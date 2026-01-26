Описание тура
10 дней / 4 музея / 3 объекта Юнеско / 2 заповедника / 2 моря!
Согласно рейтингу 2025 всемирного туристического сайта tripadvisor:
Петра - 7 среди направлений Ближнего Востока
Амман - 9 среди направлений Ближнего Востока
Пустыня Вади Рам - 12 среди природных направлений мира
Иорданское Хашимитское Королевство, место, которое когда-то пленило древних путешественников, продолжает очаровывать новое поколение своим эклектичным сочетанием современности и традиций. Иордания является домом для бесчисленных чудес, которые наверняка не оставят вас равнодушными.
Погрузитесь в мир древних цивилизаций и природных чудес в нашем туре по Иордании. Вас ждут таинственные руины Петры, величественные пейзажи пустыни Вади Рам, исцеляющие воды Мёртвого моря и исторические сокровища Аммана. Ощутите магию Востока, наслаждаясь местной кухней, гостеприимством и культурными традициями. Это путешествие подарит вам незабываемые впечатления и позволит прикоснуться к вековым тайнам Иордании.
Амман получил статус welcoming destination в рейтинге Best in travel 2021 сайта Lonelyplanet
Программа тура по дням
Прибытие
Прилет, трансфер и поселение
Вас встретят в аэропорту Аммана, после чего Вас ждет трансфер и поселение в отеле на 2 ночи.
Столица Иордании
Античная Филадельфия
Первую половину дня мы посвятим столице Иордании, городу контрастов, где сочетается старое и новое, расположенному в холмистой местности между пустыней и плодородной долиной реки Иордан. Лучшим местом для начала будет Цитадель. Расположенная на холме, Цитадель открывает потрясающий вид на центр Аммана. Среди достопримечательностей, которые вы не можете позволить себе пропустить в Цитадели, - комплекс дворца Омейядов, Храм Геркулеса и Византийская церковь.
Также, пройдя сквозь старинный рынок и античный фонтан, мы посетим отреставрированный Римский театр, построенный во 2-м веке нашей эры. Театр вмещает около 6000 человек и до сих пор используется для представлений.
Мечеть и музей
Далее в нашей программе - голубая мечеть. Построенная покойным королём Хусейном в память о своём деде, эта выдающаяся мечеть с голубым куполом может вместить до 7000 молящихся внутри и еще 3000 человек на территории двора.
Пообедаем в центре города, а после обеда - великолепный Королевский автомобильный музей.
Ближе к вечеру возвращаемся в тот же отель, где ночевали перед этим.
Самая низкая точка на земле
Мертвое море
Главная достопримечательность Мертвого моря - это теплая, успокаивающая, очень соленая вода, которая примерно в десять раз соленее морской воды и богата хлористыми солями магния, натрия, калия, брома и некоторыми другими. Необычайно теплые, невероятно оживленные и богатые минералами воды привлекали посетителей с древних времен, в том числе царя Ирода Великого и египетскую царицу Клеопатру. Здесь мы проведем первую часть дня до выселения из отеля.
Место крещения Христа
После этого в программе место крещения Христа на реке Иордан, и ближе к обеду совершим переезд южнее, пообедав на берегу Мертвого моря в ресторане с потрясающими видами.
Затем почти 2 часа пути и селимся в биосферном заповеднике на краю бездны.
Биосферный заповедник
Хайкинг
Не могли дождаться пеших прогулок? Сегодня мы в крупнейшем природном заповеднике Иордании, охватывающим около 320 квадратных километров живописных гор и вади (сухие русла рек) вдоль Великой рифтовой долины. Это бесподобная гавань мира и спокойствия и необыкновенный мир природных сокровищ. Это опыт, который определяет значение фразы возвращение к природе. Несколько часов мы проведем на одной из официальных троп заповедника. Здесь вы можете медитировать среди тихой тишины гор, наслаждаться свежим воздухом и прохладным бризом или отслеживать следы чудесной дикой природы, эндемичной для этой местности.
Малая Петра
На подъездах к Петре мы посетим Малую Петру, затем селимся на 2 ночи в отеле возле входа в саму Петру.
