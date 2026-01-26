Мои заказы

Иордания на максималках: все отели - 5 и 4 звезды

Иордания - земля культуры, красоты и поразительных контрастов
Иордания на максималках: все отели - 5 и 4 звездыФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Иордания на максималках: все отели - 5 и 4 звездыФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Иордания на максималках: все отели - 5 и 4 звездыФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086

Описание тура

Иордания - земля культуры, красоты и поразительных контрастов. Иордания - древняя страна, но в то же время, это современное Королевство, предлагающее искушенному путешественнику разнообразие, безопасность и традиционное гостеприимство. Не многие могут похвастаться таким близким родством к великим историческим эпохам цивилизации, ведь именно здесь произошел перелом в судьбе человечества. Иордания лежит в самом сердце Святой Земли. Во время путешествия ваш путь пройдет через долины, равнины, холмы, горы и ручьи, чьи названия навсегда останутся в памяти человечества, благодаря деяниям и заветам пророков Мухаммеда, Авраама, Моисея, Лота, Аарона, Ильи, Иоанна Крестителя и Иисуса Христа.

Программа тура по дням

1 день

Прилет в Иорданию город Амман

Прилет в столицу Иордании, город Амман, нас встречает машина в аэропорту, и мы едем заселяться в гостиницу.

Прилет в Иорданию город Амман
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
2 день

Город Джараш и крепость Аджлун

Утром мы выезжаем в город Джараш. Пожалуй, Джараш занимает в Иордании второе место по популярности после Петры. Поколения его жителей сменяли друг друга на протяжении 6500 лет. Золотой век города пришелся именно на тот период, когда город был известен, как Гераса - бесконечные колоннады, мощеные улицы, величественные храмы, великолепные театры и просторные городские площади. Кроме знаменитой Улицы Колонн, в Джараше прекрасно сохранилось множество гениальных произведений античных архитекторов, включая храмы, жертвенники богов, фонтаны и другие удивительные сооружения. Мы увидим храмы Зевса и Артемиды, театр, ипподром, целые древние улицы и колоннады, триумфальную арку. Прогулка по Джараш, это путешествие во времени. Далее мы отправимся в город Аджлун, а именно в знаменитый замок Айюбидов, возвышающийся над деревней Аджлун, славен тем, что именно с его помощью восемь веков назад были побеждены крестоносцы. Этот Аджлунский замок (Калат-ар-Рабад), расположенный на вершине горы, был построен в 1184 году одним из генералов Cаладина, с целью охраны железных рудников и защиты города от нападений. После осмотра замка в Аджлуне, мы вернемся в Амман, на заслуженный отдых в отель.

Город Джараш и крепость Аджлун
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
3 день

Осмотр Аммана, Пустынные замки и город Мадаба

Этот день мы начнем с осмотра главной достопримечательности Аммана, мы прогуляемся по историческим местам Аммана, посмотрим сердце Аммана Цитадель, увидим Храм Геркулеса, дворец Омейядов и Византийскую церковь, посетим Римский амфитеатр на 6000 мест и просто погуляем по старинным улицам столицы Иордании. После обеда мы осмотрим пустынные замки, мы увидим два главных замка пустыни Каср Амра и Каср Харрана. Каср Амра — это огромное сооружение, возвышающееся над окружающим ландшафтом, словно рукотворный холм, стало частью города, переплелось с домами более поздней постройки. Находится он примерно в 40 км к западу от Эль-Азрака. Построен между 705 и 715 гг. Каср Харрана древний дворец, в стенах которого при необходимости могло разместиться до 400 человек. Здание напоминает крепость с узкими бойницами. На 2 этажах расположено 61 помещение. Это один из двух Иорданских пустынных замков, которые, кажется, построены для защиты. В конце насыщенного дня мы заселимся в гостиницу в городе Мадаба.

