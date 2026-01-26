5 день

Петра, первый день

Утром мы едем в жемчужину Иордании, в древний город Петра. Про Петру говорят:Розовый город, вполовину такой же старый, как само время. Это, безусловно, самая известная достопримечательность Иордании. Петра — древняя столица Набатейского царства, вырубленная прямо в скалах более 2 тыс. лет назад. Благодаря своей богатой истории, завораживающей, почти мистической красоте и отличной сохранности памятников в конце прошлого века она была включена в Список всемирного наследия Юнеско, а в 2007г. избрана одним из новых Семи чудес света.

В Петре, мы будем очень много ходить, восхищаться историей и красотой этого потрясающего места, нас ждут два насыщенных дня в Петре. В первый день мы увидим: Каньон Сик, Руины Аль Хазне, Улица фасадов или ряд гробниц, Высокое место жертвоприношения, Вади Фараса Ост, Могила римского солдата, монастырь аль-Дейр, Триклиний льва, Каср аль-Бинт, Великий Храм, Улица в колоннадах, Амфитеатр. После длительной прогулки мы отправимся на ночлег в отель рядом с Петрой.

