • Обеспечение водой
          Что не входит в цену
          • Перелет Москва - Денпасар 1000-1200 (поможем найти самый выгодный вариант, при раннем бронировании цены на авиа бюджетнее)
          • Виза (ставится в аэропорту прилета) 35
          • Питание (обеды и ужины) 15-20/день
          О чём нужно знать до поездки

          На Бали есть особенность в номерах в основном кровать king-size, то есть в редком случае в отелях встречаются раздельные кровати. Мы сделаем все возможное, чтобы вам было комфортно, но если вас это смущает вы можете выбрать одноместное размещение

          Трансфер из аэропорта и в аэропорт будет организован для всех участников только в первый и последний день тура. Вы можете прилететь в любое время и мы вас встретим. Трансфер встречает с 8:00 и до поздней ночи первого дня тура и провожаем с раннего утра (07:00) также до поздней ночи последнего дня тура. Если вы прилетаете раньше или улетаете позже дня окончания тура, то трансфер оплачивается отдельно

          Визы
          Виза ставится по прилёте в аэропорту - 35
          Когда и сколько длится?
          Когда: Выберите удобную дату из расписания
          Экскурсия длится около 12 дней
          Кто ещё будет вместе со мной?
          Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
          Нужно оплачивать всё сразу?
          В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
          Анастасия
          Анастасия — Тревел-эксперт
          Организатор данного мероприятия
          На сайте с 2026 года
          Самостоятельно путешествую по миру с 16 лет. Жила в Грузии, на Шри-Ланке, Бали и в ЮАРе. Это основная уникальность наших туров, прежде, чем запустить новое направление мы живем сами в стране, исследуем каждый уголок, составляем уникальные маршруты, отбираем уютные и комфортные отели, проверяем лично рестораны и дружим с нашими подрядчиками, поэтому нашим путешественникам достается все самое лучшее в соотношении цена-качество:)

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