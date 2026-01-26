Иордания: пески времени и воды жизни

Загадочные, самые секретные места космической Иордании
Описание тура

10 дней / 4 музея / 3 объекта Юнеско / 2 заповедника / 2 моря!

Согласно рейтингу 2025 всемирного туристического сайта tripadvisor:

Петра - 7 среди направлений Ближнего Востока

Амман - 9 среди направлений Ближнего Востока

Пустыня Вади Рам - 12 среди природных направлений мира

Иорданское Хашимитское Королевство, место, которое когда-то пленило древних путешественников, продолжает очаровывать новое поколение своим эклектичным сочетанием современности и традиций. Иордания является домом для бесчисленных чудес, которые наверняка не оставят вас равнодушными.

Погрузитесь в мир древних цивилизаций и природных чудес в нашем туре по Иордании. Вас ждут таинственные руины Петры, величественные пейзажи пустыни Вади Рам, исцеляющие воды Мёртвого моря и исторические сокровища Аммана. Ощутите магию Востока, наслаждаясь местной кухней, гостеприимством и культурными традициями. Это путешествие подарит вам незабываемые впечатления и позволит прикоснуться к вековым тайнам Иордании.

Амман получил статус welcoming destination в рейтинге Best in travel 2021 сайта Lonelyplanet

Программа тура по дням

1 день

Прибытие

Прилет, трансфер и поселение

Вас встретят в аэропорту Аммана, после чего Вас ждет трансфер и поселение в отеле на 2 ночи.

2 день

Столица Иордании

Античная Филадельфия

Первую половину дня мы посвятим столице Иордании, городу контрастов, где сочетается старое и новое, расположенному в холмистой местности между пустыней и плодородной долиной реки Иордан. Лучшим местом для начала будет Цитадель. Расположенная на холме, Цитадель открывает потрясающий вид на центр Аммана. Среди достопримечательностей, которые вы не можете позволить себе пропустить в Цитадели, - комплекс дворца Омейядов, Храм Геркулеса и Византийская церковь.

Также, пройдя сквозь старинный рынок и античный фонтан, мы посетим отреставрированный Римский театр, построенный во 2-м веке нашей эры. Театр вмещает около 6000 человек и до сих пор используется для представлений.

Мечеть и музей

Далее в нашей программе - голубая мечеть. Построенная покойным королём Хусейном в память о своём деде, эта выдающаяся мечеть с голубым куполом может вместить до 7000 молящихся внутри и еще 3000 человек на территории двора.

Пообедаем в центре города, а после обеда - великолепный Королевский автомобильный музей.

Ближе к вечеру возвращаемся в тот же отель, где ночевали перед этим.

3 день

Самая низкая точка на земле

Мертвое море

Главная достопримечательность Мертвого моря - это теплая, успокаивающая, очень соленая вода, которая примерно в десять раз соленее морской воды и богата хлористыми солями магния, натрия, калия, брома и некоторыми другими. Необычайно теплые, невероятно оживленные и богатые минералами воды привлекали посетителей с древних времен, в том числе царя Ирода Великого и египетскую царицу Клеопатру. Здесь мы проведем первую часть дня до выселения из отеля.

Место крещения Христа

После этого в программе место крещения Христа на реке Иордан, и ближе к обеду совершим переезд южнее, пообедав на берегу Мертвого моря в ресторане с потрясающими видами.

Затем почти 2 часа пути и селимся в биосферном заповеднике на краю бездны.

4 день

Биосферный заповедник

Хайкинг

Не могли дождаться пеших прогулок? Сегодня мы в крупнейшем природном заповеднике Иордании, охватывающим около 320 квадратных километров живописных гор и вади (сухие русла рек) вдоль Великой рифтовой долины. Это бесподобная гавань мира и спокойствия и необыкновенный мир природных сокровищ. Это опыт, который определяет значение фразы возвращение к природе. Несколько часов мы проведем на одной из официальных троп заповедника. Здесь вы можете медитировать среди тихой тишины гор, наслаждаться свежим воздухом и прохладным бризом или отслеживать следы чудесной дикой природы, эндемичной для этой местности.

Малая Петра

На подъездах к Петре мы посетим Малую Петру, затем селимся на 2 ночи в отеле возле входа в саму Петру.

5 день

Сокровище Иордании

Петра

Ближайшие 2 дня фабула нашей экспедиции.

Древний город Петра является одним из национальных сокровищ Иордании и, безусловно, самой известной туристической достопримечательностью. Петра является наследием набатейцев, трудолюбивых арабов, которые поселились в южной части Иордании более 2000 лет назад. Петра является объектом Всемирного наследия Юнеско и одним из новых семи чудес света.