Осмотр Аммана, Пустынные замки и город Мадаба
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
4 день

Мертвое море, Гора Небо и место крещения Христа

Утром мы отправимся на Гору Небо знаменитое библейское место, расположенное в 7 км от Мадабы. Именно здесь, по преданию, нашел покой пророк Моисей, после того, как Бог показал ему Землю Обетованную. Здесь же происходило действие многих библейских текстов. Но до этого мы осмотрим город Мадаба, это город мозаик, именно здесь находятся потрясающие византийские и омейядские мозаики, самая популярная из которых — карта Иерусалима и Святой Земли 4 века. Свыше двух миллионов цветных фрагментов из местного камня изображают холмы и долины до самой дельты Нила. Осмотрев Гору Небо, мы отправимся на место крещения Христа на реке Иордан, искупаемся в реке Иордан, у православных принято залезать в воду и окунаться три раза, подражая библейским событиям. Для этого на входе продают специальные балахоны, чтобы не нырять голышом. Далее мы поедем к Мертвому морю. Оно находится на 400 м ниже, чем уровень Мирового океана и считается наиболее соленым в мире - в 10 раз соленее морской воды. Настоящее чудо! Необычайно теплые, невероятно оживленные и богатые минералами воды привлекали посетителей с древних времен, в том числе царя Ирода Великого и египетскую царицу Клеопатру. Мы искупаемся в Мертвом море и примем грязевые ванны. На эту ночь мы останемся в 5 звёздочном отеле на берегу Мертвого моря.

Мертвое море, Гора Небо и место крещения Христа
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
5 день

Петра, первый день

Утром мы едем в жемчужину Иордании, в древний город Петра. Про Петру говорят:Розовый город, вполовину такой же старый, как само время. Это, безусловно, самая известная достопримечательность Иордании. Петра — древняя столица Набатейского царства, вырубленная прямо в скалах более 2 тыс. лет назад. Благодаря своей богатой истории, завораживающей, почти мистической красоте и отличной сохранности памятников в конце прошлого века она была включена в Список всемирного наследия Юнеско, а в 2007г. избрана одним из новых Семи чудес света.

В Петре, мы будем очень много ходить, восхищаться историей и красотой этого потрясающего места, нас ждут два насыщенных дня в Петре. В первый день мы увидим: Каньон Сик, Руины Аль Хазне, Улица фасадов или ряд гробниц, Высокое место жертвоприношения, Вади Фараса Ост, Могила римского солдата, монастырь аль-Дейр, Триклиний льва, Каср аль-Бинт, Великий Храм, Улица в колоннадах, Амфитеатр. После длительной прогулки мы отправимся на ночлег в отель рядом с Петрой.

Петра, первый день
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
6 день

Петра, второй день

Утром мы продолжим осматривать Петру, наш путь будет не легким, но очень красивым, наша цель Жемчужина Петры, это Монастырь и виды открывающиеся с обзорных площадок горы. Осмотрев оставшиеся достопримечательности и насладившись Петрой, мы отправимся в пустыню Вади-Рам, остановимся на ночлег в пустыне, в эту ночь нас ждут комфортные шатры для ночлега.

Петра, второй день
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
7 день

Пустыня Вади-Рам

Утром мы отправляемся исследовать пустыню Вади-Рам, нас ждет 4 часовой джип тур по пустыне по самым крутым местам, с бедуинским обедом и катанием на сноуборде по красным дюнам.

Вади-Рам — удивительное место, неподвластное времени и нетронутое цивилизацией. В течение многих тысячелетий на этот ландшафт воздействовали ветер и солнце, создав скалы, арки, колодцы и каньоны самых причудливых форм. Работая над фильмами о далеких планетах, режиссеры выбирают местом съемок Вади-Рам чаще, чем любой другой уголок Земли. На арабском языке одно из имен пустыни — Лунная долина, но лучше всего она иллюстрирует Марс: ее песок и горы окрашены во всевозможные оттенки красного цвета. Здесь снимались Трансформеры, Красная планета, Последние дни на Марсе и Марсианин. Кроме того, Вади-Рам вошла в историю мирового кинематографа как место действия оскароносного фильма 1962 года Лоуренс Аравийский.

После насыщенного дня мы отправимся на Красное море, заселимся в 5 звёздочную гостиницу в городе Акаба.