Сокровище Иордании
Петра
Ближайшие 2 дня фабула нашей экспедиции.
Древний город Петра является одним из национальных сокровищ Иордании и, безусловно, самой известной туристической достопримечательностью. Петра является наследием набатейцев, трудолюбивых арабов, которые поселились в южной части Иордании более 2000 лет назад. Петра является объектом Всемирного наследия Юнеско и одним из новых семи чудес света.
В первый день посетим все основное: Каньон Siq, Казну, Улицу Фасадов и Улицу Колонн, Амфитеатр и многочисленные храмы, жертвенники и гробницы.
Обедаем на территории Петры.
Ближе к закату поднимемся на знаменитую смотровую по горной тропе и вечером пешком вернемся в отель.
Второй день в Петре
И снова Петра
В Петре мы проведем и второй день, посетив за этот неполный день самую удаленную ее часть - знаменитый Монастырь.
Обедаем либо на территории Петры, либо в ресторане у отеля.
Вечером в течение 2х часов переезжаем в пустыню Вади Рам и селимся в палаточном городке.
Пустыня Вади Рам
Этот день Вы проведете в джип-туре по пустыне Вади Рам месту сьемок множества голливудских космических саг. Вы сможете насладиться спокойствием бескрайних пустых пространств и исследовать каньоны, обнаружить 4000-летние наскальные рисунки и многие другие захватывающие сокровища, которые хранит эта обширная дикая местность. Вади Рам является домом для кочевых племен бедуинов. Спокойствие пустыни, несомненно, успокоит ваш дух и избавит от ваших мыслей.
Вечером часовой переезд на Красное море в Акабу и поселение.
Красное море
Акаба
Мечтали о море? Получите! Расположенная на южной оконечности Иордании, Акаба является пляжным городом, в котором мы проведем весь этот день. К Вашим услугам развлечения на любой выбор: от пляжей (шаттл от отеля) и дайвинга до ресторанов и рынков.
Обратные вылеты
Сегодня нас ожидает вылет обратно домой. Желающие могут остаться на море и улететь позже.
Север Иордании
Выселяемся из отеля и совершаем 1 часовой переезд на Север страны в античный город.
Античный город
Вторым после Петры в списке излюбленных мест в Иордании является этот древний город, который может похвастаться непрерывной цепью человеческой деятельности, насчитывающей более 6500 лет.
Золотой век города пришелся на период правления Рима, и сейчас это место считается одним из наиболее хорошо сохранившихся римских провинциальных городов в мире.
Мертвое море
После после обеда и переезда на Юг селимся в отеле на мертвом море. Вторая половина дня - сводобное время на море
Варианты проживания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в комфортабельных отелях с бесплатным wifi (2х-местное размещение)
- Завтраки, ланч в пустыне
- 1 ночь в лагере бедуинов в пустыне Вади Рам (благоустроенные шатры с туалетом и душем, 2х-местное размещение)
- Все переезды по маршруту (более 500 км) на комфортабельном автотранспорте, включая топливо и стоянки
- Групповой трансфер в аэропорт и из аэропорта
- Джип-тур на полный день в пустыне Вади Рам с ланчем
- Посещение топовых локаций Иордании (природные достопримечательности, смотровые площадки, фотозоны и пр.)
- Личное сопровождение организатором тура
- Фото и видео-отчеты о поездке
- Помощь в покупке Jordan pass (это бесплатная виза и входные билеты на исторические и природные достопримечательности)
- Индивидуальный подбор авиабилетов и другие консультации
Что не входит в цену
- Пропуск во все достопримечательности - 117$
- Обеды и ужины (15-20 евро за обед или ужин с человека)
О чём нужно знать до поездки
- Перемещаемся на минивене или на автомобилях (естественно, Вы на пассажирских сидениях, водить не нужно)
- Для пары прогулок по пересеченной местности достаточны (но необходимы) кроссовки или хайкинговые ботинки
- В программе возможны перестановки порядка достопримечательностей между днями или в рамках дня в связи с изменением времени их работы, либо коллективным желанием группы
Пожелания к путешественнику
- Огромная просьба иметь не более 1 чемодана на человека
- С собой необходимо иметь туристическую страховку, покрывающую и Ковид.