В первый день посетим все основное: Каньон Siq, Казну, Улицу Фасадов и Улицу Колонн, Амфитеатр и многочисленные храмы, жертвенники и гробницы.

Обедаем на территории Петры.

Ближе к закату поднимемся на знаменитую смотровую по горной тропе и вечером пешком вернемся в отель.

6 день

Второй день в Петре

И снова Петра

В Петре мы проведем и второй день, посетив за этот неполный день самую удаленную ее часть - знаменитый Монастырь.

Обедаем либо на территории Петры, либо в ресторане у отеля.
Вечером в течение 2х часов переезжаем в пустыню Вади Рам и селимся в палаточном городке.

7 день

Пустыня Вади Рам

Этот день Вы проведете в джип-туре по пустыне Вади Рам месту сьемок множества голливудских космических саг. Вы сможете насладиться спокойствием бескрайних пустых пространств и исследовать каньоны, обнаружить 4000-летние наскальные рисунки и многие другие захватывающие сокровища, которые хранит эта обширная дикая местность. Вади Рам является домом для кочевых племен бедуинов. Спокойствие пустыни, несомненно, успокоит ваш дух и избавит от ваших мыслей.

Вечером часовой переезд на Красное море в Акабу и поселение.

8 день

Красное море

Акаба

Мечтали о море? Получите! Расположенная на южной оконечности Иордании, Акаба является пляжным городом, в котором мы проведем весь этот день. К Вашим услугам развлечения на любой выбор: от пляжей (шаттл от отеля) и дайвинга до ресторанов и рынков.

9 день

Обратные вылеты

Сегодня нас ожидает вылет обратно домой. Желающие могут остаться на море и улететь позже.

10 день

Север Иордании

Выселяемся из отеля и совершаем 1 часовой переезд на Север страны в античный город.

Античный город

Вторым после Петры в списке излюбленных мест в Иордании является этот древний город, который может похвастаться непрерывной цепью человеческой деятельности, насчитывающей более 6500 лет.

Золотой век города пришелся на период правления Рима, и сейчас это место считается одним из наиболее хорошо сохранившихся римских провинциальных городов в мире.

Мертвое море

После после обеда и переезда на Юг селимся в отеле на мертвом море. Вторая половина дня - сводобное время на море

Варианты проживания

2-x местный номер

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в комфортабельных отелях с бесплатным wifi (2х-местное размещение)
  • Завтраки, ланч в пустыне
  • 1 ночь в лагере бедуинов в пустыне Вади Рам (благоустроенные шатры с туалетом и душем, 2х-местное размещение)
  • Все переезды по маршруту (более 500 км) на комфортабельном автотранспорте, включая топливо и стоянки
  • Групповой трансфер в аэропорт и из аэропорта
  • Джип-тур на полный день в пустыне Вади Рам с ланчем
  • Посещение топовых локаций Иордании (природные достопримечательности, смотровые площадки, фотозоны и пр.)
  • Личное сопровождение организатором тура
  • Фото и видео-отчеты о поездке
  • Помощь в покупке Jordan pass (это бесплатная виза и входные билеты на исторические и природные достопримечательности)
  • Индивидуальный подбор авиабилетов и другие консультации
Что не входит в цену
  • Пропуск во все достопримечательности - 117$
  • Обеды и ужины (15-20 евро за обед или ужин с человека)
О чём нужно знать до поездки

- Перемещаемся на минивене или на автомобилях (естественно, Вы на пассажирских сидениях, водить не нужно)

- Для пары прогулок по пересеченной местности достаточны (но необходимы) кроссовки или хайкинговые ботинки

- В программе возможны перестановки порядка достопримечательностей между днями или в рамках дня в связи с изменением времени их работы, либо коллективным желанием группы

Пожелания к путешественнику

- Огромная просьба иметь не более 1 чемодана на человека

- С собой необходимо иметь туристическую страховку, покрывающую и Ковид.

Визы
Виза по прилету (бесплатная, при условии покупки Jordan pass)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Максим
Максим — Тревел-эксперт
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Наша миссия - делать людей счастливее в small-group путешествиях! Наши преимущества: гибкость к пожеланиям клиента, забота о путешественниках и лояльная ценовая политика. Наши маршруты, обычно, это смесь экскурсионного и фото туров, то
читать дальшеуменьшить

есть всего понемногу, а значит будет соблюден баланс в группе, и никто не будет страдать либо от излишних часов на ногах в безумном треке, от длительных переездов на колесах либо от перенасыщенной музеями программы.

