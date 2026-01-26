2 день

Столица Иордании

Античная Филадельфия

Первую половину дня мы посвятим столице Иордании, городу контрастов, где сочетается старое и новое, расположенному в холмистой местности между пустыней и плодородной долиной реки Иордан. Лучшим местом для начала будет Цитадель. Расположенная на холме, Цитадель открывает потрясающий вид на центр Аммана. Среди достопримечательностей, которые вы не можете позволить себе пропустить в Цитадели, - комплекс дворца Омейядов, Храм Геркулеса и Византийская церковь.

Также, пройдя сквозь старинный рынок и античный фонтан, мы посетим отреставрированный Римский театр, построенный во 2-м веке нашей эры. Театр вмещает около 6000 человек и до сих пор используется для представлений.

Мечеть и музей

Далее в нашей программе - голубая мечеть. Построенная покойным королём Хусейном в память о своём деде, эта выдающаяся мечеть с голубым куполом может вместить до 7000 молящихся внутри и еще 3000 человек на территории двора.

Пообедаем в центре города, а после обеда - великолепный Королевский автомобильный музей.

Ближе к вечеру возвращаемся в тот же отель, где ночевали перед этим.

