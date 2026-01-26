Описание тура
Иордания - земля культуры, красоты и поразительных контрастов. Иордания - древняя страна, но в то же время, это современное Королевство, предлагающее искушенному путешественнику разнообразие, безопасность и традиционное гостеприимство. Не многие могут похвастаться таким близким родством к великим историческим эпохам цивилизации, ведь именно здесь произошел перелом в судьбе человечества. Иордания лежит в самом сердце Святой Земли. Во время путешествия ваш путь пройдет через долины, равнины, холмы, горы и ручьи, чьи названия навсегда останутся в памяти человечества, благодаря деяниям и заветам пророков Мухаммеда, Авраама, Моисея, Лота, Аарона, Ильи, Иоанна Крестителя и Иисуса Христа.
Программа тура по дням
Прилет в Иорданию город Амман
Прилет в столицу Иордании, город Амман, нас встречает машина в аэропорту, и мы едем заселяться в гостиницу.
Город Джараш и крепость Аджлун
Утром мы выезжаем в город Джараш. Пожалуй, Джараш занимает в Иордании второе место по популярности после Петры. Поколения его жителей сменяли друг друга на протяжении 6500 лет. Золотой век города пришелся именно на тот период, когда город был известен, как Гераса - бесконечные колоннады, мощеные улицы, величественные храмы, великолепные театры и просторные городские площади. Кроме знаменитой Улицы Колонн, в Джараше прекрасно сохранилось множество гениальных произведений античных архитекторов, включая храмы, жертвенники богов, фонтаны и другие удивительные сооружения. Мы увидим храмы Зевса и Артемиды, театр, ипподром, целые древние улицы и колоннады, триумфальную арку. Прогулка по Джараш, это путешествие во времени. Далее мы отправимся в город Аджлун, а именно в знаменитый замок Айюбидов, возвышающийся над деревней Аджлун, славен тем, что именно с его помощью восемь веков назад были побеждены крестоносцы. Этот Аджлунский замок (Калат-ар-Рабад), расположенный на вершине горы, был построен в 1184 году одним из генералов Cаладина, с целью охраны железных рудников и защиты города от нападений. После осмотра замка в Аджлуне, мы вернемся в Амман, на заслуженный отдых в отель.
Осмотр Аммана, Пустынные замки и город Мадаба
Этот день мы начнем с осмотра главной достопримечательности Аммана, мы прогуляемся по историческим местам Аммана, посмотрим сердце Аммана Цитадель, увидим Храм Геркулеса, дворец Омейядов и Византийскую церковь, посетим Римский амфитеатр на 6000 мест и просто погуляем по старинным улицам столицы Иордании. После обеда мы осмотрим пустынные замки, мы увидим два главных замка пустыни Каср Амра и Каср Харрана. Каср Амра — это огромное сооружение, возвышающееся над окружающим ландшафтом, словно рукотворный холм, стало частью города, переплелось с домами более поздней постройки. Находится он примерно в 40 км к западу от Эль-Азрака. Построен между 705 и 715 гг. Каср Харрана древний дворец, в стенах которого при необходимости могло разместиться до 400 человек. Здание напоминает крепость с узкими бойницами. На 2 этажах расположено 61 помещение. Это один из двух Иорданских пустынных замков, которые, кажется, построены для защиты. В конце насыщенного дня мы заселимся в гостиницу в городе Мадаба.
Мертвое море, Гора Небо и место крещения Христа
Утром мы отправимся на Гору Небо знаменитое библейское место, расположенное в 7 км от Мадабы. Именно здесь, по преданию, нашел покой пророк Моисей, после того, как Бог показал ему Землю Обетованную. Здесь же происходило действие многих библейских текстов. Но до этого мы осмотрим город Мадаба, это город мозаик, именно здесь находятся потрясающие византийские и омейядские мозаики, самая популярная из которых — карта Иерусалима и Святой Земли 4 века. Свыше двух миллионов цветных фрагментов из местного камня изображают холмы и долины до самой дельты Нила. Осмотрев Гору Небо, мы отправимся на место крещения Христа на реке Иордан, искупаемся в реке Иордан, у православных принято залезать в воду и окунаться три раза, подражая библейским событиям. Для этого на входе продают специальные балахоны, чтобы не нырять голышом. Далее мы поедем к Мертвому морю. Оно находится на 400 м ниже, чем уровень Мирового океана и считается наиболее соленым в мире - в 10 раз соленее морской воды. Настоящее чудо! Необычайно теплые, невероятно оживленные и богатые минералами воды привлекали посетителей с древних времен, в том числе царя Ирода Великого и египетскую царицу Клеопатру. Мы искупаемся в Мертвом море и примем грязевые ванны. На эту ночь мы останемся в 5 звёздочном отеле на берегу Мертвого моря.