Пустыня Вади-Рам
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
8 день

Акаба, весь день на Красном море

В этот день мы будем отдыхать на берегу Красного моря, будем купаться и загорать, по желанию можно заняться дайвингом, самые популярные дайв объекты специально затопленный танк и затонувшее судно на глубине 28 метров. Вечером можно погулять по ночному рынку в Акабе.
Свободное время и время отдыха.

Акаба, весь день на Красном море
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
9 день

Вылет домой

Утром мы отправимся в Амман, нас ждет вылет домой.

Вылет домой
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086

Варианты проживания

2-x местный номер

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в отелях 4 и 5 во время поездки (2-х размещение, отдельные кровати)
  • Проживание в лагере бедуинов в пустыне Вади-Рама люксовые шатры в пустыне, кондиционер, душ и туалет в каждом шатре, двухместное размещение, отдельные кровати
  • Виза в Иорданию
  • Включены на все дни путешествия завтраки и обеды
  • Питьевая вода на все время путешествия
  • Ужин в лагере бедуинов
  • Комфортный 16 местный автобус на все время пребывания в Иордании
  • Трансфер из/в аэропорт в день прилета/вылета
  • Топливо и платные стоянки
  • Все входные билеты по программе, включая два дня в Петре, все замки и дворцы, вход на место крещения Иисуса, входные в пустыню Вади-Рам и тд
  • 4 часовое джип-сафари по пустыне Вади-Рам с гидом
  • На все время путешествия сопровождение русскоговорящего гида-историка Иорданца, полное погружение в историю и атмосферу Иордании, он будет с нами с начала путешествия и до самого конца, 24/7
  • Памятные сувениры о путешествии по Иордании
  • Помощь в покупке авиабилетов
Что не входит в цену
  • Ужины
  • Авиаперелеты в Иорданию
  • Любые напитки, алкогольные и безалкогольные
  • Индивидуальный трансфер с аэропорта и в аэропорт
Визы
Виза входит в стоимость тура, оформляется организатором
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Александр
Александр — Тревел-эксперт
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Самостоятельно объездил более 30 стран, мечтает увидеть весь мир, тот еще путешественник. Организовал авторские туры в Исландию, Фарерские острова, Шри-Ланку, Вьетнам, Филиппины, Сербию, Албанию, Македонию, Черногорию, Боснию и Герцеговину, Молдавию,
читать дальшеуменьшить

Иорданию, Киргизию, Абхазию, Узбекистан. "В каждом путешествии стараюсь выжать максимум, увидеть максимум, могу отклониться от заданного маршрута, если это будет полезно для всей группы, никогда не спешу, наслаждаюсь увиденным сколько это возможно."

Тур входит в следующие категории Аммана

Похожие туры на «Иордания на максималках: все отели - 5 и 4 звезды»

Все грани Иордании: древние города, песчаные дюны, Красное и Мёртвое моря
На машине
9 дней
Все грани Иордании: древние города, песчаные дюны, Красное и Мёртвое моря
Пожить в пустыне в необычном глэмпинге, посмотреть шоу в Петре и исследовать подводный мир
Начало: Амман, возможно любое время по договорённости
10 окт в 10:00
31 окт в 10:00
$3340 за человека
Иордания на максималках. Полное погружение за 7 дней
8 дней
-
11%
Иордания на максималках. Полное погружение за 7 дней
В наш тур включено всё кроме перелёта прямые рейсы из Москвы
1 ноя в 10:00
13 окт в 10:00
от 151 803 ₽170 315 ₽ за человека
Путешествие мечты по Иордании
10 дней
-
15%
Путешествие мечты по Иордании
Вся Иордания за 10 дней
25 сен в 10:00
9 окт в 10:00
от 137 082 ₽161 315 ₽ за человека
Иордания: пески времени и воды жизни
10 дней
-
15%
Иордания: пески времени и воды жизни
Загадочные, самые секретные места космической Иордании
23 окт в 10:00
от 140 965 ₽165 827 ₽ за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Аммане
Все туры из Аммана
от 191 623 ₽ за человека