Петра, первый день
Утром мы едем в жемчужину Иордании, в древний город Петра. Про Петру говорят:Розовый город, вполовину такой же старый, как само время. Это, безусловно, самая известная достопримечательность Иордании. Петра — древняя столица Набатейского царства, вырубленная прямо в скалах более 2 тыс. лет назад. Благодаря своей богатой истории, завораживающей, почти мистической красоте и отличной сохранности памятников в конце прошлого века она была включена в Список всемирного наследия Юнеско, а в 2007г. избрана одним из новых Семи чудес света.
В Петре, мы будем очень много ходить, восхищаться историей и красотой этого потрясающего места, нас ждут два насыщенных дня в Петре. В первый день мы увидим: Каньон Сик, Руины Аль Хазне, Улица фасадов или ряд гробниц, Высокое место жертвоприношения, Вади Фараса Ост, Могила римского солдата, монастырь аль-Дейр, Триклиний льва, Каср аль-Бинт, Великий Храм, Улица в колоннадах, Амфитеатр. После длительной прогулки мы отправимся на ночлег в отель рядом с Петрой.
Петра, второй день
Утром мы продолжим осматривать Петру, наш путь будет не легким, но очень красивым, наша цель Жемчужина Петры, это Монастырь и виды открывающиеся с обзорных площадок горы. Осмотрев оставшиеся достопримечательности и насладившись Петрой, мы отправимся в пустыню Вади-Рам, остановимся на ночлег в пустыне, в эту ночь нас ждут комфортные шатры для ночлега.
Пустыня Вади-Рам
Утром мы отправляемся исследовать пустыню Вади-Рам, нас ждет 4 часовой джип тур по пустыне по самым крутым местам, с бедуинским обедом и катанием на сноуборде по красным дюнам.
Вади-Рам — удивительное место, неподвластное времени и нетронутое цивилизацией. В течение многих тысячелетий на этот ландшафт воздействовали ветер и солнце, создав скалы, арки, колодцы и каньоны самых причудливых форм. Работая над фильмами о далеких планетах, режиссеры выбирают местом съемок Вади-Рам чаще, чем любой другой уголок Земли. На арабском языке одно из имен пустыни — Лунная долина, но лучше всего она иллюстрирует Марс: ее песок и горы окрашены во всевозможные оттенки красного цвета. Здесь снимались Трансформеры, Красная планета, Последние дни на Марсе и Марсианин. Кроме того, Вади-Рам вошла в историю мирового кинематографа как место действия оскароносного фильма 1962 года Лоуренс Аравийский.
После насыщенного дня мы отправимся на Красное море, заселимся в 5 звёздочную гостиницу в городе Акаба.
Акаба, весь день на Красном море
В этот день мы будем отдыхать на берегу Красного моря, будем купаться и загорать, по желанию можно заняться дайвингом, самые популярные дайв объекты специально затопленный танк и затонувшее судно на глубине 28 метров. Вечером можно погулять по ночному рынку в Акабе.
Свободное время и время отдыха.
Вылет домой
Утром мы отправимся в Амман, нас ждет вылет домой.
Варианты проживания
Что включено
- Проживание в отелях 4 и 5 во время поездки (2-х размещение, отдельные кровати)
- Проживание в лагере бедуинов в пустыне Вади-Рама люксовые шатры в пустыне, кондиционер, душ и туалет в каждом шатре, двухместное размещение, отдельные кровати
- Виза в Иорданию
- Включены на все дни путешествия завтраки и обеды
- Питьевая вода на все время путешествия
- Ужин в лагере бедуинов
- Комфортный 16 местный автобус на все время пребывания в Иордании
- Трансфер из/в аэропорт в день прилета/вылета
- Топливо и платные стоянки
- Все входные билеты по программе, включая два дня в Петре, все замки и дворцы, вход на место крещения Иисуса, входные в пустыню Вади-Рам и тд
- 4 часовое джип-сафари по пустыне Вади-Рам с гидом
- На все время путешествия сопровождение русскоговорящего гида-историка Иорданца, полное погружение в историю и атмосферу Иордании, он будет с нами с начала путешествия и до самого конца, 24/7
- Памятные сувениры о путешествии по Иордании
- Помощь в покупке авиабилетов
Что не входит в цену
- Ужины
- Авиаперелеты в Иорданию
- Любые напитки, алкогольные и безалкогольные
- Индивидуальный трансфер с аэропорта и в аэропорт